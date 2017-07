Nhà Nước Siết, Giết Công Ty

HANOI -- Các doanh nghiệp làm ăn khó khăn chỉ vì cơ chế xử ép?Nhiều người nói như thế. Báo Người Lao Động gọi đó là “Điều kiện kinh doanh "giết" doanh nghiệp”...Điều kiện kinh doanh mang đậm dấu ấn của các bộ chủ quản; đặc điểm chung là can thiệp sâu vào quyền tự quyết của doanh nghiệp, yêu cầu về quy mô, can thiệp cả vào nguyên tắc thị trường"Chúng tôi rất sốt ruột vì quá trình rà soát, loại bỏ điều kiện kinh doanh (ĐKKD) đang chuyển động rất chậm. Các bộ dù đã công bố kế hoạch hành động nhưng không biết bao giờ thực thi" - ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhận xét như vậy tại hội thảo công bố Báo cáo về ĐKKD và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam do VCCI tổ chức ngày 30-6 ở Hà Nội.Công thức nghiệm thây là: "Giảm 10 thêm 7"Báo Người Lao Động ghi rằng theo VCCI, qua rà soát 243 ngành nghề được quy định ĐKKD hiện nay, VCCI tập hợp được tổng cộng 5.719 ĐKKD có hiệu lực. Về mặt logic, ĐKKD là nhằm ràng buộc, hạn chế và kiểm soát chủ thể kinh doanh. Công cụ này chỉ nên sử dụng trong trường hợp hoạt động sản xuất, kinh doanh có thể tác động đến trật tự công cộng.Tuy nhiên, nhiều ngành, nghề không nhận thấy tác động đáng kể nào tới lợi ích công cộng, có thể quản lý bằng công cụ khác nhưng vẫn đưa vào danh mục kinh doanh có điều kiện như dịch vụ mua bán nợ; xuất khẩu gạo; kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển... Với cách quy định như vậy, ĐKKD đang giết chết doanh nghiệp (DN), cản trở DN tham gia thị trường và tạo độc quyền cho một nhóm DN khác.Bản tin ghi lời Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Công ty Luật Basico, đánh giá trong nhiều lĩnh vực thực hiện cải cách thì giảm ĐKKD được xem là có hiệu quả, "giảm 10 tăng 7", chứ không đến mức "giảm 3 tăng 10" như tình trạng chung. Về mặt pháp lý có nhiều đột phá trong giảm ĐKKD, giải pháp cũng quyết liệt nhưng lại bị bóp méo, hạn chế do các quan điểm cải cách nửa mùa, thỏa hiệp. Nguyên nhân do bộ, ngành không muốn bỏ ĐKKD, thậm chí DN cũng không muốn bỏ. Rõ nhất là lĩnh vực kinh doanh nhập khẩu ô tô, xăng dầu, xuất khẩu gạo, 99% DN muốn bỏ ĐKKD nhưng tiếng nói không có sức nặng bằng 1% DN muốn giữ lại để hạn chế sự tham gia của DN mới.Bên cạnh đó, ĐKKD trá hình đang phát tán dưới 4 hình thức: quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, thủ tục hành chính và quy hoạch. "ĐKKD chính thức và trá hình đang oanh tạc, gây khó dễ cho DN. Chúng tôi là luật sư chuyên tra cứu, viết sách, góp ý chính sách pháp luật mà còn không thể tìm được ĐKKD thì DN khởi nghiệp, hộ kinh doanh và DN nhỏ không thể không vi phạm" - luật sư Đức nhìn nhận.Bản tin cũng ghi lời Ông Nguyễn Quang Vinh (Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương - CIEM) cho rằng hiện tượng DN thành lập nhiều nhưng cũng bị "khai tử" nhiều trong thời gian qua có nguyên nhân từ ĐKKD gây khó khăn cộng với quyền hành xử của cơ quan thực thi, tạo ra chi phí lớn khiến DN không thể vượt qua.Đặc biệt là luật kinh doanh VN không giống ai...Bản tin NLĐ viết:“Từng là thành viên tổ công tác thi hành Luật DN 2000, ông Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, thừa nhận: "Tôi tham gia cuộc chiến chống giấy phép con từ khi mái tóc còn xanh, nay tóc bạc mà vẫn phải tiếp tục cuộc chiến này vì vẫn chưa biết bao giờ đến hồi kết".Ông Huỳnh cho biết hoạt động trọng tài quốc tế cũng bị đưa vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đây là tiền lệ chưa từng có trên thế giới vì hoạt động trọng tài thương mại không phải vì mục đích kinh doanh.”