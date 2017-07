Câu Chuyện Trong Tù: Người Tù Không Bản Án

Có đôi bạn tù ở trại Z.30 C Xuân Lộc Đồng Nai kể cho nhau nghe về một câu chuyện quả thật bi quan tương tự như trường hợp họï đang phải bất hạnh gánh chịu.

Chuyện kể, khi Hồng quân Liên Xô. giải phóng Ba Lan, chúng bèn thiết lập một toà án nhân dân đểâ xư tộiû những người phục vụ cho chế độ cũ mà chúng cho là những kẻ ngoan cố, chống đối lại chính phủ cách mạng, có nhiều tội ác với nhân dân, với cách mạng.

Trươc tòa án nhân dân, hội đồng nhân dân xét thấy không thể nào có thể khoan hồng tha tội cho viên Trung Úy Ba Lan của chế độ cũ và tuyên án tử hình Trung Úy Ba Lan vì những tội ác kể trên.

Nhưng tên Chánh Án phản đối, xin đình nghị án 15 phút để xét xử lại. Qua 15 phút nghị án, Phiên tòa tái xét xử, Tên Chánh Án toà áÙn nhân dân, khoan thai,trịnh trọng dõng dạc tuyên bố lý do: đúng, viên Trung Úy này thật đáng tội chết, nhưng khộng thể nào cho hắn được chết một cách quá nhẹ nhàng như vậy được, mà phải cho hắn vô trại tập trung cải tại, bắt hắn đi lao động khổ sai làm ra của cải cho xã hội để hắn thấy được tội ác của hắn,hầu hắn ăn năn hối cải để trở nên người tốt cho xã hội

Còn gia đình, thân nhân hắn có bổn phận và trách nhiệm thăm nuôi hắn,khuyên nhủ, an ủi và khích lệ hắn phải cố gắng học tập tốt, lao động tốt hầu được chính phủ cách mạng cứu xét khoan hồng sớm được trả tự do cho hắn cũng thấy được tội ác của hắên.

Kết thúc câu chuyện người kể tiếp tục đôi lời tâm sự một cách bi quan, có lẽ anh em minh chết rục xương trong nhà tù này bạn ạ, cốt chuyện tôi đa õmay mắn đọc được trước đây sao nó giống trường hợp anh em mình quá, người nghe cũng cảm tháy ớn lạnh trong lòng, tâm thần gần như bấn loạn, chỉ còn biết đáp lại một câu như tự an ủi chính mình: anh đừng quá thất vọng, còn sống là còn trở về anh ạ, anh em mình bây giờ chỉ còn biết cố gắng làm sao bảo trọng đựợc sức khỏe tương đối tốt cho đến ngày đó mà thôi.

Than ô! Thật quá bi thảm và độc ác biết bao. Đó chính là sách lược trả thù vô cùng thâm độc và nham hiểm của các chế độ CS, CS không những đã giam cầm vô thời hạn những Quân, Cán, Chính của chế độ cũ trong các lao tù tận nơi rừng sâu, nước độc, bắt lao động khổû sai, cho ăn uống thiếu thốn, không ngoài mục đích giết dần, giết mòn tù nhân kham chịu khổ nhục không nổi, đành phải tử vong vi kiệt sức, đói khát và bệnh hoạn, không thuốc men chữa trị mà chúng còn bắt cả gia đình thân nhân liên hệ cũng phải mòn mỏi thăm nuôi trông chờ người thân trở về cũng không tránh khỏi kiệt sức và tán gia bại sản cùng chung số phận.

Nhưng bây giờ sau thời gian dài độc tài thống trị đất nưởc, CSVN đã làm băng hoại đất nước đủ mọi lãnh vực từ chính trị, văn hóa, đạo đức cho tới truyền thống dân tộc. CS đã lộ rỏ bản chất của một chủ thuyết ngoại lai, tam vô: vô tôn giáo, vô gia đình và vô Tổ quốc. Về bản chất con người CS, chúng đã bộc lộ lòng tham vô đáy, vì quyền lợi cá nhân đặt trên quyền lợi dân tộc, lại hèn với giặc, ác với dân, sẵn sàng cam tâm làm chư hầu cho kẻ thù ngàn năm phương Bắc.

Một chế độ không đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, đi ngưởc lại quyền lợi của dân tộc, và không theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật tân tiến của các quốc gia tiên tiến trên thế giới và trào lưu tiến hóa của nhân loạiù trước sau gì cũng bị nhân dân đào thải.

Nhất là theo biến thiên của tạo hóa, không có gì có thể tồn tại mãi trên thế gian này, và theo giáo lý của nhà Phật, y như câu trả lời của Hòa Thượng Thích Quảng Độ với viên Đại sứ Mỹ Peterson đầu tiên ở VN đến vấn an Ngài ở Thanh Minh Thiền Viện: Con người là vô thường, Cộng Sản trước sau gì cũng phải thay đổi, tự do, nhân quyền sớm muộn gì cũng sẽ đến VN.

Do dó cho tới giờ phút này, những người có lương tri còn bị mê hoăïc về chủ nghĩa CS, chưa thấu hiểu bản chất của CS, còn mê thiên đàng mù CS, còn bao che, hợp tác, nói tốt và làm lợi cho CS thì hãy sớm thức tỉnh trở về với cội nguồn dân tộc, để cùng toàn dân có lập trường quốc gia dân tộc cùng nhau đoàn kết lại thành một khối vững chắc hầu mưu tìm mọi phương kế ùgiải thể cho được chế độ CS, cứu dân tộc VN thoát khỏi ách thống trị vô cùng tàn bạo của chúng mà nhân dân đang mong đợi từ lâu. hơn nữa lại được kế thừa truyền thống chống quân xâm lược oanh liệt và hào hùng của tiền nhân, nhất định dân tộc VN không thể để cho Tổ Quốc VN bị Hán hóa lần nữa với sự tiếp tay của Đảng CSVN.

Và theo lịch sử nhân loại: Chính nghĩa lúc nào cũng thắng, tất thắng và sẽ thắng.

Đảng CSVN trước sau gì sẽ nhận mọi hậu quả về mọi tội ác mà chúng đã gây ra cho dân tộc VN từ trước đến nay. Luâät nhân quả của Tạo hóa: Ác giả, ác báo không ai tránh khỏi.

BÚI PHÚ/VBMN