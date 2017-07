Hù Dọa, Ô Nhiễm, Xe Lật, Cờ Bạc, Trốn Thuế...

Công an tỉnh Nghệ An tập trận ầm ĩ, hù dọa người dân... trong khi xưởng thép Quảng Nam ô nhiễm tới mức ngườid ân phaỉ xuống đường, phản đối...Báo Nghệ Anh có bản tin: Công an Nghệ An sẵn sàng đập tan hoạt động gây rối, bạo loạn và khủng bố...Bản tin viết: “Chiều 6/7, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện thực binh xử lý tình huống 'Tập trung đông người, biểu tình, gây rối an ninh trật tự bạo loạn và hoạt động khủng bố trên địa bàn'...”Báo Tuổi Trẻ ghi nhận về tình hình: Trước tình trạng Công ty thép Việt - Pháp xả thải gây ô nhiễm môi trường, người dân ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam tiếp tục đổ ra đường chặn xe, bày tỏ thái độ phản ứng gay gắt.Ngày 5-7, rất đông người dân khối 7A (phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) tổ chức chặn xe trên tuyến đường Lạc Long Quân (đoạn dẫn vào Công ty thép Việt - Pháp) bày tỏ thái độ bất mãn vì doanh nghiệp này vẫn không chấm dứt việc sản xuất gây ô nhiễm.Tại hiện trường, hơn 10 chiếc xe tải vận chuyển sắt thép, phế liệu vào xưởng chế biến của Công ty thép Việt - Pháp bị chặn đứng trước sự ngăn cản quyết liệt của người dân. Toàn bộ tài xế chủ động rời khỏi cabin, lánh mặt tại các quán nước giải khát ven đường.Trong khi đó, bản tin VietnamNet kể: Gần 100 cảnh sát của Bộ Công an đã bao vây, đột kích vào 1 tổ hợp cờ bạc ven Sài Gòn.Theo đó, qua quá trình điều tra, theo dõi, 14h chiều 6/7 gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc phòng 5 và 8 của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng lực lượng CSCĐ Bộ Công an bất ngờ ập vào 1 biệt thự nằm ở đường TL 24, KP.2, P.Thạnh Lộc, Q.12...Tại hiện trường, công an tạm giữ 33 đối tượng cùng lượng lớn tang vật là tiền mặt, máy móc, bài Tây phục vụ cho việc đánh bạc trực tuyến và đánh bạc trực tiếp với nhiều thể loại khác nhau....Báo Tin Tức kể: Xe container lật sát mép vực đèo Bảo Lộc, tài xế thoát chết trong gang tấc Thứ Năm, 06/07/2017.Đến chiều 6/7, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã hoàn thành công tác cứu hộ, giải tỏa xong hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một xe container bị lật trên đèo Bảo Lộc (thuộc quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng). Trước đó, vào khoảng 9 giờ 20 cùng ngày, xe container kéo theo rơ móoc biển số 51C – 349.60, do tài xế Lê Hoàng Anh (29 tuổi, quê Cà Mau) điều khiển theo hướng Đà Lạt – Thành phố Hồ Chí Minh.Khi xe đi đến một khúc cua gắt trên đèo Bảo Lộc thì bất ngờ mất lái, đâm vào rào chắn bên kia đường rồi lật ngang.Bản tin TTXVN kể chuyện chặn suối: Ngày 5/7, Chánh Văn phòng UBND huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) Đinh Trần Thị Bích Nga cho biết: Chủ tịch UBND huyện Krông Bông Huỳnh Bài đã ký quyết định kỷ luật 2 cán bộ xã Yang Mao vì buông lỏng quản lý để doanh nghiệp chặn dòng suối Krông Bông, buôn Hàng Năm nuôi cá tầm trái phép.Theo đó, hai cán bộ xã là ông Y Drai Mdrang - Chủ tịch UBND xã Yang Mao và ông Trần Mậu Quyết - Bí thư Đảng ủy xã bị kỷ luật với hình thức khiển trách.Báo Dân Việt kể chuyện Đà Nẵng: Khách sạn, cao ốc mọc lên như nấm, đậu xe ở đâu?Hiện nay khu vực ven biển TP.Đà Nẵng đang mọc lên hàng loạt khách sạn, cao ốc lớn nhỏ, nhưng quy hoạch bãi đỗ xe chưa theo kịp tốc độ xây dựng khiến cho tình trạng phương tiện ô tô, xe máy đậu đỗ tràn lan dưới lòng đường.Báo Thanh Niên kể chuyện: Cục Hàng không cho biết trong tháng 6.2017, các hãng hàng không thực hiện 24.600 chuyến bay, trong đó có 3.371 chuyến bay bị chậm, chiếm tỷ lệ 15%, trong đó nguyên nhân lớn nhất là máy bay về muộn 68,9%, do hãng hàng không 21,4%... Dù giảm so với cùng kỳ 2016, nhưng tỷ lệ chậm chuyến trong tháng 6 tăng cao hơn so với tháng 5. Theo Cục Hàng không, lý do chủ yếu thời tiết biến động ở 2 sân bay căn cứ chính là Nội Bài, Tân Sơn Nhất gây chậm chuyến dây chuyền khiến “máy bay về muộn”.Nổ tung trời đất là khi Ba Đình vẽ kế hoạch... Báo Nhịp Sống Hà Nội cho biết: Hà Nội sẽ có công viên Thiên văn học lớn nhất Đông Nam Á.Công viên Thiên văn học ngoài trời đầu tiên tại Đông Nam Á rộng 12ha tọa lạc tại phía Tây Hà Nội được triển khai xây dựng từ quý II-2017.Ngày 4-7, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, ý tưởng lồng ghép kiến thức thiên văn học trong công viên khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) có tính độc đáo rất cao....Theo TS Nguyễn Xuân Anh, vào năm 2018, người dân Hà Nội sẽ có công viên thiên văn học đầu tiên quy mô lớn nhất Đông Nam Á (khoảng 12ha). Công viên có diện tích gần bằng Cung thiên văn Kazan (Nga) - nơi được mệnh danh là công viên thiên văn học đầu tiên của thế giới - rộng 15ha.Báo Lao Động kể chuyện né thuế: Sau hơn 1 tháng bị Cục Thuế TPSG và Hà Nội “hỏi thăm”, nhiều chủ tài khoản facebook bán hàng có doanh thu “khủng” đã lẳng lặng điều chỉnh một số thông tin để hoạt động kín đáo hơn. Chị Mai Lan (Đống Đa, Hà Nội), người đã kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng “xách tay từ Nhật” cho biết, chị chưa nhận được thông báo của cơ quan thuế nhưng đã nghe một số người bạn cũng kinh doanh online chia sẻ kinh nghiệm “né thuế” nên bắt đầu tăng cường ship hàng tận nơi và thanh toán bằng tiền mặt. Chị Lan cũng cho hay đã hạn chế công khai giá trên fanpage mà chuyển sang inbox cho “kín đáo”.Báo Giáo Dục VN nêu câu hỏi: Vì sao Hà Nội lại quy hoạch trường học trên đất nghĩa trang, ao đình?Bản tin ghi rằng: "Các chủ đầu tư chỉ chú trọng xây nhà để bán mà không quan tâm đến việc xây dựng trường học, nhà văn hóa đang là bất cập lớn trong phát triển đô thị ở Hà Nội"....Thậm chí, có quy hoạch trường học đưa nhà trường, nhà văn hóa vào các vị trí khó giải phóng mặt bằng như quy hoạch trường học trên ao đình của làng, trên nghĩa trang.Đơn cử, như khu nhà ở Bắc Linh Đàm và Tây Linh Đàm (Hoàng Mai) của chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị - HUD, quy hoạch 6 trường học trên khu ao đình nên gần 20 năm đã qua nhưng quy hoạch trường học vẫn là cái ao làng.Bởi vậy, trường học không lo xây, lại xây cái công viên thiên văn học khổng lồ... hẳn để thu hút du khách chăng?