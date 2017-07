CÁC CHUYÊN GIA NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC

LÊN ÁN VIỆT CỘNG XỬ PHẠT BÀ MẸ NẤM NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH 10 NĂM TÙ GIAM

Chỉ một tuần sau Khóa họp thứ 35 của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ở Genève, giới truyền thông báo chí, hàng trăm tổ chức Nhân Quyền Phi Chính Phủ và phái bộ ngoại giao quốc tế đã nhận được một Thông Cáo của Cao Ủy Nhân Quyền Quyền Liên Hiệp Quốc (30.06.17).

Thông cáo mang tựa đề : CÁC CHUYÊN GIA LIÊN HIỆP QUỐC LÊN ÁN VIỆT NAM (CS) CẦM TÙ BÀ MẸ NẤM (Bút hiệu của bà NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH)

Thông Cáo nêu tên các Chuyên gia Quốc tế Độc lập :

- Ông John H. Knox, Báo Cáo Viên Đặc Biệt Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền và Môi Trường; Ông David Kaye, Báo Cáo Viên Đặc Biệt Liên Hiệp Quốc về Quyền Tự Do Phát Biểu và Diễn Đạt Quan Điểm; Ông Michel Forst, Báo Cáo Viên Đặc Biệt Liên Hiệp Quốc về Tình Trạng các Nhà Bảo Vệ và Bênh Vực Nhân Quyền; và Ông Baskut Tuncak, Báo Cáo Viên Đặc Biệt Liên Hiệp Quốc về vấn đề Quản trị và Giải Quyết các Hóa chất và Phế thải độc hại.

Các Chuyên gia tố cáo nhà cầm quyền Việt Nam (CS), sau khi phạt bà Mẹ Nấm 10 năm tù giam, dường như đang tập trung mũi dùi trấn áp vào các nhà bảo vệ và bênh vực môi sinh và môi trường. Các Chuyên gia đòi CS chấm dứt ngay những hành vi tội ác đó.

Bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được biết tiếng tranh đấu cho Nhân Quyền, môi sinh và môi trường. Công an CS đã áp tải bà ra tòa của chúng ngày 29 tháng Sáu năm 2017. Bị buộc tội "tuyên truyền chống lại (cái gọi là) CHXHCNVN" theo Điều 88 luật CS, bà Mẹ Nấm bị xử phạt 10 năm tù giam. Sự thật là bà bị bắt rồi bị biệt giam, hành hạ trong trại tù suốt gần 9 tháng qua chỉ vì những bài của bà đăng trên Nhựt ký điện tử. Bà công khai chỉ trích chế độ CS độc tài, tham nhũng và bất công, tàn bạo đối với đồng bào nhưng không dám bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải bị các đồng chí đàn anh Bắc triều đe dọa và xâm chiếm.

Cái tấn tuồng trơ trẽn không đáng gọi là ‘’phiên tòa’’ ngắn ngủi do công an CS dựng lên chỉ nhằm hăm dọa các nhà hoạt động bảo vệ môi sinh và môi trường. Sự giam cầm bà Mẹ Nấm là độc đoán. Cuộc xét xử không tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế. Bà Mẹ Nấm bị tước đoạt quyền căn bản được xét xử công minh, theo một thủ tục tố tụng hợp pháp.

Bà Mẹ Nấm đã không làm điều gì khác hơn là sự quảng bá Nhân Quyền thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Bà góp sức vào việc bảo vệ môi sinh và môi trường để không bị tổn hại hơn. Ở bất cứ nước nào, kể cả Việt Nam CS (Phải nói cho các lãnh tụ CS biết !), công việc làm của bà Mẹ Nấm không thể bị cáo buộc là một tội phạm. Và các Chuyên gia Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đòi CS phải xóa bỏ ‘’tội phạm tuyên truyền’’ đối với bà Mẹ Nấm và trả tự do cho bà ngay tức khắc.

Lý do gì mà nhà cầm quyền CS kết án tù bà Mẹ Nấm và tấn công, bắt giữ cùng sách nhiễu các nhà bảo vệ nhân quyền khác ?. Để trả đũa các hoạt động hợp pháp của họ về nhân quyền và cảnh báo thế giới về đại họaFormosa và biến cố Cá Chết Tháng Tư năm 2016. Cá chết phơi xác dài theo những bãi biển bất hạnh ở phía bắc miền Trung. Niềm Đau chung - Mùa Tang khó Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tỉnh. Đất nước bị nhiểm độc còn kéo dài qua nhiều thế hệ trẻ thơ Việt Nam.

Các Chuyên gia Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc rất quan ngại vì những hành vi tội ác vừa kể của CS không phải là những sự kiện đơn độc. Đó là một phần trong toàn bộ chiến dịch rộng lớn vi phạm nhân quyền của guồng máy thống trị nhắm

- triệt hạ các nhà hoạt động đang cố gắng giúp đỡ đông đảo nạn nhân của đại họa Formosa ;

- ngăn chận các tác giả nhựt ký điện tử và các cá nhân tổ chức những cuộc biểu tình ôn hòa để phản đối chế độ chà đạp nhân quyền, dân quyền, trực tiếp hoặc đồng lõa với các nhóm thế lực bất chính ngoại bang và bản xứ gây quá nhiều thiệt hại cho môi sinh và môi trường Việt Nam.

Các Chuyên gia Nhân Quyền nhấn mạnh rằng hồi tháng Năm mới đây, Nhóm Công Tác Liên Hiệp Quốc về Giam cầm Độc đoán đã lên án hành vi tội ác của CS đối với bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Nhóm Công Tác Liên Hiệp Quốc thúc giục CS phải trả tự do tức khắc cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đồng thời bồi thường những thiệt hại và xúc phạm danh dự của bà theo luật pháp quốc tế.

Và đồng thanh tố cáo : ‘’Bản án tù này là tuyệt đỉnh của 8 năm (CS) sách nhiễu liên tục mà bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã phải chịu đựng, bao gồm cả các lệnh cấm xuất ngoại, những sự hăm he, những cuộc hành hung, những lời đe dọa và những hành vi (dùng bạo lực và hăm dọa) hoặc các thủ đoạn khác cản trở, ngăn chặn bà tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa’’.

Các Chuyên gia Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã tiếp xúc với nhà cầm quyền Việt Nam (CS) về tình trạng của bà Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Genève ngày 1 Tháng Bảy năm 2017

Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

Ligue vietnamienne des Droits de l’Homme en Suisse

Vietnamese League for Human Rights in Switzerland

* Nguồn tin: nhà thơ Nguyên Hoàng Bảo Việt, Phó chủ tịch Trung Tâm Văn Bút Thụy Sĩ Pháp Thoại

(đặc trách Ủy Ban Bênh Vực Nhà Văn bị đàn áp và cầm tù), hội viên Trung Tâm Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong,

Hội Nhà Văn Liên Hiệp Quốc Genève và Hội Nhà Văn và Nhà Phiên Dịch Vùng Á Châu – Thái Bình Dương.

Tài liệu: Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ.

Xin đọc Nguyên văn Thông cáo bằng tiếng Anh của Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc dưới đây.

UN experts condemn Viet Nam’s jailing of prominent blogger Mother Mushroom

GENEVA (30 June 2017) – Viet Nam must end what appears to be a pattern of targeting environmental defenders, UN human rights experts* have urged after the jailing of a popular blogger.

Ms. Nguyen Ngoc Nhu Quynh, an environmental human rights defender known as Mother Mushroom, was taken to court by the Government for spreading anti-State propaganda, after writing blogs critical of the authorities. She was jailed for 10 years on 29 June after a one-day trial, which followed nine months of detention

“This was little short of a show trial, designed to intimidate other environmental activists,” the experts said. “Her detention was arbitrary. The trial did not meet international standards. She has been denied her fundamental right to due process,” the experts said.

“She has done no more than promote human rights through social media, and protect the environment from harm. In no country, including Viet Nam, should this be regarded as a crime. Mother Mushroom should be cleared of the propaganda crime and be immediately released.”

Ms. Quynh and several other environmental defenders have been targeted for highlighting the damage caused when toxic waste was discharged from the Formosa steel plant in Ha Tinh in April 2016. The incident polluted local waterways, killed many fish and caused grave environmental damage to the local ecosystem.

“The sentencing of Mother Mushroom and attacks against other human rights defenders appear to be retaliation for their legitimate environmental human rights work in the wake of the Formosa disaster in Viet Nam,” the experts said.

“We are concerned that the retaliation against environmental defenders through arrest, detention and harassment are not isolated incidents, but are part of a broader pattern of human rights violations targeted at activists who have tried to help the Formosa victims.”

“We fear that the Government is increasingly targeting bloggers and the organizers of peaceful protests to deter wider legitimate civic and environmental activism,” they said.

The experts expressed concern that their earlier pleas for Ms. Quynh’s release were not heeded, even though they believed her prolonged detention was linked to her exercise of the right to freedom of expression on a matter of public interest.

They further stressed that last month the UN working group on arbitrary detention found that her deprivation was arbitrary, and requested the Government to immediately release her and provide compensation.

“This sentence is the culmination of eight years of continuous harassment suffered by Ms. Quynh, including frequent travel bans, intimidation, physical assaults, threats and hindrance from joining peaceful protests,” the experts said.

The experts have been in contact with the Government of Viet Nam about the situation.

ENDS

(*) Mr. John H. Knox, Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment; Mr. David Kaye, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Mr. Michel Forst, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Mr. Baskut Tuncak, Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes, Mr. José Guevara, Chair-Rapporteur of the Working Group on Arbitrary Detention are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council.

Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms. Special Procedures mandate-holders are independent human rights experts appointed by the Human Rights Council to address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. They are not UN staff and are independent from any government or organization. They serve in their individual capacity and do not receive a salary for their work.

