Trump: Nga, Bắc Hàn Là Nguy Cơ Cho Tây Phương; Trump Ca Ngợi Ba Lan Đóng Góp Cho Châu Âu

WARSAW - Lên tiếng tại công viên Krasinski hôm Thứ Năm, TT Trump tán dương các đóng góp của Ba Lan trong việc gìn giữ an ninh của châu Âu và thế giới.Ba Lan là 1 trong 4 thành viên NATO dùng ít nhất 2% GDP cho ngân sách an ninh quốc phòng, là tiêu chuẩn mà Washington vận động từ lâu và TT Trump muốn các đồng minh NATO thực hành.TT Trump cũng đã nhắc lại các thời điểm mà nhân dân Ba Lan nổi dậy chống chủ nghĩa CS và chống đế quốc Nga.Đứng sau diễn đàn bảo vệ bởi màn kính chắn đạn, TT Trump nói “Là 1 trong các thành viên quyết tâm của NATO, Ba Lan giữ vị trí dẫn đầu 1 châu Âu mạnh, đoàn kết và tự do – 100 năm sau ngày Hoa Kỳ tham chiến trong thế chiến 1, mối gắn bó xuyên đại dương giữa Hoa Kỳ và châu Âu đang vững mạnh hơn bao giờ, và có thể mạnh hơn về nhiều mặt”.Nhân dịp này, quốc trưởng Hoa Kỳ đã nêu ra 1 số nguy cơ đe dọa phương tây, đặc biệt là “nhà nước Hồi Giáo - ISIS” – tuy nhiên, trước khi công kích Moscow trên các hồ sơ Ukraine và Syria, ông cho biết: phương tây bị đối đầu bởi các thế lực muốn trắc nghiệm ý chí của chúng ta, muốn làm hạ niềm tin, muốn thách thức các quyền lợi của chúng ta.Ông hô hào Nga ngưng các hoạt động gây bất ổn tại Ukraine, ngưng hậu thuẫn các chế độ thù địch tại Syria và Iran để cùng cộng cộng đồng quốc tế chung sức đánh kẻ thù chung.Ông Trump cảnh báo rằng tương lai của Tây Phương gặp nguy cơ và bị quật ngã bởi Nga và Bắc Hàn.Về phần Ba Lan, TT Duda ca ngợi TT Trump về quan tâm tới đông minh, về an ninh và về hợp tác năng luợng – ông hô hào Washington cung cấp hơi đốt hoá lỏng trong dài hạn để giúp Warsaw chấm dứt lệ thuộc nguồn hơi đốt nhập cảng từ Nga.Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster đã báo trước: thông điệp đánh dấu kỉ niệm cuộc nổi dậy chống Đức Quốc Xã tại thủ đô Ba Lan bao gồm viễn kiến về liên minh an ninh NATO và ý nghĩa của nó với an ninh và thịnh vượng của Hoa Kỳ.Nhân dịp dừng chân tại Warsaw trên đường đi Hamburg dự hội nghị thượng đỉnh G-20, TT Trump tiếp xúc các nhà lãnh đạo của 12 nước Trung Âu và Đông Âu tại hội nghị “Ba Biển” quy tụ các nước ven Biển Adriatic, Biển Baltic và Hắc Hải.Ông Trump đến Warsaw trùng hợp với loan báo của Ba Lan về thỏa thuận bán phi đạn Patriot – bản ghi nhớ đã đuợc ký tối Thứ Tư, theo loan báo qua làn sóng truyền thanh sáng Thứ Năm của Bộ trưởng quốc phòng Antoni Macierewicz. Đây là 1 phần quan trọng trong chương trình hiện đại hoá quốc phòng của Ba Lan.