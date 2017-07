Lá Thư Từ Đức Quốc

Đức, bắt đầu biểu tình chống

hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức

tại Hamburg ngày 07 và 08 tháng Bảy 2017



* Lê Ngọc Châu

Thủ tướng Angela Merkel đã quyết định sau khi tham khảo ý kiến ​​với tất cả các nước tham gia rằng hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức tại Hamburg vào ngày 07 và 08 Tháng 7.2017.

Đức tiếp nhận năm 2017 quyền chủ tịch của G20 (Nhóm Hai mươi quốc gia công nghiệp quan trọng nhất và các nước đang phát triển), và từ đó là chủ nhà tổ chức hội nghị thường niên giữa các nguyên thủ quốc gia và những nhà lãnh đạo các nước G20 (Argentina, Australia, Brazil, China, Đức, Pháp, Anh, Ấn Độ, Nam Dương, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Nam Hàn (Suedkorea), Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu).

Ngoài ra, thường tham gia vào hội nghị thượng đỉnh G20 theo lời mời của chủ tịch là các tổ chức quốc tế . Ngoài ra, vị chủ tịch cũng có thể mời các quốc gia khác, các tổ chức trong khu vực và quan khách.

* Hội nghị thượng đỉnh G20: Ai tham dự ?

G20 bao gồm Liên minh châu Âu và 19 quốc gia dẫn đầu công nghiệp và các nước đang phát triển: Argentina, Australia, Brazil, China, Đức, Pháp, Anh, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê-út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, còn có các "nước bạn (Gastländer)" như : Tây Ban Nha, Na Uy, Hà Lan và Singapore cũng như Liên minh châu Phi (AU), Diễn đàn hợp tác kinh tế Á-Thái Bình Dương (APEC) và Tổ chức mới "Hội phát triển châu Phi (NEPAD)".

Angela Merkel là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh G20. Tại Hamburg, bà ta chào đón quan khách, trong số đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Putin và Trump sẽ gặp nhau lần đầu ở đó, cũng là chuyến thăm Đức đầu tiên của TT Trump kể từ khi ông ta nhậm chức. Ngoài ra còn có những người khác đến tham dự như: Nữ Thủ tướng Anh Theresa May, nhà lãnh đạo tối cao của Trung Cộng Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto và Vua Ả Rập Salman, cũng như các vị nguyên thủ và nhà lãnh đạo của các nước khác.

* Khoảng 10.000 người tham gia diễn hành G20 lớn đầu tiên ở Hamburg

Biểu tình (Demo) trước khi hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg bắt đầu

Vài ngàn người đã tụ tập vào ngày chủ nhật hôm nay ở trung tâm của Hamburg tham gia một cuộc biểu tình lớn đầu tiên chống lại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới. Buổi biểu tình được tổ chức bởi sáng kiến của công đoàn, các tổ chức môi trường và tổ chức ​​khác theo phương châm "phản đối G20", họ đã yêu cầu, trong số đó đó hỏi sự cam kết để bảo vệ khí hậu tốt hơn và toàn cầu hóa công bằng hơn. Theo cảnh sát, khoảng 10.000 người biểu tình tụ tập, cuộc biểu tình như - một phát ngôn viên cho biết - lúc đầu "hoàn toàn ôn hòa ."

Trong cuộc biểu tình" kick-off " tại khu chợ Tòa thị chính, các người đại diện ban tổ chức đã kêu gọi một sự thay đổi cơ bản cho chính sách trên phạm vi toàn cầu. "Phải cần có một sự phân phối công bằng ở Đức và trên toàn thế giới," Stefan Koerzell, thành viên của ban điều hành Hội Liên hiệp Công đoàn Đức (DGB) cho biết. Bà giám đốc điều hành của Greenpeace Đức, Sweelin Heuss, đã đòi Thủ tướng Angela Merkel (CDU) hãy công bố một lối ra liên quan đến năng lượng carbon quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào thứ Sáu và thứ Bảy tới. Nếu không Đức sẽ "bị vỡ nợ " mục tiêu khí hậu của nó.

Trong số những người tham gia có rất nhiều các gia đình có trẻ em, thanh thiếu niên cũng như người già. Nhiều người mang cờ và mang theo biểu ngữ với những khẩu hiệu như "Democracy Now" (Demokratie jetzt, Tự Do bây giờ), "Global umfairteilen (phân chia toàn cầu đứng đắn" hoặc "ngừng than (ý nói năng lượng carbon / carbon energy)." Sau các cuộc biểu tình "kick-off" (biểu tình mở đầu !), các tham dự viên đã làm cuộc tuần hành qua trung tâm của Hamburg.

Cuộc biểu tình còn bao gồm một cuộc biểu tình bằng thuyền trên "Binnenalster". Kêu gọi cho cuộc diễn hành gồm có DGB, Greenpeace, WWF, Nabu, Campact, Oxfam và các tổ chức khác.

* Merkel : đoàn kết lợi ích khác nhau vì lợi ích của nền kinh tế toàn cầu !



Nữ Thủ Tướng Đức, Angela Merkel (CDU) muốn thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg về cách thức làm thế nào mà những lợi ích khác nhau của các khu vực trên thế giới có thể được kết hợp lại vì lợi ích của nền kinh tế toàn cầu. Mục đích chung là để làm cho những lợi ích "chống đối không thể hòa giải", nhưng trở thành "một tình huống win-win thực ", bà Merkel đã nói trong bản tin nhắn qua video của bà ta, công bố chủ nhật (hôm nay 02.07.2017).



Các nước lớn như China và Ấn Độ có những ý tưởng địa lý chiến lược của riêng mình và phát triển kế hoạch riêng cho vai trò của họ trong một thế giới đa cực (multipolar). Để nói về vấn đề này thì hội nghị thượng đỉnh G20, bắt đầu từ ngày thứ Sáu (ghi chú thêm) 07.07.2017 là một điều kiện tiên quyết tốt. Merkel ủng hộ cho quan điểm, đặc biệt quan tâm đến sự phát triển bền vững. Các câu hỏi về nguồn lực hoặc sự phân phối của cải được tận lực đưa vào chương trình nghị sự.



"Và vì lý do đó sự phát triển của thế giới chắc chắn sẽ không bền vững và toàn diện nếu chúng ta chỉ làm điều đó như cách chúng ta đã luôn luôn thực hiện nó, nhưng: thỏa thuận khí hậu, thị trường mở, cải thiện hiệp định thương mại, mà trong đó cũng được bao gồm sự bảo vệ người tiêu dùng, các tiêu chuẩn xã hội, tiêu chuẩn môi trường ".

Để kết thúc bản tin tương đối khá dài và để độc giả tiện theo dõi, khách quan nhận định tôi ghi tóm lược lịch trình các cuộc biểu tình chống lại G20 2017 (xin được giữ nguyên tên vài chủ đề):

* Biểu tình liên tục tại Gaengeviertel từ Thứ 3, ngày 04 Tháng Bảy 2017



Từ ngày 04 tháng Bảy cho đến khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh, khu vực "Gaengeviertel" sẽ là nơi dành sẵn cho những người biểu tình và các nhà hoạt động tụ họp. Bởi vì Gaengeviertel trong khu vực cấm, Tòa án hành chính đã cấm biểu tình trong thời gian từ Thứ 6, ngày 07 Tháng Bảy 7, 06h00 đến Thứ 7, ngày 08 Tháng Bảy 8, 17h00. Các nhà hoạt động Gaengeviertel đã công bố chống lại lệnh cấm trước Tòa án hành chính tối cao Hamburg .



- G20-Demos am Mittwoch, 5. Juli 2017

Cũng là một hình thức phản đối: Ngày 05 và 06 tháng Bảy 2017 sẽ có cuộc biểu tình tại trung tâm hội nghị Kampnagel có tên: "Hội nghị thượng đỉnh về tinh thần đoàn kết toàn cầu" . Trên 12 bục sân khấu và hơn 70 khoa học gia, các nhà hoạt động và chính trị gia từ hơn 20 quốc gia sẽ tụ tập về đây để chỉ trích các chính sách thống trị hiện hành.

- G20-Demos am Donnerstag, 6. Juli 2017 có tên „Brücken bauen statt Mauern“ (Cầu xây dựng thay vì bức tường)

- G20-Demos am Freitag, 7. Juli 2017 : „Shut down the logistic of capital“

Đúng vào thời điểm cho sự bắt đầu của hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào Thứ Sáu 07 Tháng Bảy sẽ có một cuộc biểu tình lớn đầu tiên từ 7 giờ sáng. Bốn cuộc tuần hành đăng bộ khởi hành từ các điểm xuất phát khác nhau trong Wilhelmsburg để tiến về phía cổng công nghiệp. Dưới khẩu hiệu "Shut down logistic of capital", các đoàn kết hợp thành một cuộc biểu tình tuần lớn và do đó làm tê liệt đường vào cảng.

- Jugend gegen G20

Cho Giáo dục cũng được biểu tình nhân khai mạc hội nghị thượng đỉnh: Từ 10h30, Youth Alliance đã kêu gọi một biểu tình chống lại G20. Thay vì đi học, các học sinh biểu tình cho cho việc học tập tự quyết định trong trung tâm thành phố.

- Với một "Revolutionary Anti-G20 Demo" người ta muốn tiếp tục cuộc biểu tình vào tối ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh.

- G20-Demos ngày thứ Bảy, 08. Juli 2017: „Grenzenlose Solidarität statt G20“ (Đoàn kết vô hạn thay vì G20) : Ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh là ngày của cuộc biểu tình lớn nhất tại Hamburg. "Đoàn kết vô hạn thay vì G20" không chỉ hấp dẫn đối với nhóm các nhà hoạt động, mà còn có những đảng chính trị và các hiệp hội. Theo ước tính hiện nay, cảnh sát dự đoán có trên 100.000 người tham gia. Từ Deichtorplatz (gần ga chính) đển Heiligengeistfeld là tuyến đường cuộc biểu tình lớn. Cuộc biểu tình bắt đầu lúc 11 giờ sáng, chậm nhất là bắt đầu cuộc tuần hành lúc 13h00.

- Với cuộc biểu tình được gọi là "G20 Không Chào mừng (G20 No Welcome), ", "đoàn kết vô hạn thay vì G20" để giã từ hội nghị thượng đỉnh vào ngày 08.7.2017, sẽ có 50.000 đến 100.000 người muốn biểu tình, làm đơn xin biểu tình là tổ chức bị cơ quan bảo vệ hiến pháp theo dõi là "Interventionistische Linke" và thượng nghị sĩ của Linke (Tả Khuynh), Jan van Aken.

RIÊNG về phía người Việt tỵ nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức thì người viết ghi nhận có 3 cuộc biểu tình chống thủ tướng cộng sản Việt Nam Nguyễn xuân Phúc, đến Đức nhân G20 nói trên.

Xin được trích Thông Cáo mới nhất của Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V. để tường và tùy nghi:

BUNDESVERBAND DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE

IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND e.V.

Berlin , ngày 02 tháng 07 năm 2017

THÔNG CÁO THỨ HAI v/v THỦ TƯỚNG VIỆT CỘNG ĐẾN ĐỨC

Kính thưa quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Tổ Chức Chống Cộng tại Đức Quốc và toàn Âu Châu,

Kính thưa quý thân hữu ,

Cập nhật tin tức mới nhất về lộ trình của phái đoàn Việt Cộng, Liên Hội NVTN tại CHLB Đức và các Hội NVTN CS tại Hamburg , Bremen sẽ khẩn cấp phối hợp tổ chức biểu tình chống Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc tại hai địa điểm ở Berlin và tại một địa điểm ở Hamburg :

1) Ngày thứ năm 06.07.2017 từ 13:00giờ đến 15:00giờ

tại trước Hotel Mariott Berlin, Inge-Besheim-Platz 1 10785 Berlin

2) Ngày thứ năm 06.07.2017 từ 16:30giờ đến 18:30giờ

trước Phủ Tổng Thống Schloß Bellevue , Spreeweg1 10557 Berlin

3) Ngày thứ sáu 07.07.2017 từ 13:00giờ đến 15:00giờ

tại Elbpromenade- Landungsbrücken 20459 Hamburg

(đối diện xéo cầu số 1, lối đi xuống phà, cách U và S Bahn Landungsbrücken 50m )

Chú ý : chỉ nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng

Trước đại họa mất nước diệt vong của dân tộc , toàn dân Việt trong nước và hải ngoại phải cùng đồng lòng đứng lên đòi quyền sống , đòi công lý và dân chủ tự do cho dân tộc Việt Nam .

Chúng tôi kêu gọi sự tham gia tích cực và đông đảo của quý vị vào hai cuộc biểu tình này để cùng cực lực phản đối trực tiếp với tập đoàn thống trị độc tài CSVN và cùng tố cáo trước công luận quốc tế nhân dịp G20 sự phản dân hại nước của chế độ này.

Kính thư

TM Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V.

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm

© Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, chiều 02.07.2017)

