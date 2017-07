Đồng Hương-Liên Trường Quảng Trị 2017 Tại Houston

Trong hội ngộ đồng hương & liên trường Quảng Trị.

Houston TX (Nguyễn Ninh) - - Hội Ngộ Đồng Hương & Liên Trường Quảng Trị đã long trọng tổ chức trong 3 ngày kể từ Thứ Bảy ngày 1 đến Thứ Hai ngày 3 tháng 7 năm 2017, đại hội đã qui tụ đồng hương khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ và các nước trên toàn thế giới về tham dự.Ban Tổ Chức đã bỏ nhiều thời gian lo chu toàn mọi việc tổ chức thật quy mô: nơi chốn họp mặt, sân khấu trình diễn, nơi ăn chốn ở, khách sạn, việc đưa đón thật nhiệt tình. Đồng hương đến điểm hẹn như con thoi vui nhộn! Thật là một điểm son cho BTC....- Thứ Bảy July 01, 2017 là ngày Tiền Hội Ngộ tại Nhà hàng OCEAN PALACE, tại địa chỉ: 12215 Bellaire Blvd, Houston, TX 77072- ĐT: 281-988-8898, đã đón tiếp hơn 500 người trong không khí thân tình, ca nhạc vui tươi….Bước vào nhà hàng, trong bàn ghi danh, đồng hương QT được nhận Đặc San ĐHĐH&Liên Trường Quảng Trị/ Houston-Texas, hình bìa màu láng “ Cổng Đinh Công Tráng”, dày 282 trang với nhiều hình ảnh họp mặt của các HĐHQT, Đại Hội Thế giới các vùng, mà đồng hương cư ngụ đã tổ chức..Bài vở súc tích đa dạng rất hay với văn chương thi phú, nhạc, tùy bút… Quảng Trị “ Đất cày lên sỏi đá ” nhưng đã sản sinh ra những bậc tài danh như Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ, các ca sĩ như:- Như Quỳnh, Quỳnh Hoa, Thanh Hà… Các văn thi sĩ như:- Nhà Thơ Lê Ngọc Kha (Boston) Thi Sĩ Phan Khâm ( Maryland), Nhà thơ Mai Lĩnh, Nhà Văn nữ Nguyễn Ninh Thuận ( Nam Cali.) Nhà Thơ Đông Phong & Nhà Thơ Lê Bá Lôc (Phila.) nhiều nhiều nữa.- Tối Chủ Nhật July 02, 2017 là ngày Đại Hội chính tại Nhà Hàng Kim Sơn, trên sân khấu là banner hình ảnh Quảng Trị do anh Học thiết kế để mọi người tìm về quê hương Quảng Trị thân yêu… đã đón tiếp hơn 750 đồng hương & quan khách tham dự. Điều hợp tổng quát: Lê Đắc Lực & Nguyễn Út- Điều hợp Văn Nghệ: Lê Thanh Hà.Nghi thức chào cờ Việt Mỹ & phút mặc niệm do anh Lê Đắc Lực điều hợp- Quốc ca Hoa Kỳ: chị Bạch Hạc hát- Quốc ca VNCH, chị Thanh Hà thực hiện.BTC giới thiệu khắp nơi về tham dự:- Atlanta GA,Úc,Arizona,Boston MA, Nam,Bắc Cali, Maryland Colorado,Dallas, Florida, Minnezota, Lousiana, Oklahoma, Phila,Việt Nam..Quan khách: Ông Bà Cựu Đại Tá Tỉnh Quảng Trị/ Hà Mai Việt, O Bà cựu Chủ Tịch Hội Đồng Tỉnh Quảng Trị/ Trần Đạo Đông, Thi Sĩ Hà Thúc Bá...Danh sách Thầy Cô Giáo:- Cựu Hiệu Trưởng Nguyễn Hồng, thầy Hoàng Văn Liệu & cô Lê Thị Lan/ Nguyễn Hồng, Thầy Nguyễn Hứa Thảo & Cô Thu Ba/ Nguyễn Hồng, Thầy Lê Văn Di & Cô Võ Thị Lê/ Nguyễn Hồng,Thầy Hồ Xuân Diện/ Đông Hà, Cô Nguyễn Thị Lê/Đông Hà, Cô Phan Ái Thư Thầy Lê Liên/ Nguyễn Hồng. Cô Hồ Thị Tương/Nguyễn Hồng, Thầy Ngô văn Khán/Bồ Đề. Cô Ngọc Khuê & BS Lê Bá Dũng/Nguyễn Hồng, Cô Đồn Ngọc Tĩnh & Ô. Phạm Nhân/Triệu Phong, Bà quả phụ cố GS Lê Mậu Xuân...Mở đầu chương trình là lời chào mừng & chúc sức khỏe đồng hương của Trưởng BTC, Ô. Ngô Công Đô. Ông đã trình bày những khó khăn của BTC đã trãi qua mấy tháng qua, nhưng đã nỗ lực đoàn kết với nhau để vượt qua khó khăn, hầu đạt được kết quả mong muốn, trong khi Ô. Hội Trưởng giờ cuối ngã bệnh phải vào nhà thương…Tiếp theo cô Thanh Hà giới thiệu 9 quận của Tỉnh Quảng Trị lên sân khấu chào mừng đồng hương & quan khách tham dự qua nét đẹp trẻ trung trong tà áo dài tha thướt của các cô đại diện cho các Quận Hướng Hóa (Khe Sanh), Gio Linh, Cam Lộ, Đông Hà, Triệu Phong, Mai Lĩnh, Hải Lăng, Trung Lương (cũ), Vĩnh Linh (mới)…...Người viết là con em Quảng Trị, hồi nhỏ xa quê nên không có cơ hội học Nguyễn Hoàng, nhưng rất may mắn được nhiều lần tham dự các Đại hội Đồng hương và Liên trường QT nên có cơ hội biết nhiều bậc đồng hương trưởng thượng và quí anh chị em cựu học sinh QT. Đại hội hôm nay thật là đông vui với các Quí vị đồng hương cao niên, các Thầy Cô từ nhiều Tiểu bang xa cũng về...Trong Đại hội này vì quá đông nên không thể ghi hết danh tánh các Hội trưởng Đồng Hương và Liên Trường các Tiểu bang nên chỉ ghi được vài vị tiêu biểu hiện diện mà các Đại hội trước chúng tôi đã gặp:- Đ/h CHS Ngô Ngọc Hồng, Đại hội ĐH/ LT năm 2008 tại Houston, TX- Đại hội ĐH/LT năm 2009 Trần Đạo Đông tại Philadelphia, PA- Đ/h CHS Trần Quang Hiền, Đại hội Đ/H QT năm 2011 Atlanta, GA- Cựu NH Cái Hữu Sáu, Đại hội Đ/H QT năm 2012 Boston, MA- Cựu NH Quỳnh Hoa, Đại hội Liên Trường năm 2013 Nam Cali- Đ/h Sử Ngọc Minh tổ chức Đại hội ĐH năm 2014 Denver, Colorado( Năm 2007, Hội Trưởng QT Oregon, Đ/h Nguyễn Quang Trung tổ chức Đại hội và du ngoạn sang Canada,- Năm 2015, Hội Trưởng QT Nam Cali cũng có tổ chức Đại hội và Du ngoạn vào dịp Tết...)Nối tiếp là lời phát biểu cảm tưởng của các:- Đại diện Đồng Hương/Phan Đình Nông, Cựu Thiếu tá Quận Trưởng Triệu Phong- Đại diện Thầy Cô QT/ Thầy Hồng Văn Liệu, Cựu HT/TH Nguyễn Hoàng.Tất cả mọi người chia sẻ cảm tưởng bùi ngùi nhớ về Quảng Trị với những kỷ niệm vui buồn trong mỗi cương vị đồng hương, thầy trò tương ngộ cố tri…Mở đầu chương trình văn nghệ là đồng ca bài “ Cờ Bay ” Chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn rất hay với những khuôn mặt già trẻ gắn bó bên nhau trong những ca khúc nhớ về Quảng Trị trong 17 tiết mục, đặc biệt các vị cao tuổi hát rất hay…Cuối cùng, cháu Phan Thanh Sơn, một thành viên của Ban Điều Hành Hội ĐHQT tại Houston, lên sân khấu cám ơn..…