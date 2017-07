UB Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung, Hội AH Tây Sơn-Bình Định: Đặt Tượng Vua Quang Trung Lên Bệ Đá Hoa Cương

Trong lễ đặt tượng đài Vua Quang Trung.

Garden Grove (Bình Sa)- - Sáng Chủ Nhật ngày 2 tháng 7 năm 2017 tại khu vực xây dựng Tượng Đài Vua Quang Trung góc đường Euclid Street và Business Center Parkway, Thành phố Garden Grove, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Vua Quang Trung và Hội Ái Hữu Tây Sơn-Bình Định đã tổ chức buổi đặt tượng Vua Quang Trung lên bệ đá Hoa Cương.Tham dự buổi đặt tượng có: Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi và phu nhân; ông Scott Manager Thành Phố Garden Grove, ông Vương Đình Vũ, chủ nhân khu đất, Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định, Chủ Tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Vua Quang Trung, Nhà Văn Đặng Phú Phong, Tổng Thư Ký Ủy Ban Xây Dựng Tượng Vua Quang Trung, ông Nguyễn Hữu Cúc, Thủ Qũy, ông Lê Anh Dũng Ủy viên báo chí, Kiến Trúc Sư Nguyễn Đại Ngữ, Kỹ Sư Phạm Ngọc Lân và một số qúy thành viên trong Ủy Ban cũng như trong Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định, ông Phan Đa Văn nhân sĩ, cùng các cơ quan truyền thông và một số đồng hương.Bác Sĩ Nguyễn Chí Vỹ cho biết: “Hôm nay không phải lễ an vị ngài. Hôm nay chúng tôi chỉ muốn đặt ngài lên trên bệ đá Hoa Cương mà thôi, bệ tượng làm bằng đá hoa cương, cao khoảng 2 mét, khi gắn xong, chúng tôi sẽ có tấm vải che Ngài lại, nếu không có gì thay đổi chúng tôi sẽ tổ chức lễ an vị và lễ khánh thành vào ngày 10 Tháng Chín năm 2017.Theo ông Lê Anh Dũng cho biết trên bệ đứng sẽ có khắc quốc huy của Vua Quang Trung, có bản tiểu sử và công ơn của ngài bằng tiếng Việt va tiếng Anh.Tượng Vua Quang Trung được đúc bằng đồng, cao 4 mét, nặng 2.5 tấn.Được biết Ông Vương Vũ, chủ khu đất ở đây, đã đóng góp vào công trình xây dựng tượng đài, ngoài tiền bạc ông còn dành một khu đất 5,000 sq ft cho tượng đài.Ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California cho biết: “Thành lập được tượng đài Vua Quang Trung là một hãnh diện lớn lao của toàn thể cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản chúng ta. Với tôi, đây là thời điểm tốt nhất để nói lên tinh thần chống ngoại xâm của Vua Quang Trung.”Trong dịp nầy Ông Nguyễn Hữu Cúc, thủ qũy Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài cho biết: “Hiện thời, tổng chi phí thực hiện tượng đài là $170,000.” Nhưng đó chỉ là mới bức tượng. Để hoàn tất, còn phần xây tường sau lưng tượng, khắc tên mạnh thường quân, khắc quốc huy Vua Quang Trung, tiểu sử ngài nữa, phải tốn ít nhất là $40,000 nữa. Đó là chưa kể tiền làm phong cảnh chung quanh. Ngoài ra dự trù tiền in kỷ yếu tốn khoảng $20,000 nữa.”Tiếp xúc với ông Vương Đinh Vũ được ông cho biết nếu không có gì trở ngại, trong khu vực nầy sẽ có Tượng Hai Bà Trưng và một số tôn tượng các vị Anh Hùng Dân Tộc, ông sẽ cố gắng để xin đổi tên đường thành đường Nguyễn Huệ (bằng tiếng việt).Đây là một đóng góp lớn lao đầy ý nghĩa của ông Vương Đinh Vũ cho cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta tại hải ngoại.