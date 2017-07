1.5 Triệu Việc Làm Sẽ Mất Vì Dự Luật Y Tế Thượng Viện

WASHINGTON -- Dự thảo luật y tế Thượng Viện Hoa kỳ có thể làm cho mất gần 1.5 triệu việc làm vào năm 2026.Dự thảo luật y tế Thượng viện có tên là Better Care Reconcilliation Act (BCRA) có thể làm mất 1.45 triệu việc làm vào năm 2026, và gây ra khủng hoảng kinh tế trên tất cả các tiểu bang Hoa Kỳ, chỉ trừ một tiểu bang.Bản nghiên cứu này thực hiện bởi Leighton Ku và các đồng viện ở George Washington Universitys Milken Institute School of Public Health và The Commonwealth Fund.Dự kiến mất việc như thế là nhiều hơn 50% so với dự thảo luật đã thông qua ở Hạ Viện Hoa Kỳ.Các tiểu bang sẽ mất việc nhiều nhất có:-- New York (132,000 việc làm),-- California (117,000),-- Pennsylvania (110,000),-- Ohio (99,000),-- Michigan (86,000),-- Florida (78,000),-- Illinois (71,000),-- New Jersey (60,000),-- Massachusetts (54,000),-- và Indiana (39,000).Mặc dù các tiểu bang có mở rộng chương trình Medicaid qua bảo hiểm ObamaCare sẽ mất việc nhiều hơn, nhưng các tiểu bang không mở rộng, như Florida và Maine, cũng sẽ xảy ra hiện tượng mất việc làm, và kinh tế sẽ suy yếu vì tác động của BCRA.Tác động làm mất việc không đều, nhưng xảy ra tức khắc trong lĩnh vực y tế, sẽ có 30,000 việc làm ngành y tế bị xóa sổ trong năm 2018, và sẽ mất 919,000 việc làm ngành y tế vào năm 2026.Trong khi đó, 22 triệu dân Mỹ sẽ mất bảo hiểm y tế vì BCRA.