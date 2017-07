6 Tháng, Công Ty VN Phá Sản Cao Kỷ Lục

HANOI -- Tổng kết 6 tháng kinh doanh tại Việt Nam: doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 21,8%, trong khi doanh nghiệp thành lập mới tăng 12,4%...Trong khi đó, báo Dân Trí ghi nhận số doanh nghiệp (DN) khó khăn phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, chờ phá sản và chính thức phá sản 6 tháng đầu năm 2017 tăng rất lớn đạt gần 67.000 DN, tăng trên 80% về lượng so với cùng kỳ năm trước.Bản tin VnExpress ghi nhận trung bình mỗi tháng gần 7.300 doanh nghiệp đóng cửa, giải thể.Nửa đầu năm 2017 có 43.350 doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, bình quân gần 7.300 đơn vị rời thị trường mỗi tháng.Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết, sau 6 tháng có trên 5.440 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, hai phần ba trong số này là doanh nghiệp có vốn dưới 10 tỷ đồng. Song song đó, hơn 37.900 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Như vậy, tổng cộng đã có 43.350 doanh nghiệp buộc phải đóng cửa trong 6 tháng qua, bình quân mỗi tháng gần 7.300 doanh nghiệp.Việc nhiều doanh nghiệp không trụ lại được trên thị trường cho thấy tình hình kinh doanh khó khăn, sức cầu thấp. Trong khi đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động từ đầu năm đến nay chỉ gần 15.380 đơn vị.Về số thành lập mới, có gần 61.300 doanh nghiệp được "khai sinh" trong nửa đầu năm, tổng vốn đăng ký hơn 596.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ 2016, số đơn vị thành lập mới tăng 12,4% và tăng 39,4% về vốn đăng ký. Bình quân mỗi doanh nghiệp lập mới có vốn khoảng 9,7 tỷ đồngBán lẻ là lĩnh vực "hút" các doanh nghiệp nhiều nhất, với 21.500 doanh nghiệp lập mới đăng ký ngành kinh doanh này, tăng 10,5% so với cùng kỳ.VnExpress cũng cho biết có khoảng 8.200 đơn vị chọn lập nghiệp trong ngành xây dựng và khoảng 8.100 doanh nghiệp lập mới thuộc chế biến, chế tạo...Trong khi đó, bản tin Zing phân tích rằng trong 6 tháng đầu năm: Cứ 2 doanh nghiệp thành lập mới thì 1 tạm thời 'chết'.Bản tin ghi rằng trong 6 tháng đầu năm còn có 15.379 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm là gần 77.000 doanh nghiệp.Báo Dân Trí phân tích rằng: Số doanh nghiệp phá sản, "chết lâm sàng" tăng đột biến.Số doanh nghiệp (DN) khó khăn phải ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, chờ phá sản và chính thức phá sản 6 tháng đầu năm 2017 tăng rất lớn đạt gần 67.000 DN, tăng trên 80% về lượng so với cùng kỳ năm trước.Bản tin DT noi1í ra8ằng trong 6 tháng đầu năm số DN tạm ngừng hoạt động và phá sản đạt gần 67.000 DN, trong đó 61.500 DN ngừng hoạt động và 5.400 DN phá sản. Trong số DN phá sản, DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng chiếm 92,2%.So với cùng kỳ năm ngoái, tổng số DN tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể và phá sản là 36.600 DN. Tuy nhiên, mức DN khó khăn năm nay buộc phải ngừng hoạt động, chờ giải thể đã tăng lên 85% về lượng, với lượng tăng thêm trên 30.400 DN, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.Bản tin Dân Trí viết:“Với lượng DN phá sản, tạm ngừng hoạt động cao, 6 tháng đầu năm 2017 được xem là thời kỳ có lượng DN phá sản, ngừng hoạt động gia tăng nhiều nhất từ trước đến nay, trung bình mỗi tháng có hơn 11.100 DN, mỗi ngày có hơn 370 DN phá sản, ngừng hoạt động.”