Cộng Đồng HTĐ, MD&VA tham gia Diễn Hành Độc Lập HK 2017



Tuyết Mai



Cộng Đồng HTĐ, MD&VA đã tham gia Diễn hành Độc Lập HK năm 2017, được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa ngày 4 tháng 7, 2017 trên Đại lộ Consitution ở Wasington, D.C.



Việc tổ chức Diễn Hành Độc Lập năm nay, CT Đinh Hùng Cường ủy nhiệm cho Hội Vietnamese Americans Celebrating Freedom (VACF) . Ban tổ chức gồm có một nhóm trẻ, trong đó có Dr. Gabrelle Phạm (Hội trưởng Hội VACF), Cô Lê Anh Vy (Hội Phó VACF), Cô Uyên Minh và Luật sư Đinh Thúy Uyên (hai ái nữ của Chủ Tịch CĐVN Đinh Hùng Cường.



Ban tổ chức đã mời được khoảng một trăm người tình nguyện, phần đông là thế hệ trẻ, các học sinh trung học, các sinh viên đại học (trong đó có một số sinh viên của Liên Hội Sinh Viên MAUVSA). Đặc biệt năm nay, Ban Tổ Chức DHĐLHK yêu cầu phái đoàn VNCH có ba mươi lăm người cầm bong bóng hình cờ Mỹ, hình Uncle Sam (tựợng trưng người Mỹ). Trong ba muơi lăm người cầm bong bóng này có Ông bà CT Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Hội Người Việt Cao Niên Nguyễn văn Đặng, Luật gia Bích Hà và con gái, ông Hoàng Đức Long (Nhà VN), ông Hà văn Sang, Ủy viên VPTTCĐ và các cháu, Ông Nguyễn Dương Hà và rất nhiều người nữa.



Đi đầu cuộc Diễn hành là nhiều chị trong Hội Cư An Tư Nguy (Phu nhân của quý vị sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức) cầm “banner” Vietnamese American Community of DC, MD&VA). Kế đến là toán Quốc Quân Kỳ do các cựu quân nhân VNCH phụ trách, trong đó có Ông Phó Hòa, Ủy viên VPTT; Ông Toàn Minh (Hội truởng Hội Không Quân)…Kế đến ba chị mặc áo dài VN choàng khăn màu cờ HK và VN cầm “banner” “Happy Independence Day”.



Giữa đoàn Diễn hành là xe hoa, trên xe hoa có các hoa hậu VN trong trang phục lộng lẫy rất đẹp mắt, các Nữ Quân Nhân người Mỹ gốc Việt và Nữ quân nhân Mỹ trong Quân Lực HK. Chủ đề năm nay là “American Dream is Alive”.



Theo sau là các thanh thiếu niên, thiếu nữ trong áo dài tay cầm quạt và nam giới mặc quốc phục VN áo dài khăn đống tay cầm dù, dù và quạt vẽ cờ vàng VNCH. Các thanh thiếu niên vừa đi vừa múa theo điệu nhạc Việt và nhạc Mỹ phát từ xe Diễn Hành. Các cháu tập dợt nhiều lần nên đi đứng, múa men rất nhịp nhàng, được khán giả hai bên được vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Nhạc diễn hành năm nay là nhạc hùng VN và nhạc Mỹ (chúng ta là cộng đồng Người Mỹ gốc Việt).



Ban Tổ Chức cho biết có ra văn thư mời các hội đoàn, đoànt hể hay cá nhân muốn tham gia để chung vui ngày vui Độc Lập của HK thì xin ghi tên và dành chút ít thì giờ tập dượt, để đoàn của chúng ta được nhịp nhàng trước hằng trăm ngàn khán giả ngoại quốc hai bên đường. Chỉ có một số ghi danh tình nguyện cầm bong bóng vì không phải tập dợt.



Theo Dr. Gabrielle, trưởng ban tổ chức cho biết, chi phí trang trải cho cuộc Diễn hành ĐL năm nay ước tính là $15,000. Đây chỉ là con số ước tính. BTC cố dùng lại nhiều vật dụng đã dùng trong những cuộc diễn hành trước đây để tiết kiệm tiền đóng góp, ủng hộ của đồng huơng. Tiền xe hoa là $6,000, thêm hệ thống âm thanh trên xe hoa do một công ty chuyên nghiệp phụ trách, tiền thuê hai xe bus đưa một trăm người từ Eden Center đi Washington, D.C., thức ăn, nước uống, quần áo, cờ quạt…



Năm 2015 BTC Diễn Hành Độc Lập trước đó đã trao lại cho Ban Chấp Hành của Cựu Chủ Tịch Đoàn Hữu Định $6,300 tiền còn lại trong ngân quỹ DHĐL. Năm nay Hội VACF bắt đầu việc tổ chức từ con số KHÔNG.Tất cả tiền có đuợc để tổ chức năm nay là do nhiều hội đoàn, đoàn thể, cá nhân trong CĐ đóng góp. Điều này cho thấy các hội đoàn và cá nhân ủng hộ mạnh mẽ Hội VACF do CT Đinh Hùng Cường ủy nhiệm.



Một bà cụ VN khoảng 80 tuổi, trong số khán giả xem Diễn Hành (không muốn cho biết tên) nói bà xem Diễn hành Độc Lập HK mỗi năm. Bà vô cùng phấn khởi vui mừng thấy có nhiều thanh thiếu niên VN tham gia Diễn Hành năm nay. Theo điệu nhạc các cháu cầm quạt, dù có màu cờ vàng VN múa nhịp nhàng thật đẹp, bà cảm động ứa nước mắt. Hình ành này cho bà niềm tin cờ vàng, lý tưởng Dân Chủ Tự Do đang được trao truyền cho thế hệ trẻ. Không gì vui hơn, cảm động hơn được nhìn thấy màu cờ vàng của Tổ Quốc Việt Nam thân yêu tung bay giữa bầu trời Thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Chúng ta đã mất quê hương thân yêu vào tay CSVN, nhưng niềm tin vẫn còn đây…vẫn còn đây dòng giống Tiên Rồng, vẫn còn đây trái tim Việt Nam.







Ý Kiến của Tuyết Mai (Hội YỂM TRỢ THANH THIẾU NIÊN / HĐ)



Các cháu trong VACF có tham gia Diễn hành Độc Lập HK nhiều năm qua, do Cộng Đồng tổ chức. Nhưng đây là lần đầu Dr. Gabrielle, Hội trưởng của VACF được giao phó đảm trách việc tổ chức Diễn Hành Độc Lập. Hầu hết các cháu tham gia Diễn hành năm nay được sinh ra ở Hoa Kỳ, cái ý niệm về truyền thống Văn Hóa Dân Tộc, màu cờ Tổ quốc là những ý niệm, hình ảnh mù mờ trong trí óc non nớt của các cháu. Thay vì dành một ngày lễ mùa Hè đi biển hay tổ chức picnic vui chơi cùng bè bạn ở nhà, các thanh thiếu niên trong cuộc diễn hành này đã hy sinh niềm vui riêng, chịu khó hội họp tập dợt nhiều lần, mặc áo dài, chịu nắng chói chang, nóng 90F, đi diễn hành suốt một đoạn đường dài trên Đại lộ Constitution, để trình diễn văn hóa VN và giương cao màu cờ Tổ Quốc trong ngày Độc Lập của HK. Đây là một hy sinh không nhỏ đối với thế hệ trẻ.



Qua hình ảnh được ghi lại trong video dưới đây, nếu quý chú bác cô dì thấy sự hy sinh của các cháu rất quý giá, đã tổ chức thành công, làm rạng rỡ Cộng đồng Việt, thì xin quý chú bác cô dì gởi vài dòng thư đến khích lệ tinh thần, để các háu hăng say tiếp tục đi trên con đường phục vụ cộng đồng và đất nước quê hương.



Nếu quý chú bác cô dì thấy các cháu chưa hay, chưa giỏi thì xin góp ý xây dựng để các cháu có dịp học hỏi, trao dồi tiến bộ hơn trong tương lai. Tuổi trẻ là mầm non của Tổ Quốc. Hy vọng một ngày không xa các cháu có đủ khả năng sẽ thay thế thế hệ cha ông, gánh vác việc Cộng Đồng, và đất nuớc quê hương.



Hình ảnh Diễn Hành trong

https://www.youtube.com/watch?v=2cggHYEvA7E&feature=youtu.be



Email của VACF là vcafreedom@gmail.com