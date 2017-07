Đắp Chiếu, Mưa Lụt, Nuôi Cọp, Hạt Nhân...

Nhà máy nghìn tỷ đắp chiếu tới đâu rồi? Bản tin VOV kể chuyện “Nhà máy 8.000 tỷ đồng đắp chiếu: Một loạt sếp lớn mất chức.”Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã quyết định thay hầu hết ban lãnh đạo từ HĐQT đến Ban kiểm soát.Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (Tisco - mã chứng khoán TIS) vừa công bố thông tin cho biết, đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017 mới đây của công ty này đã chấp thuận cho ông Nguyễn Quốc Huy thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Tisco nhiệm kỳ 2014-2019. Người thay vào vị trí Chủ tịch HĐQT của Tisco là ông Nguyễn Văn Tuấn.Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ Tisco cũng chấp thuận cho ông Vũ Hoàng Long và ông Nguyễn Tiến Dũng được thôi giữ chức danh thành viên HĐQT, ông Trần Mạnh Hữu và ông Nguyễn Đức Huy thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2014-2019.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kể chuyện Kon Tum: Cách chức hai cán bộ choảng nhau chảy máu mũi.Ngày 30-6, ông Phạm Đức Hạnh, giám đốc Sở TN-MT Kon Tum, cho biết đã cách chức, điều chuyển làm chuyên viên đối với hai ông Diệp Xuân Vinh (phó chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai) và Cao Minh Phương (trưởng phòng tài nguyên nước).Đồng thời, Sở thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Huỳnh Thúc Viên (chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường), khiển trách đối với ông Phan Thanh Đào (phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính). Riêng trưởng đoàn công tác là ông Trương Đạt (phó giám đốc Sở, cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý) sẽ do tỉnh xem xét hình thức kỷ luật.Báo Thanh Niên kể: Thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, địa phương này thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng do mưa lớn. Toàn tỉnh có 215 ngôi nhà bị ngập nước, 13 nhà dân phải sơ tán.Ngày 30.6, mưa lớn tại xã Sín Cái (H.Mèo Vạc, Hà Giang) làm 1 người bị đất đá vùi lấp tử vong.Thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, địa phương này thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng do mưa lớn. Toàn tỉnh có 215 ngôi nhà bị ngập nước, 13 nhà dân phải sơ tán, 5 công trình thủy lợi bị sụt lún, đứt gãy và nhiều tuyến đường giao thông bị ùn tắc do sạt lở đất. Trong ngày 30.6, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng dọn dẹp đất đá, sạt lở để thông đường trở lại.Báo Người Lao Động kể chuyện trái xoài Trung Quốc: Những ngày qua, các sạp trái cây và hàng rong tại TP SG bán nhiều quả xoài chín vàng, cỡ nhỏ, thường gọi là “xoài mút” hoặc “xoài tí hon”.Đây là loại xoài cỡ nhỏ, khoảng 15-20 quả/kg, chín vàng đều, mùi hơi hắc, ngọt vừa phải nhưng sau khi ăn bị gắt ở cổ, hạt lép và để lâu hư.Năm ngoái, loại xoài lạ này đã "dậy sóng" mạng xã hội vì nghi án xoài giả, hạt ni lông. Sau đó, cơ quan chức năng đã lên tiếng đây là xoài nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc.Bản tin Infonet kể chuyện Thanh Hóa: Trại nuôi hổ cắn bé trai 13 tuổi rách đùi bị kiến nghị tịch thu hổ...Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) thuộc Liên hiệp hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đề xuất việc tịch thu hổ tại trang trại nuôi nhốt của ông Nguyễn Mậu Chiến ở Thanh Hóa.Báo Lao Động kê chuyện hàng giả Hà Nội: Công an Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Trọng Huấn - Giám đốc Cty Thanh Huấn, Nguyễn Văn Hợp - GĐ Cty Nhật Quang với tội danh Buôn bán hàng giả theo quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự.Theo đó, ngày 16.5, Đội chống hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngõ 4, phố Kim Đồng, phường Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện Trần Tiến Công (sinh năm 1991, trú tại thôn Thạc Quả, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội) điều khiển xe máy 89K1- 052.89 chở 3 thùng cát tông có dấu hiệu nghi vấn. Đội chống hàng giả tiến hành kiểm tra, phát hiện Trần Tiến Công đang vận chuyển 275 chiếc màng lọc nước dân dụng DOW FILMTEC™ RO giả.Báo Hà Nội Mới kê chuyện Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (ROSATOM) và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ký bản ghi nhớ về kế hoạch triển khai xây dựng Trung tâm KH&CN hạt nhân (CNEST) tại Việt Nam.Cơ sở này sẽ được trang bị một lò phản ứng nghiên cứu dựa theo mô hình thiết kế của Nga, một máy gia tốc cyclotron đa năng, phòng thí nghiệm cho nghiên cứu và phát triển, một khu phức hợp kỹ thuật, thiết bị và cơ sở hạt nhân nhằm bảo đảm an toàn vận hành cho trung tâm.Bản tin VnExpress kê3 chuyện thành phố Vinh: Người giúp việc rút lõi cọc tiền trong cốp xe của bà chủ.Mượn xe máy của bà chủ, thấy có cọc tiền trong cốp, Tùng đã lấy đi 12 triệu đồng, rồi cáo ốm xin nghỉ việc.