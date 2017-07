Phi Cơ Mỹ-Nhật Tập Trận Đêm Biển Đông; Hải Quân Mỹ–Việt Diễn Tập Ở Cảng Cam Ranh

BIỂN ĐÔNG -- Lần đầu tiên trong lịch sử, Không quân Hoa Kỳ và Không quân Nhật Bản tập trận ban đêm trên Biển Đông...Trang web quốc phòng Hoa Kỳ cho biết như trên.Bản tin từ cơ quan Pacific Air Forces Public Affairs cho biết rằng sử dụng căn cứ không quân Andersen Air Force Base, tại đảo Guam, một chiến đấu cơ B-1B Lancer bổ sung cho Phi Đoàn Thám Kích 9th Expeditionary Bomb Squadron, nguyên từ căn cứ Dyess Air Force Base, Texas, đã bay chuyến hành quân trên Biển Đông cùng với các chiến đấu cơ Nhật Bản.Đây là chuyến tập trận hỗn hợp đầu tiên tập trận đêm, và có chiến đấu cơ B-1B Lancers cùng với chiến đấu cơ Nhật Bản.Thiếu tá Ryan Simpson, Trưởng phòng hành quân không quân Vùng Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nói bay và tập trận ban đêm với đồng minh trong phương cách an toàn, hiệu quả là tăng lực cho cả Không quân Mỹ và Nhật Bản.Trong khi đó, Hải Quân Mỹ – Việt diễn tập tại cảng Cam Ranh...Bản tin RFI ghi rằng theo trang mạng stripes.com ngày 05/07/2017, sau khi vào gần vùng đảo có tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan tại Biển Đông, tàu chiến Mỹ đã tới quân cảng Cam Ranh để tiến hành các cuộc thao dượt với Hải Quân Việt Nam.Hải Quân Mỹ cho biết, hai chiến hạm USS Coronado và USNS Salvor cập cảng Cam Ranh, bắt đầu các hoạt động diễn tập khuôn khổ hoạt động hợp tác thường niên. Trong 5 ngày, Hải Quân hai nước sẽ tiến hành các bài tập như tiếp liệu, cứu hộ và xử lý các tình huống va chạm bất thường trên biển. Qua các bài tập trên, đôi bên sẽ trao đổi với nhau về kỹ năng kiểm soát các tai nạn, sự cố và luật lệ trên biển.Trong thông cáo, Don Gabrielson, tư lệnh Task Force 73, đơn vị hậu cần tác chiến của Hải Quân Mỹ tại Tây Thái Bình Dương, tuyên bố Hoa Kỳ đánh giá cao quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và mong muốn thắt chặt mối quan hệ đó qua các hoạt động giao lưu Hải Quân giữa hai nước kiểu như thế này.RFI ghi rằng hoạt động diễn tập giữa Hải Quân Mỹ- Việt đã trở nên thường niên từ năm 2010, nhưng đây là lần đầu tiên quân cảng Cam Ranh được lấy làm căn cứ cho các hoạt động diễn tập. Năm ngoái cuộc thao dượt diễn ra ở cách bờ biển phía bắc Đà Nẵng 300 hải lý.Trang tin stripes.com nhắc lại, trong chuyến thăm vịnh Cam Ranh hồi năm 2012, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ khi đó là Leon Panetta đã ngỏ ý muốn Hải Quân Mỹ có thể vào cảng Cam Ranh, một vị trí được ông đánh giá như là «bộ phận mấu chốt» trong quan hệ Mỹ-Việt.Cuộc diễn tập Hải Quân Mỹ-Việt lần này diễn ra trong bối cảnh hôm Chủ Nhật (02/07/2017) vừa qua, chiến hạm mang tên lửa Mỹ USS Stethem đã đi vào trong khu vực 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn, trong quần đảo Hoàng Sa hiện Trung Quốc đang chiếm của Việt Nam từ ba chục năm nay. Bắc Kinh coi đó là hành động «khiêu khích», «xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và đe dọa an ninh của Trung Quốc».Đặc biệt, báo Tiền Phong kể chuyện Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel đêm 6/7/2017, và được lời trấn an.Bản tin TP viết:“Với tư cách là nước đầu tàu trong EU, có kinh nghiệm xử lý các tranh chấp trên biển, Đức khẳng định ủng hộ tự do hàng hải trên Biển Đông, ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam giải quyết các tranh chấp tại biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế.”