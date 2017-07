Tốn Thì Giờ Tới Sở Làm Nhất: N.Y., Maryland...

LOS ANGELES – Dân chúng trong tiểu bang California có lý do để than phiền về chuyện giao thông – họ thuộc nhóm tốn thì giờ nhiều nhất Hoa Kỳ cho việc đi lại trên xe, theo thống kê mới.Sử dụng dữ kiện của Sở Thống Kê Liên Bang, công ty khảo sát thị trường Overflow Data ước tính rằng dân California mất trung bình 28.9 phút/ngày để đi tới sở làm. Như thế, California tệ hại hàng thứ 5 Hoa Kỳ về tốn thời gian đi lại tới sở làm.Tiểu bang mất thì giờ đi tới sở làm nhất là ở New York, trung bình 33.1 phút/ngày.Nơi ngắn nhất là ở tiểu bang North Dakota, trung bình 16.6 phút/ngày.Trong khi đó, nhóm 5 tiểu bang mất thì giờ nhất trong việc tới sở làm là, theo thứ tự: New York, Maryland, New Jersey, thủ đô Washington, D.C., California.Thời lượng trung bình tới sở làm ở tiểu bang Oregon là 23.6 phút/ngày, ở Nevada là 24.2 phút/ngàyn ở Arizona là 25.1 phút/ngày, ở Texas là 26.3 phút/ngày.Có một lý do để dân California thông cảm: tiểu bang này có số người đông nhất lái xe, và họ lái nhiều tuyến xa hơn các tiểu bang khác. Đứng hàng thứ 5 là hên rồi. Nhưng nói riêng các khu kẹt xe như Los Angeles, hay San Francisco… dĩ nhiên thời lượng trên đường tới sở nhiều hơn trung bình.