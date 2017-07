Vaccine, Sân Golf, Đỉa, Mưa Lũ, Tập Bơi...

Có nhiều người đang khởi động chiến dịch chống chích thuốc chủng ngừa... nguy hiểm vô cùng tận. Như thế, nên hiểu là tương đương với âm mưu sát nhân tập thể...Báo Pháp Luật có bản tin “Anti vaccine: Trào lưu nguy hiểm!” trong đó báo động rằng:“Lập Facebook kêu gọi anti vaccine, comment xúi giục, nghi ngờ vaccine… đang rộ trên mạng xã hội. Trong khi đó, nhiều đứa trẻ bị virus tàn phá cuộc đời chỉ vì không được tiêm ngừa.Có ai biết những đứa trẻ không được tiêm vaccine đã phải gánh chịu hậu quả thế nào không?Sống thực vật cả đờiSáng 6-7, những tiếng tút tút của máy thở, thiết bị y tế vang lên giữa không gian yên tĩnh tại khoa Nhiễm thần kinh, BV Nhi đồng 1 (TP.SG) bao trùm tuổi thơ của những đứa trẻ 7-8 tuổi, thậm chí có em chỉ mới tám tháng tuổi. Các em đến từ nhiều tỉnh khác nhau, xuất thân từ nhiều hoàn cảnh nhưng giờ tất cả đều nằm bất động như nhau. Thay vì chạy nhảy với bạn bè, được đến trường đi học, bây giờ các em chỉ có thể điều khiển đôi mắt vô hồn của mình, ngơ ngác nhìn mọi người. Các em đã hoàn toàn mất trí nhớ, sống đời sống thực vật vì di chứng của viêm não Nhật Bản, viêm não siêu vi, ho gà…”Bản tin Infonet ghi lời báo động: “Lôi kéo người khác anti vắc xin là có tội với cả một thế hệ...”BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1 khẳng định: “Nếu tự anti vắc xin cho một bé, 1 gia đình nhỏ thì bệnh ráng chịu, chỉ tội cho bé. Nếu anti vắc xin kiểu nhóm, kiểu hùa nhau là có tội với một thế hệ".BS Khanh cho biết, vắc xin là thành quả của khoa học. Không thể tự nhiên Bill Gates, cũng như nhiều người giàu có, không xài sang nhưng lại bỏ tiền ra mua vắc xin tiêm cho trẻ em toàn cầu. Không có vắc xin thì trẻ em chết nhiều và tàn tật cả đời: đậu mùa rỗ mặt cả đời, sốt bại liệt teo hẳn một chân cả đời.BS Khanh chia sẻ: “Phải trực tiếp chứng kiến một đứa trẻ oằn người ho gà, một đứa trẻ nằm bất động, sống thực vật vì viêm não Nhật Bản, một đứa trẻ tử vong vì bị bạch hầu dẫn đến viêm cơ tim, một đứa trẻ không cử động được vì sốt bại liệt… thì mới hiểu, vắc xin có tác dụng như thế nào”.Trong khi đó, báo Thanh Niên kể: 'Dân mừng phát khóc khi dừng công trình sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất'......Cử tri Nguyễn Hữu Châu (Q.3) cho hay việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định dừng các công trình sân golf trong sân bay và nghiên cứu mở đường bay mới đã làm cho người dân vô cùng xúc động, mừng đến phát khóc vì trong nhiều năm nó đã gây ùn tắc giao thông khủng khiếp, ngập lụt và nghiêm trọng nhất là đe dọa hàng chục triệu tính mạng du khách đến VN bằng máy bay.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Bực tức vì bị cô C. từ chối lời cầu hôn, Sơn dùng dao chém liên tiếp khiến cô tử vong. Gây án xong, Sơn khóa cửa nhà cô C. quay về tắm rửa rồi đến cơ quan công an đầu thú.Ngày 6-7, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Sơn (52 tuổi, ngụ xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.Bản tin Nông Nghiệp VN kể chuyện Nghệ An: Thời gian gần đây, có thông tin một số cá nhân về Nghệ An thu mua đỉa. Cơ quan chức năng cho biết, không thể cấm việc thu mua đỉa.Tuy nhiên không ai hiểu mục đích của việc thu mua đỉa, người dân hoang mang cho rằng, đỉa được thu gom bán sang Trung Quốc…Báo Hà Nội Mới kể chuyện: Mưa lũ gây thiệt hại lớn ở miền núi phía Bắc.Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, mấy ngày qua trên địa bàn các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Kạn… xảy ra mưa lớn, lũ cục bộ đã làm 2 người chết, 1 người mất tích; 225 ngôi nhà bị hư hỏng, ngập nước; 2.396ha lúa, rau màu bị ngập, hư hỏng; 35 công trình thủy lợi, 8 cầu tạm bị sạt lở, cuốn trôi; nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu, Tuyên Quang, Lào Cai… bị sạt lở, ngập úng. Ước tính thiệt hại ban đầu về kinh tế gần 32,2 tỷ đồng…Bản tin VOV kể chuyện Bình Định: Ra sông tập bơi, 2 cha con chết đuối...Chiều 19/6, 3 cha con ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định ra sông tập bơi thì gặp dòng nước xoáy khiến 2 cha con bị chết đuối.Vụ việc xảy ra vào chiều tối qua (19/6) trên địa bàn xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ông Đồng Văn Mỹ, 53 tuổi, ở thôn Lộc Ngãi, xã Phước Quang, dẫn 2 con trai là Đồng Khánh Ân, 15 tuổi và Đồng Khánh Tình, 11 tuổi ra sông Kôn đoạn giáp ranh thôn Lộc Ngãi để dạy các con bơi.Bản tin VnExpress kể chuyện Miền Tây: Sóng biển đánh sập hơn chục căn nhà ở Kiên Giang. Những ngày qua, sóng biển cao hơn một mét đã đánh sập đoạn đê, cuốn trôi 11 căn nhà của người dân ở huyện An Minh, Kiên Giang.Bản tin SGGP kể chuyện quan chức xài tiền công quỹ để đi du lịch nước ngoài, lấy cớ nghiên cứu, khảo sát.Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công; giảm tối đa các khoản chi hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài;...Thực tế, nên thấy, các quan chức ra nước ngoài đâu có đủ ngoại ngữ để hiểu quốc tế nói gì...Than ôi, cái thời nó thế...