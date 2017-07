Biểu Tình Chống Cao Đài VN Ra Mở Đại Hội Nhơn Sanh Hải Ngoại

Trong cuộc biểu tình.

Little Sàigòn (Bình Sa)- - Theo dự trù một cuộc biểu tình do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai phối hợp cùng các Thánh Thất Cao Đài Nam California gồm có: Thánh Thất California, Thánh Thất Orange, Thánh Thất Pomona và một số đồng đạo về tứ các tiều bang xa.Cuộc biểu tình dự tính sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng Thứ Hai ngày 3/7/2017 tại Ramada Plaza Hotel, Garden Grove để phản đối ông Trần Quang Cảnh đứng ra tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh một tổ chức Cao Đài từ quôc nội đang âm mưu thực hiện Nghị Quyết 36. Liên tục trong mấy ngày qua các cơ quan truyền hình, truyền thông báo chí đã loan tải những tin tức liên quan.Vì vậy Đại Hội Nhơn Sanh đã thay đổi chương trình, thay vì chương trình đại hội sẽ khai mạc vào sáng Thứ Hai thì đại hội lại diễn ra (chui) trong đêm Chủ Nhật. Vì vậy nên cuộc biểu tình không đến trước khách sạn Ramada mà tập trung về trước Tượng Đài Đức Thánh Trần để làm lễ chào quốc kỳ và phản đối sự hiện diện của Cao Đài Quốc Doanh đang có mặt tại Quận Cam.Tại đây ngoài số đông các đồng đạo Cao Đài thuộc các Thánh Thất tại Nam California còn có Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm đến từ San Jose và phái đoàn, Cựu Chánh Sự Bùi Văn Y đến từ Louisiana New Orleans, Chánh Trị Sư Trần Quang Sĩ đến từ Virginia và phái đoàn, Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Hiền Tài Hoa Thế Nhân, Cô Mỹ Nga đến từ Dallas, về phía Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai có Ông Phan Kỳ Nhơn,ông Trần Quan An và phu nhân, ông Nguyễn Văn Ức và phu nhân, ông Phan Tấn Ngưu, ông Trần Vệ…... và một số đông đồng hương, các cơ quan truyền thông.Điều hợp nghi thức khai mạc chào cờ do ông Vũ Long Sơn Hải.Sau phần nghi thức, ông Trần Vệ lên điều hợp chương trình, ông mời ông Phan Kỳ Nhơn lên cho biết lý do cuộc biểu tình, trong lời phát biểu ông nhấn mạnh: “Như vậy để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng Việt cộng và tay sai đã sợ chúng ta, phải đánh lạc hướng, thay vì đại hội diễn ra trong ngày Thứ Hai thì lại tổ chức đại hội “chui” trong đêm Chủ Nhật để tránh sự biểu tình phản đối của chúng ta. Điều đó là lẽ thường, cộng đồng chúng ta ai cũng biết cán bộ lớn nhỏ gì của chúng sang đây đều lén lút đi cửa hậu.” Ông cũng kêu gọi đồng hương cảnh giác để sẵn sàng kịp thời đối phó với bọn chúng trong những ngày sắp tới.Sau đó Hiền Tài Phạm Văn Khảm lên cho biết âm mưu chia rẽ, làm lũng đoạn hàng ngũ tôn giáo, phá hoại sự đoàn kết cụ thể nhất là trong những ngày vừa qua. Ông nhấn mạnh Đại Hội Nhơn Sanh mà ông Cảnh bày ra không đúng, ông cho biết không có Đại Hội Nhơn Sanh mà chỉ có Hội Nhơn Sanh mà thôi. Ông yêu cầu các tín hữu nên cảnh giác những tổ chức quốc doanh sẽ đưa qúy vị vào con đường tà đạo mà thôi.Ông cảm ơn Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cùng các Hội Đoàn đã phối hợp cùng các Thánh Thất Cao Đài kịp thời phát hiện và ngăn chận những hoạt động liên quan đến Nghị Quyết 36 của cộng sản Việt Nam.Tiếp theo những phần phát biểu của quan khách tham dự.Trước khi giải tán Ban tổ chức kêu gọi đồng hương luôn luôn cảnh giác để kịp thời phát hiện những ân mưu của cộng sản và tay sai đang âm thầm hoạt động tại hải ngoại, nhất là Thủ Đô Ngiười Việt Tỵ Nạn chúng ta.Trong dịp nầy Ông Nguyễn Thanh Liêm cho biết, ông Trần Quang Cảnh cũng là con của ông Trần Quang Vinh, nguyên Trung Tướng Tổng Tư Lệnh Quân Đội Cao Đài và là chức sắc cao cấp trong đạo, đắc Thiên phong phẩm vị Phối Sư.“Trước đây, Trần Quang Cảnh là một thành viên tích cực trong cuộc đấu tranh chống Hội Đồng Chưởng Quản, một tổ chức tôn giáo do Cộng Sản Việt Nam dựng lên sau khi cưỡng chiếm miền Nam và đã giải thể toàn bộ hệ thống hành chánh đạo Cao Đài do Đức Thượng Đế xây dựng từ ngày mở đạo năm 1926. Sau 1975, nhân gian thường gọi Hội Đồng Chưởng Quản là Cao Đài Quốc Doanh hay Cao Đài Cộng Sản.”Ông Hoa Thế Nhân cũng cho biết, ông Cảnh trước kia cũng là một dân tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ từ 1975.