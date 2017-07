Ấn Độ: 1 Phụ Nữ Bị Cưỡng Dâm Bị Tạt Acid Lần Thứ 4; Ấn Độ: Có Tới 500 Phụ Nữ Bị Tạt Acid Hàng Năm

NEW DEHLI - 1 nữ cư dân Luchnow là nạn nhân cưỡng dâm vừa bị tấn công lần thứ tư bằng acid.Bạo động chống phụ nữ tiếp diễn không bị trừng trị, mặc dù 5, 6 vụ cưỡng hiếp tập thể gây phẫn nộ trong dư luận khắp nước Ấn Độ.Cảnh sát và truyền thông đưa tin: phụ nữ 35 tuổi chưa công bố danh tính bị cưỡng hiếp bên ngoài nhà trọ ở Lucknow (tỉnh bang Uttar Pradesh thuộc miền bắc), bà bị tạt acid, bị thương ở mặt, đang nằm trong bệnh viện, chưa thể nói.Nạn nhân từng bị cưỡng hiếp tập thể ở làng năm 2008 – thân nhân tin rằng thủ phạm là có liên quan với nhóm cưỡng dâm tập thể bị tố cáo.Truyền thông cho hay: bà ta đã bị tạt acid năm 2011, 2013, Tháng 3-2017 và tối Thứ Bảy vừa qua.Thủ lãnh của đảng đối lập sở tại tuyên bố “Đây là thất bại hoàn toàn của luật pháp và trật tự xã hội.”Hội đoàn không vị lợi Acd Survivors Foundation India ước luợng 100 đến 500 phụ nữ bị tạt acid hàng năm tại Ấn Độ.Mới hồi Tháng 5, một cô gái 23 tuổi bị hiếp dâm tập thể chết với nhiều vết thương rạch mặt để giấu lý lịch nạn nhân và bị chó hoang xâu xé. Vài ngày sau, 3 hung đồ cưỡng hiếp 1 cô gái 22 tuổi trên xe đang chạy tại vùng ven đô.Nhà báo nhắc lại: mới đây không lâu, toà tối cao tuyên án tử hình 4 hung thủ cưỡng hiếp 1 nữ sinh viên y khoa năm 2012 – nạn nhân chết trong bệnh viện khoảng nửa tháng sau.Nhà tranh đấu Kavita Krishnan là thư ký của All India Progressive Womens Assochiation tuyên bố “Cần xem lại toàn bộ chính sách để tăng phần trách nhiệm với thẩm quyền công tố và thẩm phán xét xử”. Là người dẫn đầu cuộc tranh đấu sau vụ cưỡng hiệp nữ sinh viên y khoa năm 2012, bà Krishnan hô hào 1 nền văn hoá cởi mở trong các thảo luận về tình tục đồng thuận và về nữ quyền.Bà Rekha Sharma là thành viên National Commission for Women (NCW) hy vọng tệ nạn hiếp dâm đuợc quan tâm hơn, và cần thủ tục nhanh trong hệ thống tư pháp cũng như phản ứng tích cực hơn của cảnh sát.