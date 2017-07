Mời Tham Dự Kỷ Niệm 150 Năm Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết

Nhà báo Phan Thanh Tâm, hậu duệ cụ Phan Thanh Giản.

WESTMINSTER (VB) -- Nhiều tác phẩm nghiên cứu và biên khảo về cụ Phan Thanh Giản sẽ triển lãm và trình bày vào cuối tuần này ở Little Saigon.Nhà báo Phan Thanh Tâm, hậu duệ nhà họ Phan, đã tới thăm Việt Báo và gửi lời mời tất cả đồng hương tham dự buổi Kỷ Niệm 150 Năm Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết.Phần giới thiệu sách và tài liệu sẽ do hậu duệ Phan Thanh Giản là ông Phan Thanh Thu và cô Phan Khanh phụ trách.Sẽ có phần thuyết trình, thảo luận với các diễn giảL Nhà văn Phạm Phú Minh, GS Nguyễn Văn Sâm, TS Nguyễn Văn Trần (từ Pháp), GS Nguyễn Quốc Trị, TS Huỳnh Long Vân (từ Úc, qua Skype).Chương trình Kỷ-Niệm 150 Năm Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết sẽ thực hiện vào:Chủ-nhật, 9 tháng 7/2017 từ 11:00 AM - 5:00 PMTại Viện Việt-Học,15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683.Lịch sử dòng họ Phan Thanh Giản là một bi kịch đau đớn theo dòng lịch sử của Việt Nam.Nhà báo Phan Thanh T6am qua bài viết tựa đề “ Sách Lịch Sử Họ Phan Thanh: Lịch sử Việt NamTheo Dòng Lịch sử Họ Phan” đã nói về các thăng trầm xương máu của gia tộc họ Phan, trích:“Dựa vào một bút ký viết tay năm 1952 của một chức sắc Cao Đài quan trọng đã mất, lấy mốc từ thời Pháp thuộc 1858 cho tới những năm gần đây, cuốn Lịch Sử Họ Phan Thanh của cô Phan Khanh, tuy tựa đề viết về nguồn gốc một dòng họ, nhưng sách đã phản ảnh bi kịch lịch sử Việt Nam với nhiều tài liệu về người và việc của một thời loạn lạc.Tác giả là một thuyền nhân đã sống qua ba nền văn hóa Việt Nam Cộng Hòa (1954-1975), Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa (1975-1981) và Hoa Kỳ đã kết luận rằng,“chúng ta không thể che đậy được lòng dân với lịch sử chân thật” và còn cho rằng những người muốn triệt hạ cụ Phan Thanh Giản, một thần tượng của dân Miền Nam, hầu hết là “những người Cộng Sản Việt Nam”.Qua tập “ Phan Thị Bút Ký” (tiểu dòng họ Phan) của ông Phan Hữu Phước (1909-1957) mà tác giả Phan Khanh dẫn trích, người đọc thấy hoàn cảnh của ông thật là oan nghiệt và cảm nhận rằng không có gia đình Việt Nam nào là không bị một phần nào mất mát. Những năm binh lửa Việt-Pháp (1858-1954) ông Phước bị nhà cầm quyền thực dân đày tới tù ngục Sơn La. Trào Việt Minh năm 1947 thân phụ và em ông bị Cộng sản giết, “không biết chôn ở nơi đâu hay thả trôi sông”. Thời Chiến Tranh Việt Nam (1954-1975) ông bị chánh quyền Ngô Đình Diệm bắt rồi chết trong tù. Sau 1975 hai con ông đi tù cải tạo. Các cháu ông trong đó có tác giả cuốn sách phải vượt biên để có tương lai...”(ngưng trích)Nhiều câu hỏi sẽ được trả lời sáng tỏ trong buổi Kỷ Niệm 150 Năm Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết.Thí dụ, câu hỏi: Tại sao cụ Phan nhịn ăn 17 ngày, mà không là 16, 18? Những gì xảy ra trong 17 ngày đó? Tại sao cụ Phan chọn sự tuẫn tiết?Đặc biệt, GS Nguyễn Trung Quân trong dịp này sẽ giơi thiệu về Phan Thanh Giản Foundation.