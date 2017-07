Mất Cả Trăm Tỉ Vì Phi Cơ Phải Bay Vòng Chờ Ở Tân Sơn Nhất

Sân bay Tân Sơn Nhất.

Sân bay Tân Sơn Nhất.

Ở sân bay Tân Sơn Nhất, mỗi chuyến bay đi/đến vào khung giờ đẹp luôn phải chờ 15-30 phút, không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách mà còn "đốt" tiền của các hãng hàng không nội địa, theo Người Lao Động ((NLĐO).Thông tin từ Vietnam Airlines cho biết vào năm 2016, sự quá tải tại các sân bay - đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất - đã làm tăng giờ bay thực tế so với kế hoạch khoảng 1,392 giờ, đẩy chi phí khai thác của hãng tăng thêm khoảng 188 tỉ đồng.Theo NLĐO, đến nay tình trạng quá tải này vẫn không được cải thiện, do theo tính toán của nhà chức trách hàng không, phải đến cuối năm 2017 mới tiến hành các đợt sửa chữa, nâng cấp hai sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Do vậy, Vietnam Airlines và các hãng hàng không nội địa khác dự kiến phải giảm tối thiểu 15% tổng số chuyến bay đi/đến Tân Sơn Nhất trong giờ bay ban ngày.NLĐO dẫn lời một phi công của hãng VietJet Air, lý giải rằng trước mỗi chuyến bay, cơ trưởng là người ra quyết định số lượng dầu cấp cho máy bay, trong đó nếu dự báo có khả năng phải bay vòng chờ hoặc chậm khởi hành thì cơ trưởng sẽ phải đề nghị cấp thêm dầu dự phòng. Và "đốt" thêm nhiên liệu đồng nghĩa với việc hãng hàng không phải tăng chi phí đầu vào.“Trung bình mỗi ngày, một máy bay có lịch khai thác 4 chuyến nội địa. Nếu một chuyến phải bay vòng chờ quá lâu trên trời sẽ làm chậm giờ của chuyến tiếp theo. Đây là một trong những lý do khiến khách hàng ở sân bay thường nhận được thông báo của hãng hàng không là trễ chuyến do máy bay về muộn", viên phi công của VietJet Air nói thêm.Theo NLĐO, để đối phó sự quá tải tại các sân bay lớn, nhà chức trách hàng không đã tính đến chuyện hạ giảm giới hạn khai thác ở sân bay Nội Bài, có thể chỉ còn bằng khoảng 70% so với hiện tại, tức là chỉ được tiếp nhận 22-24 chuyến bay/giờ thay vì tần suất 35 chuyến/giờ như hiện tại. Tương tự, sân bay Tân Sơn Nhất cũng sẽ giảm năng lực tiếp nhận 40-42 chuyến/giờ xuống còn 28-30 chuyến/giờ.