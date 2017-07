HANOI -- Đừng vắt kiệt sức công nhân... Đó là lời kêu gọi trên một bản tin của Báo Công An Nhân Dân, đăng lại trên tờ Người Lao Động.Bản tin báo động về hiện tượng vắt kiệt sức công nhân:“Làm thêm giờ nhiều nhưng thu nhập vẫn thấp, đó là thực trạng của đa số công nhân, người lao động hiện nay. Theo quy định, thời gian làm thêm giờ hiện nay của công nhân, người lao động không quá 30 giờ/tháng.Nhưng thực tế nhiều công nhân (CN) phải làm thêm giờ vượt hơn nhiều so với quy định, tuy nhiên thu nhập từ tiền làm thêm giờ, tăng ca lại không đáng là bao. Trước việc Bộ luật Lao động (sửa đổi) đang được lấy ý kiến sẽ tăng thêm thời gian làm thêm giờ, nhiều người đang nghi ngại liệu người lao động (NLĐ) có bị vắt kiệt sức lao động?”Bản tin ghi rằng theo nghiên cứu của Viện CN và Công đoàn (CĐ), ngành may là điển hình của tình trạng tăng ca nhiều.Cụ thể, thời gian tăng ca của CN trong ngành này trung bình từ 47- 60 giờ/tháng (trong khi quy định của pháp luật là 30 giờ/tháng). Tuy nhiên, trung bình thu nhập từ tăng ca của họ chỉ là hơn 1.336.000 đồng/người/tháng, chiếm khoảng 22,4% tổng thu nhập. Pháp luật quy định thời giờ làm thêm của lao động ngành may tối đa là 300 giờ/năm, nhưng thực tế các doanh nghiệp (DN) đã cho làm thêm giờ lên tới 500 giờ/năm, thậm chí 600 giờ/năm…Theo đánh giá của Tổng LĐLĐ Việt Nam, dệt may Việt Nam, đặc biệt ngành may là ngành kinh tế quan trọng của đất nước, có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai cả nước với giá trị xuất khẩu đóng góp từ 10- 15% GDP. Lao động dệt may có khoảng 2,5 triệu người, chiếm hơn 20% lao động trong khu vực công nghiệp và gần 5% tổng lực lượng lao động cả nước. "Những năm qua, các DN may ở Việt Nam đã có nhiều biện pháp để cải thiện điều kiện lao động, cải thiện môi trường làm việc, tạo việc làm cho NLĐ. Tuy nhiên, hiện nay lao động ngành may Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề. Tiền lương, thu nhập còn thấp, thời gian làm thêm giờ, tăng ca nhiều, đời sống khó khăn. Với 80% lao động là nữ, họ phải làm việc trong điều kiện lao động khắc nghiệt, thiếu an toàn vệ sinh lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và bệnh nghề nghiệp cao… Số lượng doanh nghiệp đảm bảo các tiêu chuẩn lao động quốc tế còn hạn hẹp, việc cải thiện điều kiện lao động chưa hiệu quả", ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam cho biết.Đặc biệt là, lương không đủ sống.Bản tin NLĐ/CAND ghi nhận:“Chia sẻ với PV, PGS. TS Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện CNvà CĐcho biết, khảo sát của Hội đồng tiền lương quốc gia trước khi tăng lương tối thiểu 7,3% trong năm 2017 thì tiền lương tối thiểu của 4 khu vực vẫn còn thấp hơn nhu cầu sống tối thiểu hơn 20%.”