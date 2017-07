Thủ Tướng May Thắng Cuộc Biểu Quyết Tín Nhiệm Tại QH

LONDON - Thủ Tướng Theresa May thắng cuộc biểu quyết tín nhiệm tại cơ quan lập pháp – nhưng thắng lợi của bà là khít khao, ám chỉ hậu thuẫn của đảng Bảo Thủ suy yếu sau cuộc bầu cử đầu tháng.Với hậu thuẫn của 1 đảng nhỏ cực bảo thủ là đảng DC Bắc Ireland (DUP), chương trình lập pháp của Thủ Tướng May (cũng đuợc biết như là hiệu triệu của nữ hoàng) nhận đuợc 323 phiếu thuận – số phiếu chống là 309.Từ trước cuộc biểu quyết, chính quyền Bảo Thủ loan báo sẽ thay đổi quyền phá thai với phụ nữ Bắc Ireland trước cuộc đe dọa nổi dậy tại Hạ Viện trong 1 biểu quyết khác.Loan báo này đưa tới quyết định của đảng Lao Động rút lại tu chính với “hiệu triệu của nữ hoàng” để cơ quan y tế xứ England ngưng thu phí phụ nữ từ Bắc Ireland sang phá thai, vì phá thai bị cấm tại địa phương trừ trường hợp sinh mạng thai phụ bị đe dọa.Vài giờ trước cuộc biểu quyết này, các bộ trưởng gửi công văn tới các dân biểu, hưá ngưng tính tiền.Thủ Tướng May thu ngắn chuyến đi Đức để có mặt khi Hạ Viện biểu quyết tín nhiệm. Bà May tổ chức bầu cử QH trước thời hạn hồi đầu tháng với hy vọng thương luợng Brexit với sự ủy nhiệm hùng hậu hơn, nhưng số ghế của đảng Bảo Thủ tại Hạ Viện giảm đáng kể. Giờ đây, các thành phần thân EU trong chính quyền chụp cơ hội để tìm kiếm các nhượng bộ của Thủ Tướng May. Cụ thể như bộ trưởng tài chính Philip Hammond chủ trương coi việc làm là hưu tiên hơn kiểm soát di trú.Nhà báo nhận xét: với 10 phiếu của DUP, và 317 phiếu của đảng Bảo Thủ, Thủ Tướng May có thể tự tin trong các vấn đề lớn tại Hạ Viện 650 ghế.