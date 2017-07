TQ Dọa Kiểm Soát Bầu Trời, Biển Ở Biển Đông Sau Khi Tàu Chiến Mỹ Vào Vùng Đảo Tri Tôn

BEIJING - Khu trục hạm USS Stethem trang bị phi đạn di chuyển cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa tại Biển Đông 12 hải lý, theo loan báo từ viên chức Bộ quốc phòng Hoa Kỳ - tin này đuợc Fox News phổ biến trước tiên.Đây là lần thứ nhì Hoa Kỳ hành xử quyền tự do hàng hải tại Biển Đông kể từ ngày TT Trump trở thành tổng tư lệnh quân đội – lần trước, hồi cuối Tháng 5, chiến hạm Hoa Kỳ di chuyển qua đây trong 1 cuộc tập trận.Chuyên gia Mira Rapp-Hooper tại Center for New American Security nhận xét: không như tại Trường Sa, Trung Cộng xây dựng đảo nhân đạo tại Hoàng Sa và đặt hạ tầng cơ sở quân sự, tự tuyên bố ranh giới bao quanh Hoàng Sa, hoạt động của tàu chiến Hoa Kỳ có ý nghĩa thách thức.TT Trump ca ngợi lãnh tụ Tập Cận Bình, nhưng chính quyền Washington tăng áp lực với Beijing vì TT Trump cảm thấy hoang mang khi Beijing không dùng ảnh hưởng với Bắc Hàn.Tuần qua, Bạch Ốc loan báo chấp thuận 1 thương vụ bán vũ khí cho Taiwan trị giá 1.42 tỉ đô la trong khi quyết định trừng phạt 1 ngân hàng, 1 công ty hải vận và 2 người Hoa về các hoạt động giúp Pyongyang rửa tiền và cung cấp hàng hoá xa xỉ cho nhóm lãnh đạo Bắc Hàn.Tin tiếp theo cho hay phát ngôn viên Lục Khảng tại Bộ ngoại giao Trung Cộng xác nhận: 1 số tàu và phi cơ đuợc huy động xua đuổi khu trục hạm USS Stethem cố tình gây rối trong vùng. Bắc Kinh gọi hành động này của Mỹ là khiêu khích nghiêm trọng.Phát ngôn viên hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nói: tàu chiến Hoa Kỳ chỉ thực hiện các hải hành thông lệ, như đã làm trong qúa khứ và sẽ tiếp tục làm trong tương lai. Nhưng viên chức quốc phòng ẩn danh cho biết: chiến hạm Hoa Kỳ đến cách đảo Tri Tôn 12 hải lý.Hôm Thứ Tư, đô đốc Harry Harris tuyên bố tại Brisbane (Australia) nhân dịp thao luyện chung: các hoạt động lấn luớt của Trung Cộng là mưu đồ bào mòn trật tự thế giới – ông nhấn mạnh: đảo nhân tạo không đuợc con người thực tin tưởng.Ngoài ra, hôm Thứ Hai, báo Washington Post cho biết rằng quân đội Trung Quốc hôm Thứ Hai thề sẽ tiến tới việc kiểm soát trên không và biển sau khi tàu chiến Mỹ vào khu vực đảo tranh chấp tại Biển Đông mà Bắc Kinh gọi là “sự khiêu khích chính trị và quân sự nghiêm trọng.”