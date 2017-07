Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang An Cư Kiết Hạ

An Cư Kiết Hạ tại Chùa Bảo Quang.

Santa Ana (Bình Sa)- - Sáng Thứ Năm ngày 6 tháng 7 năm 2017 tại Chánh Điện Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới viện chủ, Thượng Tọa Thích Nhuận Hùng, Trụ Trì đã long trọng khai mạc khóa An Cư Kiết Hạ được tổ chức từ ngày 06 đến 16 tháng 7 năm 2017 với sự tham dự của qúy chư Tôn Đức Tăng Ni thuộc các Chùa, Tự Viện Nam California và các Tiểu Bang lân cận.Lễ Kiết Giới An Cư năm nay 2017 có khoảng 80 Chư Tôn Đức Tăng Ni.Chư Tôn Đức có: Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa, Thiền Chủ; HT Thích Kim Đài Phó Thiền Chủ; HT. Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Tổ Đình Chùa Huệ Quang, Tuyên Luật Sư; HT. Thích Quảng Thanh, Viện Chủ Chùa Bảo Quang, Hóa Chủ; HT. Thích Minh Trí, Giáo Thọ; Duy Na Duyệt Chúng do Thượng Tọa Thích Như Hải, TT. Thích Huệ Minh, điều hợp tổng quát, Thượng Tọa Thích Nhuận Hùng...Mặc dù công tác Phật sự rất bận rộn, nhưng mỗi năm đến Mùa An Cư Kiết Hạ HT. Viện Chủ Chùa Bảo Quang cũng đều tổ chức mùa An Cư. HT. Viện chủ cho biết: “Vâng lời Phật dạy, hằng năm Chư Tăng Ni dù ở bất cứ phương sở nào đều vân tập về một trụ xứ để tịnh tu đạo nghiệp, vun bồi giới thể gọi là: Lễ hội Chư Tăng Kiết Giới An Cư từ nếp sống quy củ thiền môn đó. Tăng Ni hải ngoại, Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Orange County, Chùa Bảo Quang, là một trong những nơi qui tụ Chư Tôn Đức Tăng Già về tu tập 10 ngày…”Trong dịp nầy Hòa Thượng Viện Chủ chuyển lời cảm tạ đến các chùa, các tự viện và đồng hương Phật tử đã cúng dường cho Lễ Kiết Giới An Cư năm nay thành tựu viên mãn.Vài nét sơ lượt về Ý nghĩa an cư: “Những năm đầu sau khi đức Thế tôn thành đạo, những vị Tỳ kheo đi hoằng pháp từ làng này sang làng nọ, mùa nào cũng đi, dầu mưa, dầu nắng, rất cực nhọc. Vì sự chu du của các Tỳ kheo như vậy nên những ngoại đạo nói rằng: “Đến mùa mưa, chim, kiến còn biết làm tổ để trú mưa, các đệ tử Sa môn Cồ Đàm cứ đi mãi và giậm phải côn trùng”. Đức Thế tôn dùng huệ nhãn để quán xét, ngài nhận thấy nhân duyên đến, nên ban hành lễ An cư Kiết vũ hằng năm để những người xuất gia hành trì có an lạc. Lý do ngài ban hành An cư là nhằm mục đích duy trì truyền thống chư Phật trong quá khứ; với lòng từ bi lớn của người xuất gia đối với côn trùng và những chồi non khi mưa đâm chồi nẩy nở; Để người xuất gia có 3 tháng trau dồi thân tâm, phát huy giới định tuệ, trở về sống nội tâm nhiều hơn là ngoại cảnh.…”Chương trình sinh hoạt trong các ngày An Cư Kiết Ha gồm có: Hô canh thiền quán, Tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, Cúng Qủa Đường, Chi Tịnh, Thảo Luận Phật Pháp, Công Phu, Tịnh Độ...Mọi chi tiết liên lạc: Chùa Bảo Quang tọa lạc số 713 N.Newhope St, Santa Ana CA 92703, điện thoại (714) 554- 1287.