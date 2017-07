70 Năm Tới, Cali Bi Đát: 42,000 Nhà Ngập Nước

LOS ANGELES -- Bờ biển tiểu bang California đang bị xâm thực đều đặn, tới mức báo nguy.Nước biển dâng cao mỗi năm vì hâm nóng điạ cầu dự kiến sẽ dâng cao mực nước biển ven bờ Califonria 10 feet (3.05 mét) trong vòng 70 năm tới. Nghĩa là, nhiều bờ biển sẽ ngập nước, nhiều thị trấn sẽ lùi sâu vào phía núi...Tốc độ nhanh như thế vì băng vùng lưỡng cực điạ cầu tan chảy nhanh hơn, trong khi một bản phúc trình nói rằng nếu không có gì thay đổi, nước vùng ven biển California sẽ tăng tới tốc độ 30 tới 40 lần nhanh hơn so với thế kỷ trước.Kết quả là: kinh tế California sẽ thê thảm, an ninh công cộng nhiều rủi ro hơn, các hạ tầng sẽ ngập nước, và sẽ mất vùng ven biển.Hồi tháng 3/2017, bản khảo sát của sở Điạ Lý Hoa Kỳ (U.S. Geological Survey) ước tính rằng nếu không ngăn cản gì được, sẽ có tới 67% vùng bờ biển Nam Califonria mất vì nước biển dâng cao vào cuối thế kỷ này.Các phi trường quốc tế ở San Francisco và Oakland sẽ bị ngập, kể như hết xài.Tình hình nhà cửa khu vực Pacifica và nhiều nơi khác sẽ ngập nước.Bờ biển Broad Beach của Malibu sẽ chỉ còn các bờ cát khó thấy khi nước triều lên.Các nhà máy điện, ca1c khu rác nguyên tử và các nơi ven biển cần củng cố, hay là sẽ cho ngập nước luôn.Đường lộ, cầu cống và đường xe lửa ven biển từ Mendocino tới San Diego sẽ bỏ hoang và dời vào trong nội địa.Thành phố Embarcadero của quận San Francisco và các thành phố ven biển như Huntington Beach của Quận Cam sẽ ngập lụt thưòờng xuyên.Hơn 42,000 căn nhà ven biển California sẽ ngập nươ1ớc, không chỉ là lụt, nhưng là nước biển sẽ cao hơn mái nhà hiện nay.Bản nghiên cứu naà đã trình lên cơ quan Ocean Protection Council của tiểu bang California.Sẽ không có chỗ nào trên tuyến 3,400 dặm ven biển Caliofnria thoát được thuủ nạn.