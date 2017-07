Khenpo Tsultrim Lodro: Pháp thoại

Tiến sỹ Phật học KHENPO TSULTRIM LODRO,

Phó Viện trưởng Đại học viện Ngũ Minh Khoa Học

Phật Giáo Larung Gar-Tây Tạng (www.luminuouswisdom.org)

lần đầu tiên thuyết giảng tại LOS ANGELES, California

bằng Hoa ngữ cho cộng đồng Phật tử người Hoa.



Ngày 25/7/2017 (7g.30-10g. tối) :

“Nguồn gốc đau khổ của con người đến từ đâu?”



và ngày 26/7/2017 (7g.30-10g. tối):

“Sự Thật Về Chính Chúng Ta.”



Địa điểm: Pacific Palms Resort, 1 Industry Hill Pkwy,

City of Industry, CA 91744.



Chương trình miễn phí và sẽ được dịch qua Anh ngữ

do tăng thân Luminuous Wisdom Meditation Group in Los Angeles tổ chức.

Xin ghi danh qua điện thoại (626) 720-7391

hoặc email: luminouswisdomla@gmail.com.