Hội Ái Hữu Không Quân Việt Nam Cộng Hòa Tổ Chức “Đêm Không Gian Hội Ngộ” Kỷ Niệm Ngày Không Lực

Trong Đêm Không Gian Hội Ngộ.

Westminster (Bình Sa)- - Ngày 3 tháng 7 năm 2017 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant Hội Ái Hữu Không Quân VNCH Miền Trung California đã ổ tchức “Đêm Không Gian Hội Ngộ” 2017, kỷ niệm ngày Không Lực 3-7-2017.

Kkhoảng 500 quan khách, qúy niên trưởng, qúy vị đại diện các hội đoàn các Quân Binh Chủng, Cộng Đồng, qúy cơ quan truyền thông, và đại gia đình không quân.

Điều hợp chương trình Không Quân Nguyễn Văn Chuyên,

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân có công dựng nước, giữ nước, các anh hùng Liệt Nữ đã hy sinh để bảo vệ quê hương trong đó có những chiến sĩ không quân.

Sau phần nghi thức, toàn ban hợp ca Không Quân hát bản “Không Quân Hành Khúc”.

Tiếp theo phần giới thiệu quan khach tham dự có: Bà qủa phụ Cố Thiếu Tướng Lê Trung Trực, bà qủa phụ cố Thiếu Tướng Phạm Ngọc Sang, qúy vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng các Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, dân cử có Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi...

Sau đó, Không Quân Lê Văn Sáu, Hội Trưởng, Trưởng Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, qúy niến trưởng, qúy hội đoàn, đoàn thể bạn, các cơ quan truyền thông đã đến tham dự Ngày Không Lực hôm nay, ông mong mọi người hãy cùng sát cánh bên nhau tiếp tực con đường đấu tranh cho Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ lãnh hải vẹn toàn. Ông tiếp: “Sau 42 năm xa quê hương, lần lượt một số các Niên trưởng đã ra đi, một số già yếu vẫn còn giữ được tinh thần nnên bất cứ kỳ hội ngộ nào dù xa xôi vẫn cố gắng về tham dự. Sự hiện diện của qúy niên trưởng nói lên tinh thần “Huynh Đệ Chi Binh” lúc nào cũng gắn bó bên nhau.”

Ông cho biết trong thời gian qua Hội Ái Hữu Không Quân Việt Nam Cộng Hòa cũng đã cùng các hội đoàn quân binh chủng bạn thực hiện một số công tác như:Thành lập Trung Tâm lư giữ sử liệu, thực hiện Đài Tưởng Niệm 30 tháng 4 năm 1975, ngoài ra còn tham dự các sinh hoạt chung của cộng đồng trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ.

Ông chúc tất cả mọi người một đêm họp mặt vui vẻ và hẹn gặp nhau ngày “Không Lực 3-7 sang năm.

Tiếp theo Niên Trưởng Không quân Nguyễn Văn Ức, đại diện các niên trưởng lên có đôi lời tâm tình, mở đầu ông chúc tất cả một đêm họp mặt vui vẽ. Ông tiếp: “Sự hiện diện đông đão của qúy niên trưởng, qúy vị quan khách cùng tất cả các chiến hữu hôm nay đã nói lên tình “Huynh đệ chi binh” trong tinh thần đoàn kết tiếp tục con đường đấu tranh chống cộng sản cho quê hương sớm có tự do dân chủ.”





Vài nét sơ lược về Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, KQVNCH được ghi nhận kể từ ngày 25 tháng 6 năm 1951 tại Đà Lạt, do Quốc Trưởng Bảo Đại ký dụ số 9 thành lập ngành Không Quân Việt Nam, theo đó một Trung Tân Huấn Luyện Đã được Quân Đội Pháp xây dựng để đào tạo các phi công và chuyên viên người Việt Nam nhưng mãi đến ngày 1 tháng 7 năm 1955, ngày lá cờ vàng 3 sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa được long trọng thượng lên đỉnh cột cờ tại căn cứ Không Quân Nha Trang thay thế lá cờ ba màu của Pháp, trong một buổi lễ trọng thể bàn giao quyền chỉ huy Không Quân cho Quân Đội Việt Nam, đánh dấu ngày ra đời của Quân Chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, cũng từ ngày đó quân nhân Việt Nam các cấp đã gỡ quân hàm của Pháp và đeo quân hàm mới của Việt Nam Cộng Hòa. Kể từ đó ngày 1 tháng 7 hằng năm được gọi là “Ngày Không Lực Việt Nam Cộng Hòa.” Cũng kể từ đó với lực lượng ban đầu chỉ có một Bộ Chỉ Huy, một Tiểu Đoàn Không Quân với quân số 40 Sĩ Quan, 120 Hạ Sĩ Quan, 500 binh sĩ và một Phi đoàn quan sát... Tính đến năm 1974 Không Quân Việt Nam có tất cả 2071 chiếc phi cơ đủ loại, có 65 Phi Đoàn với quân số trên 61 ngàn người thuộc 6 Sư Đoàn Không Quân, Sư Đoàn I KQ đóng tại Đà Nẵng, SĐ 2KQ đóng tại Nha Trang, SD 3 KQ đóng tại Biên Hòa, SĐ4 KQ đóng tại Bình Thủy, SĐ 5KQ đóng tại Tân Sơn Nhất, SĐ6 KQ đóng tại Pleiku, và có 3 đơn vị biệt lập đó là: Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân, Bộ Chỉ Huy Hành Quân Không Quân, Bộ Chỉ Huy Kỹ Thuật & Tiếp Vân KQ. Tất cả dưới quyền điều hành của Bộ Tư Lệnh Không Quân. Trong 20 năm hiện diện ngắn ngủi nhưng kiêu hùng, Không Quân Việt Nam đã xả thân vào cuộc chiến bảo vệ lý tưởng tự do. Các địa danh đã đi vào lịch sử như: Dakto, Pleime, U Minh, Đồng Tháp... và vùng trời bên kia bờ Bến Hải, nơi nào cũng có Không Quân Việt Nam tham gia chiến đấu đã góp phần xương máu để bảo vệ vùng trời quê hương, không có Quân Binh Chủng nào trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có số tỷ lệ Sĩ Quan hy sinh cao như Không Quân VNCH. Người Không Quân Việt Nam Cộng Hòa không hổ thẹn với lời tâm nguyện: “Trung kiên một lòng vì Tổ Quốc, Sắt son một dạ với Không Gian.”...

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng ăn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu và anh chị em Không Quân trình diễn dưới sự điều hợp của MC. Lương Thế Hùng và MC. Đỗ Mộng Thuý.

Chương trình kết thúc với phần dạ vũ trước khi chia tay.

Mọi chi tiết liên lạc: Lê Văn Sáu (714) 640-0318.