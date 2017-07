Mỹ Chia Tay Trung Cộng

Tuần lễ cuối tháng Sáu, năm 2017 có thể nói là thời điểm Mỹ chia Trung Cộng. Ít nhứt trong việc tân chánh quyền Mỹ, trong 6 tháng đầu tân TT Trump lấy lòng Chủ Tịch Tập cận Bình để đổi lấy sự hợp tác của TC áp lực CS Bắc Hàn ngưng gây căng thẳng trong vấn đề hoả tiễn và nguyên tử. Sau đây là những dấu chỉ mà đài RFI của Pháp, một dân tộc thích dùng danh từ ẩn dụ, nhân cách hoá, gọi là “Tuần trăng mật Mỹ-Trung dường như đã kết thúc”. Những quyết định và hành động của TT Trump làm sau cuộc thoả hiệp với Chủ Tịch Bình trong cuộc gặp gỡ thân mật của hai vị này tại tư dinh của nhà tỉ phú tại Florida. Những việc làm lời nói của chánh quyền Mỹ khiến Đảng Nhà Nước TC tỏ ra vô cùng phẫn nộ Mỹ.Tổng thống Trump tuần rồi viết trên Twitter của Ông tuyên bố, rằng Ông khẳng định các nỗ lực của TC về CS Bắc Hàn không có kết quả.Mỹ quyết định bán vũ khí cho Đài Loan một số vũ khí giá trị 1,3 tỉ đô la Bắc Kinh phẫn nộ «cực lực phản đối» chính quyền Trump. Coi như TT Trump phần nào không tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Quốc.Mỹ còn bồi thêm một cú hồi mã thương nữa. Mỹ cho tàu hải quân Mỹ trở lại Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm 29/6/2017 bày tỏ lạc quan cho biết Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ thông qua một điều khoản nhằm tái lập các chuyến thăm thường xuyên của các tàu Hải quân Hoa Kỳ tới Cao Hùng hoặc "các cảng thích hợp khác" ở Đài Loan.Mỹ trừng phạt một ngân hàng Trung Quốc. Bộ Tài Chính Mỹ cáo buộc ngân hàng Đan Đông (Dandong) của TC rửa tiền cho CS Bắc Hàn, có liên can đến việc phát triển hỏa tiễn đạn đạo Bắc Triều Tiên. Và từ nay Mỹ cấm ngân hàng này không thể kết nối với hệ thống tài chính Mỹ. Ngoài ngân hàng Đan Đông, công ty tàu biển Đại Liên và hai cá nhân Trung Quốc khác cũng nằm trong danh sách bị Mỹ trừng phạt.Mỹ lên tiếng bày tỏ quan ngại TQ không tôn trọng các quyền tự do ở Hồng Kông, nhơn dịp Chủ Tich Tập cận Bình lần đầu tiên sang Hồng Kông dự lễ kỷ niệm 20 năm cựu thuộc địa Anh được trao trả cho Trung Quốc và chứng giám tay sai của TC tuyên thệ nhậm chức Đặc khu trưởng Hồng Kông, và đồng thời vạch một «lằn ranh đỏ» không thể vượt qua. Đó là Ông Bình nói, «Mọi nỗ lực nhằm làm phương hại đến chủ quyền quốc gia, thách thức chính quyền trung ương và Luật căn bản của Hồng Kông đều bị coi là đã vượt qua một lằn ranh đỏ, hoàn toàn không thể chấp nhận được».Mỹ ngày 13-6 cáo buộc CS Bắc Hàn thực hiện một loạt các cuộc tấn công mạng kéo dài từ năm 2009 và có thể có nhiều vụ tấn công hơn nữa.Chính TT Trump 30/06/2017 tuyên bố «thời kỳ kiên nhẫn với Bình Nhưỡng đã kết thúc»… "Chương trình nguyên tử và hoả tiễn của chế độ đó đòi hỏi một phản ứng quyết liệt."Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là con của một gia đình tỵ nạn CS đến từ Bắc Hàn, trong chuyến công du và hội kiến đầu tiên với TT Trump cho biết không có bất đồng giữa chính phủ hai nước về bản chất mối đe dọa của Triều Tiên."Thách thức lớn nhất mà hai nước phải đối mặt là mối đe dọa nguyên tử và hoả tiễn của Triều Tiên. Tổng thống Trump và tôi quyết định đặt ưu tiên hàng đầu vào vấn đề này và phối hợp chặt chẽ trong các chính sách có liên quan."Bầu không khí công luận Mỹ từ chính quyền đến nhân dân Mỹ đang ngày càng bực tức hơn chế độ CS Bắc Hàn Kim Jong-un, đặc biệt là sau khi Bình Nhưỡng tiến hành một loạt các vụ thử tên lửa trong những tháng gần đây. Và bực tức ấy trở thành phẫn nộ, căm hờn sau vụ sinh viên Otto Warmbier bị CS Bắc Hàn bắt, kêu án 15 năm, bị hôn mê nên được trả về nước Mỹ vài ngày sau thì chết.Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS và cục Điều tra Liên bang FBI trong một hành động hiếm hoi ngày 14/6 tố cáo "các tin tặc của chính phủ Triều Tiên", hay còn gọi là "Hidden Cobra", đã nhắm đến các mục tiêu như truyền thông, ngành hàng không và tài chính cũng như cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ và trên toàn cầu.Trở lại tân chánh quyền Mỹ do TT Trump lãnh đạo Hành Pháp và tư lịnh tối cao quân lực Mỹ, là người chịu trách nhiệm nặng nhứt trong nhiệm vụ làm cho Mỹ dân giàu nước mạnh. TT Trump gần đây càng ngày càng bất bình với TC về thái độ thụ động đối với Bắc Triều Tiên và vấn đề mậu dịch song phương. Ông Trump hiện đang xem xét đưa ra những hành động thương mại chống lại Bắc Kinh, theo nguồn tin từ 3 giới chức cao cấp trong chính quyền nói với Reuters.Các giới chức cho hay ông Trump mất kiên nhẫn với Trung Quốc và đang xem xét một loạt các giải pháp, trong đó có thuế quan thép nhập cảng vào Mỹ, điều mà Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross nói là đang cân nhắc.Về vấn đề Bắc Triều Tiên, Ông Trump tỏ ý thất vọng với những nỗ lực của Trung Quốc trong một tin nhắn đăng trên Twitter vào tuần trước. Và giới chức thân cận của Ông tin rằng “Và nếu ông Trump không được những gì ông cần thì ông cần phải tiến tới lịch trình rộng lớn hơn trong lĩnh vực mậu dịch và Bắc Triều Tiên.”Tin sau cùng về hành động chia tay mạnh như ly khai TC của TT Trump, thông tấn xã Kyodo của Nhật ngày 30/06/2017 cho biết thượng đỉnh ba bên Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ không diễn ra vào tháng 07/2017 như dự trù.Sau cùng, thử nghiệm của TT Trump đặt niềm tin vào lời hứa của TC áp lực CS xuống thang nguyên tử và hoả tiễn, cho thấy cố tật của CS, TC chưa hề sửa. CS hứa mà không làm, nhứt là những gì không có lợi cho họ, là thói quen thành bản chất thứ hai của con người CS. Để CS Bắc Hàn tồn tại là cái lợi chánh yếu thuộc về TC. Để CS Bắc Hàn sụp đổ, về quân sự vòng bao vây của Mỹ siết lại sát biên giới của TC. Về ngoại giao uy thế trên thế giới của TC sẽ bị mất như một đệ nhứt siêu cường ở Á châu. Về xã hội làn sóng di tản của CS Bắc Hàn sang Trung Quốc khó tránh khỏi, sẽ trở thành một bài toán nhân mãn, an sinh xã hội khó giải quyết cho TC. Nên TC muốn có một trái độn giữa TC và thế giới tự do. Tự do, dân chủ tuy là quyền lực mềm nhưng rất dễ thẩm thấu, diễn biến hoà bình, chuyển hoá khắp xã hội TQ kể cả trong Đảng CS nữa./.(VA)