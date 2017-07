Hải ngoại, ngày 25.06.2017

Thông báo về

Giải Tự Do Nguyễn Kim Điền năm 2017



Trong tinh thần cổ vũ việc sống chứng nhân niềm tin và sự dấn thân cho tự do tôn giáo, năm nay Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại tiếp tục lập Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền, để vinh danh những gương sáng cá nhân hoặc tập thể trong thời gian qua, ở quốc nội lẫn hải ngoại, đã có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực này.

Giải mang tên Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền (1921-1988), một tấm gương dấn thân nổi bật trong Giáo Hội công giáo việt nam. Vốn là một con người bình thường, nhưng khi phải đối diện trước sự Ác, vị Tổng Giám Mục của giáo phận Huế đã đã dám quên mình để bảo vệ sự Thiện, mà điển hình là qua lời xác quyết này:

Đã có những người chịu chết vì bênh vực quyền lợi của Hội Thánh.

Nhưng ngày nay có người nào dám chịu chết để bênh vực quyền lợi của con người không?

Trong những năm qua, Giải đã được trao cho giáo xứ Thái Hà và tu viện Dòng Chúa Cứu Thế (Hà Nội), linh mục Nguyễn Hữu Giải (Huế), ông Nguyễn Văn Lía, tín đồ phật giáo hoà hảo (An Giang), tu sĩ phật giáo hoà hảo Võ Văn Thanh Liêm (Long An), giáo điểm công giáo Con Cuông (Nghệ An), nhà báo Nguyễn Hữu Vinh (Hà Nội), mục sư Phạm Ngọc Thạch (Đắc Lắk).

Giải TDTG Nguyễn Kim Điền năm nay gồm một số hiện kim là 5.000 mĩ kim và một bằng tưởng lục và sẽ được long trọng trao trong một buổi lễ tại Hoa-kì.

Thủ tục và thời hạn đề cử:

Từ khi phổ biến thông báo này cho tới ngày 31 tháng 7 năm 2017 PTGDVNHN sẽ đón nhận tất cả các đề nghị ứng viên. Ứng viên có thể là một cá nhân, một tập hợp cá nhân hay một tổ chức. Khi đề cử, người đề cử phải gởi kèm một bản tóm lược ngắn gọn (nếu có những bản tin hoặc bài báo đã viết về ứng viên liên hệ thì càng tốt) về thân thế và sự dấn thân của người được đề cử và kèm theo địa chỉ hoặc điện thoại liên lạc của nhân vật hoặc tổ chức đó.

PTGDVNHN sẽ thông báo kịp thời và rộng rãi danh tính (những) khôi nguyên của Giải trên các hệ thống truyền thông đại chúng, sau khi có quyết định.

Mọi đề nghị ứng viên yêu cầu chuyển về địa chỉ của PTGDVNHN như đã ghi trên bản thông báo này (PHAM, Max Gutmann 6 1/7, D-86159 Augsburg, BRD. Tel. (49) 821 455 0609. Email: thuongvu@phongtraogiaodan.org) .

Phạm Hồng-Lam

(Điều Hợp)