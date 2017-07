Xài Twitter, Trump Hại Việc Làm Của Chính Phủ Liên Bang; Cộng Hòa, Dân Chủ: Lên Án Trump Tung Video Vật Ngã Đối Thủ CNN

WASHINGTON - Twitter của TT Trump phóng lên mạng hôm Chủ nhật kèm theo video ghi lại cảnh tượng ông Trump quật ngã đối phương trên võ đài wrestling là 1 người mang bảng hiệu CNN bị truyền thông và các chính khách công kích.CNN tố cáo hành vi “chưa trưởng thành” như thế là dưới phẩm cách của địa vị TT. Tuyên bố của CNN ghi: thay vì chuẩn bị chuyến đi Hamburg dự hội nghị G-20, gồm cuộc gặp gỡ đầu tiên với TT Nga, ông Trump can dự hành động của vị thành niên.Ký giả Annie Lowrey của tạp chí The Atlantic phóng twitter tỏ ý hoảng sợ về 1 phóng viên có thể bị giết chết.Theo giám đốc Bruce Brown của Reporters Committee for Freedom of the Press, video trong twitter của TT Trump là đe dọa bạo động chống lại nhà báo, cũng là dưới phẩm cách của nguyên thủ quốc gia.Nhà bình luận Bill Kristol của The Weekly Standard so sánh hành động của TT tỉ phú với hành vi đã đưa tới sự sụp đổ của đế quốc Roma.Các chính khách thuộc 2 đảng CH và DC cùng lên án. Phe CH phàn nàn: twitter thách thức truyền thông gây phân tâm việc đang cần làm là luật y tế mới – nghị sĩ Bill Cassidy nói “chúng ta làm việc tại thủ đô không thể tập trung theo dõi các thông điệp twitter – tôi cảm thấy hoang mang”.Thống đốc John Kasich tỏ ý hy vọng gia đình TT có thể nói chuyện với ông để khuyến cáo “Thôi đi”. Theo ông Kasich, sự thô lỗ không là ích lợi.Dân biểu DC Nancy Pelosi tuyên bố “Bắt nạt theo cách bạo động phải bị phản bác”.Video do TT Trump phóng lên mạng sáng Chủ nhật là phiên bản chỉnh sửa 1 clip 28 giây ghi lại sự xuất hiện của tỉ phú Trump trong chương trình “Battle of the Billionaires” của World Wrestling Entertainment năm 2007 – trong clip ấy, ông Trump vật tổng giám đốc của chương trình là Vince McMahon.TT Trump từng gọi truyền thông là “đảng đối lập”, là “kẻ thù của dân chúng Hoa Kỳ” – ông chỉ danh CNN là “tin bịa đặt” và nay gọi là “tin dối gạt.”Liên quan đến việc dùng twitter của Trump, một bản tin khác cho biết rằng trong lúc các thông điệp twitter gây phản ứng bất lợi, tỉ lệ cử tri hậu thuẫn TT Trump tiếp tục thấp dưới ngưỡng 40% - nay, chỉ 37% cử tri chấp thuận công việc ông Trump đang làm ở cuơng vị lãnh đạo hành pháp, là giảm 3% so với hôm Thứ Năm tuần qua. 57% không chấp nhận.Hôm Thứ Bảy, ông Trump dùng twitter để khẳng định “Sự sử dụng twitter của tôi không là tính cách TT mà là TT thời hiện đại”.Theo thăm dò của Fox News, đa số công dân tin rằng hoạt động twitter của TT Trump gây bất lợi với khả năng làm việc của chính quyền liên bang – 70% nói gây phương hại lịch công tác. Chỉ 17% thấy twitter là hữu ích.