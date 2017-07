Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ và Một Cộng Đồng Di Dân Nhỏ Bé



Lê Bình



Nếu thành phố Bristol của tiểu bang Rhode Island, nằm gần biên giới giữa Rhode Island và Massachusetts, là một thị trấn điển hình của vùng New England, có diện tích khoảng 10 dặm vuông và dân số khoảng 25,000 người. Nơi này có nhiều di tích lịch sử: Một ngọn hải đăng được xây dựng vào thế kỷ XIX và căn nhà khổng lồ Blithewold Mansion với nhiều khu vườn rất đẹp được xây cất từ năm 1895. Bristol có niềm tự hào là thành phố cổ xưa nhất của nước Mỹ đã tổ chức Lễ Độc Lập.



Và trong cộng đồng các sắc dân thiểu số trên đất Hoa Kỳ, Liên đoàn Bách Việt, Hướng Đạo Việt Nam, San Jose, cũng có niềm tự hào riêng về ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ; đó là liên đoàn Hướng Đạo VN, duy nhất tại địa phương San Jose (cho đến hôm nay 2017, kỷ niệm 10 năm Rose, White and Blue Parade) tham dự suốt nhiều năm cuộc diễn hành Rose, White, and Blue Parade.





Từ 2007 đến nay, từ một cuộc diễn hành với số người tham dự hạn chế, cuộc diễn hành mừng lễ Độc Lập hàng năm ở San Jose được tổ chức rất rộn ràng, nhất là cuộc diễn hành kéo dài trên 1.6 dặm qua nhiều con đường, với nhiều xe hoa, nhiều viên chức thành phố, county tham gia. Nhiều tên tuổi lớn của giới nghệ sĩ và thể thao Hoa Kỳ cũng có mặt nhân ngày lễ này.



Cuộc diễn hành bắt đầu tại trường Abraham Lincoln High School, số 555 Dana Ave., và đi qua các đường phố quyến rũ và mang đầy nét lịch sử cổ kính của vùng Rose Garden, Shasta, Hanchett, khu dân cư, kết thúc tại đường The Alameda và góc đường Shasta Avenue. Cuộc diễn hành bắt đầu lúc 10:00 am; lộ trình cuộc diễn hành đi theo các con đường qua các khu phố Dana Ave., University Ave., The Alameda, đường Shasta / Hanchett Park và Vườn Hồng (Rose Garden) trước khi kết thúc tại Shasta Ave. Người dẫn đầu cuộc diễn hành, Grand Marshal, năm 2017 là Ông Dave Cortese, Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Santa Clara County.







Năm nay (2017) có phần đặc biệt, Kỷ Niệm 10 Năm-Đệ Thập Chu Niên Rose, White and Blue Parade; cuộc diễn hành có sự tham dự của các viên chức dân cử tiểu bang Ash Karla, Kansan Chu, quận hạt Ông Dave Cortese, và thành phố có TT Sam Liccardo, học khu East Side có bà Petty Cortese, Boy và Girl Scouts Santa Clara Council, trong đó có đoàn hướng đạo Bách Việt, các đơn vị quân đội, hội RGPNA, S/HPNA, Hiệp Hội Công viên, các trường College, Giáo Hội Westminster Presbyterian, Câu lạc bộ Capernaum của thanh thiếu niên khuyết tật, các trường trung và tiểu học, các ban nhạc, các nhóm thể thao, nhóm văn nghệ, câu lạc bộ xe hơi cổ, xe đạp bánh cao, xe cứu hỏa, Hội yêu thú vật, Hội 4H, các tổ chức thương mại nhỏ, hội cưỡi ngựa, các nhóm bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ súc vật…và các trẻ em địa phương… v.v. Hầu như mọi sắc dân trong thành phố đều có mặt, trong đó sắc dân Việt Nam có 1 đơn vị tham dự: Liên đoàn Bách Việt, Hướng Đạo Việt Nam mang số 25, và một gia đình, Ông Bùi Nghiệp tham dự, số 83, với chiếc xe mang dòng chữ Thanks America. Tất cả mọi sắc dân đều được mời tham gia vào cuộc diễn hành.



Lúc 8:00am các đơn vị tham dự diễn hành đã có mặt. Tại khu vực chuẩn bị, BTC sắp xếp thứ tự. Và cuộc diễn hành bắt đầu lúc 10:00am . Có gần 100 đơn vị tham dự cuộc diễn hành năm 2017. Có khoảng hơn 35,000 người đứng ngồi dọc theo hai bên lộ trình chào đón, hoan hô, vẫy tay chào. Có nhiều gia đình trên con đường University, bóng cây rậm mát, nhiều gia đình đã bày bàn ăn cùng gia đnìh, thân hữu vừa tiệc tùng, nghe nhạc, vừa nhìn đoàn diễn hành đi ngang qua nhà. Trẻ em, người già đều hớn hở







Toán diễn hành của LĐ Bách Việt với một chiếc xe trang trí cờ Hoa Kỳ, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, và cờ Hướng Đạo Việt Nam và toán đi bộ có các em nam nữ Hướng Đạo Sinh cầm cờ Hoa Kỳ, các huynh trưởng và phụ huynh bận quốc phục, và áo dài, khăn đóng. Những chiếc áo dài, áo tứ thân, áo gấm xanh, đỏ có chữ Phúc Thọ…là nét độc đáo trong đoàn dìễn hành. Khán giả chào đón dọc lộ trình, họ là những cư dân tại địa phương, hoặc đến từ nơi khác. Nhiều gia đình con cái đã bày ghế bàn dọc lộ trình, ngồi dưới những bóng cây, tay cầm cờ chào đón đoàn diễn hành. Có nhiều khán giả thích thú khi nhìn thấy đủ màu sắc và đủ các sắc phục diễn hành qua. Một cô gái nói với bạn: “Coi kìa, Long Dress của Viet Nam” Người bạn trả lời “Gọi là Ao Dai.”, hình ảnh chiếc áo dài tha thước duyên dáng của người phụ nữ VN đang diễn hành trên đường phố đã là hình ảnh quen thuộc cho cư dân bản địa. Chiếc nón lá, áo dài, áo gấm, lá cờ Vàng dần dần đã trở nên quen thuộc và hòa vào giòng sống của người dân địa phương trong một nền văn hóa Đa Sắc Tộc, mọi sắc dân đều sống hài hòa, đan quyện vào nhau tạo nên sắc màu của sự tự do, và nhân bản. Việt Nam đã và đang làm giàu đẹp thêm cho nền văn hóa Hoa Kỳ. Tưởng cũng cần nói thêm, các đơn vị tham dự tự túc phương tiện, không có sự trợ giúp nào từ BTC.



Mặc dù cuộc diễn hành diễn ra hàng năm, nhưng không phải mọi sắc dân để ý và tham dự. Nhất là sắc dân người Mỹ gốc Việt tại địa phương. Chúng tôi đã gặp một người Việt trong số hàng vạn người dân tham dự, anh Bùi Nghiệp, đã tham dự nhiều năm. Ở cuối còn đường, gần điểm đến, còn có một vi àgia đình Việt tham dự, đón chào, chúng tôi nhận thấy có nhà báo Nguyễn Vạn Bình và gia đình.



Cuộc diễn hành đến điểm đích là đường Shasta, tại đây là những trò chơi có thưởng; mọi người tham dự có một buổi chiều vui vẻ ăn uống, thưởng thức âm nhạc và giải trí cùng gia đình. Ngồi dưới bóng mát của những hàng cây trên đường The Alameda và nghe nhạc do các nghệ sĩ địa phương trình diễn cho đến 3:00pm. Tất cả do BTC, và các hội thiện nguyện địa phương cung cấp. Năm nay phần ăn trưa do nhà thờ Wesminter Church đảm trách. Các gia hàng trò chơi do các hội thiện nguyện, các t ổchức thể thao…nhận trách nhiệm. Tất cả những chi phí và điều hành phần lớn do các tổ chức tư nhân tài trợ.





Tưởng cũng nên biết thêm. Hội Thương Mại Alameda (ABA) tổ chức lần nầy là lần thứ X, cuộc diễn hành mang tên Rose, White and Blue, diễn ra hàng năm vào ngày 4 tháng 7, Lễ Độc lập Hoa Kỳ. Cuộc diễn hành (R, W & B Parade) bắt đầu tiếp nối từ cuộc diễn hành lịch sử trên đường The Alameda trước đây. (như "Rose Carnival" vào năm 1896, và "Fiesta de Las Roses" vào những thập niên 1920 và 1930). R, W & B Parade đã được lựa chọn như là một sự kiện để ăn mừng ngày Độc Lập Hoa Kỳ. Mục đích cuộc diễn hành là mong muốn xây dựng và tiếp nối nguồn gốc lịch sử của khu vực và tăng thêm niềm vui và hứng thú cho ngày 4 Tháng Bảy mỗi năm. Cuộc diễn hành và mừng Lễ Độc Lập cũng còn có mục đích giới thiệu khu The Alameda (West Santa Clara St.) đang là một khu sinh động, mở mang trong việc kinh doanh, là một khu mang nhiều nét lịch sử, và là một nơi chốn kết hợp các cư dân của khu vực này trong ngày lễ kỷ niệm trong đó bao gồm tất cả các tầng lớp xã hội.



Trong bản tin của cuộc diễn hành, Hội Thương Mại Alameda viết: “Chúng tôi tin rằng cuộc diễn hành và ngày hội của chúng tôi là nơi lý tưởng cho việc thúc đẩy xây dựng nền văn hóa đa sắc tộc ở San Jose. Chúng tôi hy vọng cuộc diễn hành của chúng tôi như là một cơ hội cho các nhóm văn hóa khác nhau ở San Jose triển lãm những nét đẹp của dân tộc mình bằng cách thực hiện những điều đó trong cuộc diễn hành. Cuộc diễn hành của chúng tôi đã trở thành một truyền thống.”



Một vài sự kiện đã qua. Vào năm 2010, Steve Wozniak đã vinh dự là Grand Marshall, trong năm 2011 Dan Rusanosky và "Sharkie" của Đội Hockey Shark San Jose là Co-Grand Marshal. Năm 2012, Đài ABC (băng số 7) Dan Ashley dẫn đầu cuộc diễn hành và ban nhạc của anh trình diễn tại hội Hè sau khi diễn hành. Năm 2013, Thị trưởng San Jose Chuck Reed và nữ diễn viên Karen Gabay là đồng-Grand Marshal. Trong năm 2014, cựu chiến binh Thế chiến II, 96 năm tuổi, Joe Chuong vẫy tay chào đám đông và nhận được hoan nghênh nhiệt liệt trong suốt cuộc diễn hành. Trong năm 2015 có Krazy George, Đại học San Jose, và HLV Judo Yosh Uchida đồng-Grand Marshal. Năm 2016, cuộc diễn hành mang chủ đề "Đi xe đạp trên The Alameda" và vận động viên Thể Thao Olympic, Beth Heiden, là Grand Marshal.





BTC cho biết: “Cuộc diễn hành nhằm tạo cơ hội cho mọi người tham gia vào sinh hoạt cộng đồng, nhớ đến lịch sử chung của chúng ta (Hoa Kỳ), và xây đắp các mối quan hệ văn hóa chung của mọi sắc dân trong nền văn hóa Đa Chủng Tộc. “ Và BTC còn cho biết thêm: " Để xây dựng được một cuộc diễn hành mang tính lịch sử của cộng đồng, tập hợp mọi người dân, các doanh nghiệp thương mại, và các tổ chức tại địa phương Santa Clara và khu vực Alameda và vùng lân cận, chúng tôi tin rằng nhiệm vụ này là điểm đặc biệt nổi bật và mục tiêu của Hội ABA. Đó là lý do tại sao chúng tôi dành nhiều thời gian và nỗ lực để mở rộng cuộc diễn hành Ngày Độc Lập Hoa Kỳ (The Fourth of July) hàng năm.



Tham dự diễn hành tại địa phương là một hình thức hội nhập và bảo tồn nét văn hóa Việt Nam trong cộng đồng đa chủng tộc, và có thể là dịp dương cao ngọn cờ Vàng trong các sinh hoạt xã hội tại địa phương. Có một vấn đề người ta nêu lên “Nếu chính phủ VN (có văn phòng lãnh sự tại SF) ghi danh tham dự, với tư cách một đoàn thể (hoặc cá nhân) tại địa phương BTC sẽ nhận lời hay từ chối?”