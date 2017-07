Nhảy Lầu, Đuối Nước, Cổ Phần, Bội Chi, Cạn Nước, Thiên Tai...

Báo Khám Phá kể chuyện về 4 người đuối nước tại thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở (Thường Tín, Hà Nội): "Tưởng 2 anh theo xe đưa các cháu đi cấp cứu, nào ngờ cả 2 đuối nước dưới ao"...“Thấy các cháu bị đuối nước, anh Trình và anh Điều đã nhảy xuống ao cứu. Nhưng khi đưa được các cháu lên bờ đi cấp cứu thì không ngờ hai anh lại đuối nước ở phía dưới” – người thân của anh Trình kể.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Cảnh cáo Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh.Ủy ban Kiểm tra trung ương ra kết luận về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai vì vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng.Từ ngày 27 đến ngày 30-6-2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 15. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.Báo Nhân Dân kể chuyện thiên tai: Năm 2016, thiên tai xảy ra với mức độ đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn cả nước, gây thiệt hại lớn về người và của, ảnh hưởng tăng trưởng của nền kinh tế, làm mất đi hai tỷ USD, tương đương gần 1% GDP của cả nước. Để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai ngày càng cực đoan, trong mùa mưa, lũ năm nay, đòi hỏi công tác phòng, chống phải được đặc biệt quan tâm.Báo Thanh Niên kể chuyện: Vạn xe máy ở TP.SG không người nhận, dưới sông 40 ghe tàu bị bỏ luôn.Sài Gòn có khoảng 10.000 xe máy vi phạm luật giao thông đường bộ đang bị CSGT tạm giữ, thế nhưng thật bất ngờ tại trạm lưu giữ phương tiện thủy vi phạm chỉ có 2 tàu và 2 sà lan.Trong khi các kho lưu giữ xe vi phạm luật giao thông của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.SG) đang chật kín không còn chỗ để với khoảng 10.000 xe vi phạm thì trạm lưu giữ phương tiện thủy vi phạm lại chỉ có 4 phương tiện đang bị tạm giữ.Báo SGGP kể chuyện: Người phụ nữ gieo mình từ tầng 4 chung cư tử vong tại chỗ ở quận 5.Ngày 3-7, Công an quận 5 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.SG tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân người phụ nữ gieo mình tử vong ở một chung cư tại khu vực.Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 3-7, nhiều người dân vô cùng hoảng hốt khi phát hiện một người phụ nữ (khoảng 35 tuổi, chưa rõ danh tính) rơi từ tầng 4 của một chung cư nằm trên đường Nguyễn Duy Dương phường 8, quận 5 TP.SG xuống đất, chết tại chỗ. Mọi người hô hoán và báo công an địa phương.Báo Người Lao Động kể chuyện: Trả thù bằng axít chắc chắn ai cũng khẳng định là kinh hãi nhất nếu chỉ một lần tiếp xúc với nạn nhân.Chiều 3-7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang điều trị cho 4 nạn nhân bị ông Lê Văn Hào (SN 1969, ngụ phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tấn công bằng axít chiều 2-7. Bốn người bị phỏng axít gồm: ông Giáp Văn Cường (SN 1970), chị Giáp Thị Mỹ Trinh (SN 1994), Giáp Thị Mỹ Trâm (SN 1999, con gái ông Cường) và anh Hoàng Tuấn Anh (SN 1994, bạn trai Trinh). Riêng bà Nguyễn Thị Kim Giang (SN 1972, vợ ông Cường) bị thương nhẹ vùng đỉnh đầu do Hào phóng dao.Chị Trinh bị phỏng toàn bộ khuôn mặt, cổ và một phần tay chân; Trâm bị phỏng toàn bộ vùng cổ và lưng; anh Tuấn Anh bị phỏng nặng vùng ngực và tay trái; riêng ông Cường bị thương vùng mắt.Báo Lao Động ke3 chuyện: Người dân Đà Nẵng khốn khổ chờ từng xô nước từ xe bồn.Phải để xô dưới vòi nước cả ngày để hứng từng giọt, xếp hàng chờ lấy từng xô nước từ những xe bồn là tình cảnh của hàng nghìn hộ dân tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng giữa mùa nắng nóng hiện nay.Năm 2017 được xem là năm khủng hoảng về nước sinh hoạt của thành phố khi trong vòng 2 tháng, nhiều nơi trên địa bàn thành phố liên tục rơi vào cảnh mất nước nghiêm trọng.Báo Giáo Dục VN kể chuyện: Cổ phần hóa "nhỏ giọt" vì tâm lý lo mất ghế...Tâm lý lo mất ghế, lo ảnh hưởng vị trí làm việc của con, cháu người nhà dẫn đến quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm, chưa đi vào thực chất.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể chuyện Nghệ An: Điều tra nghi án sát hại cô giáo mầm non rồi khóa cửa đi đầu thú.Khi mở cửa bước vào, mọi người bàng hoàng phát hiện cô giáo mầm non tử vong trước đó với hàng chục nhát dao trên người.Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An chiều 3/7, cho biết đơn vị đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Nghĩa Hợp làm cô giáo mầm non tử vong.Ông Võ Văn Lợi - chủ tịch UBND xã Nghĩa Hợp - cho biết sáng 3/7, lực lượng công an huyện đến nhà cô giáo D.T.C. (48 tuổi, ngụ xóm 1B, xã Nghĩa Hợp) kiểm tra, từ lời khai của một nghi phạm đến Công an huyện đầu thú về việc sát hại cô C.Báo Hà Nội Mới kể: Bội chi ngân sách năm 2017 của Hà Nội là 3.700 tỷ đồng.VOV kể chuyện Lâm Đồng: Lũ quét làm sập cầu, 20 hộ dân bị cô lập.Nơi bị chia cắt là xóm Ba Vì, thôn 4, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.Chiều 3/7, các lực lượng chức năng của huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) vẫn đang tích cực khắc phục hậu quả lũ quét làm sập một cây cầu trên địa bàn, khiến khoảng 20 hộ dân bị cô lập.Nơi bị chia cắt là xóm Ba Vì, thôn 4, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai. Trước đó, đêm ngày 2/7, cây cầu độc đạo dài 25 m, nối từ xóm ra thôn bị lũ lớn trên suối Ba Vì cắt đứt, chỉ còn lại vài thanh dầm sắt.