Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Càng Gãi Càng Ngứa...

Mấy bữa nay bà Thu cứ gãi đầu hoài. Da đầu bà ngứa tàn bạo, càng gãi càng ngứa.Hôm qua rờ lên lại thấy nổi thêm mấy cục cục, nhận vô thấy đau đau như mục u hồi nhỏ bà hay bị nổi lên đầy đầu trong mùa nóng nữa mới ghê chớ. Hổng lẽ già rồi mà đầu còn nổi mục u như con nít miền nhiệt đới sao ta?Bà ngẫm nghĩ, hổng biết có phải tại ăn món gì hổng hạp, da bị phản ứng, tại mình ăn nhiều nước mắm quá, nước mắm làm bằng cá biển, bị phong? Mà sao chỉ nổi trên đầu hà, lạ!. Hồi nhỏ khi ăn món gì hổng hạp, như con mực hay tôm là bà bị nổi mề đai cùng mình liền, có khi ăn gà cũng bị nữa, làm như bà dễ bị dị ứng với thức ăn lắm. Hay tại mình uống thuốc trị đau nhức… hay tại bị con gì cắn… bà mượn ông chồng vạch từng lớp tóc ra coi, nhứt là phía dưới ót, mà đâu có gì, không trứng không chí.Mà tại sao ngứa quá ngứa. Ông chồng bà biểu thôi mai đi bác sĩ khám coi.Hôm sau bà đi bác sĩ gia đình. Bà khai:- Bác sĩ à hổng biết tôi bị bịnh gì mà lúc nầy ăn ngủ không ngon, cái đầu có u có nần như quỷ sứ, ngứa ngáy khó chịu quá. Hôm trước bác sĩ cho tôi uống thuốc trị nhức mỏi chắc tại tôi không hạp thuốc phải không bác sĩ?. Bác sĩ làm ơn cho tôi thuốc khác đi. Bác sĩ chưa trả lời, vạch tóc bà ra xem xét rồi ông hỏi:- Bà có nhuộm tóc không?Bà nói:- Dạ có chớ. Tui nhuộm tóc mỗi hai tháng, từ hơn mười năm nay rồi, mà sao bác sĩ hỏi vậy?Nhuộm tóc có liên hệ gì tới vụ ngứa da đầu đâu?Bác sĩ cười, trả lời:-Đó là nguyên nhân ấy bà ạ. Bà bị phản ứng với thuốc nhuộm rồi.Bà cãi liền:- Trời ơi bác sĩ. Tui nhuộm tóc hơn mười năm, có bao giờ bị gì đâu, chắc bác sĩ khám lộn rồi. Từ nào tới giờ có bị vậy đâu, chỉ bị từ hồi bắt đầu uống thuốc bác sĩ chooo…Bác sĩ cười, tiếp lời:- Không phải đâu thưa bà. Bà đã bị phản ứng với thuốc nhuộm tóc rồi. Nhìn thời biết bà đã xài loại nhuộm vĩnh viễn, nghĩa là thuốc vào sâu trong tủy tóc rồi, trước khi nhuộm tóc 24 tiếng đồng hồ, thợ nhuộm tóc có cho bà thử da hay không?Bà than:- Nhớ thì làm sao mà nhớ. Hình như lâu lắm rồi, hồi mới bắt đầu xài thuốc nhuộm cô thợ có nói là thử da gì đó, mà da không bị phản ứng gì hết mới xài hoài đây chớ, nếu không hạp thì đã ngưng rồi. Mà vô lý quá, thuốc nhuộm chỉ nhuộm lên sợi tóc chớ có vô máu đâu. Chắc hổng phải đâu bác sĩ. Hay là bác sĩ giới thiệu cho tui đi bác sĩ chuyên môn về da được không ?Bác sĩ nói:- Không cần đâu bà ạ. Bà đã bị phản ứng thuốc nhuộm rồi. Thuốc vô tận tủy tóc thời vô máu ấy chứ. Thưa bà, trong thuốc nhuộm có chất Aniline Derivatives có thể làm da bị phản ứng cho nên Cơ Quan Bảo Vệ Thực Phẩm Thuốc Men và Mỹ Phẩm mới bắt buộc phải thử da và cấm không cho người ta xài để nhuộm lông mày và lông mi vì có thể thuốc nhuộm làm mù mắt, bà có biết không? Có người đã mất mạng khi nhuộm tóc vì bị phản ứng quá nặng nữa đấy. Bà cần phải ngưng ngay, không được xài thuốc ấy nữa.Bà cố cãi:- Sao kỳ vậy bác sĩ, sao cùng là một cơ thể, tại sao hồi trứớc không bị phản ứng mà bây giờ lại bị?Bác sĩ nói:- Cơ thể con người thay đổi bà à, nhất là càng lớn tuổi sức đề kháng của cơ thể bị giảm đi cho nên nhiều loại thuốc không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe trước đây, nhưng sau nầy càng về già sức khỏe kém đi thì thuốc sẽ làm cho cơ thể bị phản ứng, như bà đây. Làn da đầu nổi u lên ngứa ngáy là trường hợp nầy. Tôi sẽ kê toa thuốc cho bà mua uống vài ngày, giảm đau ngứa, ngủ yên giấc và những mục trên da đầu sẽ xẹp xuống ngay.Bà hỏi:- Vậy là tôi không bao giờ được nhuộm tóc trở lại à? Tóc tôi bạc nhiều quá, trông già quá bác sĩ ơi.Bác sĩ nói:- Nhưng mái tóc bạc có nét đẹp riêng ấy chứ. Sau một thời gian bà có thể nhuộm tóc lại nhưng trước khi nhuộm bà phải kêu thợ thử da cho bà trước 24 tiếng đồng hồ, như vậy nếu có bị phản ứng thì mình sẽ tránh để không bị ảnh hưởng tới cả đầu. Bởi vì chuyện nầy xảy ra thường xuyên cho nên Hội Đồng Thẩm Mỹ mới bắt buộc thợ nhuộm tóc phải thử da cho khách ấy chứ. Người ta phải có lý do để làm thành qui định về việc ấy. Chả phải họ đùa đâu thưa bà. Tôi có rất nhiều thân chủ giống như trường hợp của bà đây.Bà cười cười:- Vậy thì tôi an tâm rồi, cám ơn bác sĩ nhiều.Bác sĩ cũng cười:- Không có chi đâu thưa bà. Đây, toa thuốc của bà đây.Trương Ngọc Bảo Xuân