Biển Đông: Mỹ Tăng Cường Thế Hải Thượng

Mỹ đã có chánh quyền mới, tổng thống mới nay đã được nửa năm. Chiến lược chuyển trục quân sự về Á châu Thái bình dương [ACTBD] hay tái cân bằng lực lượng là chiến lược toàn cầu của Mỹ nói chung. Tổng thống Mỹ nào cũng phải làm vì quyền lợi của Mỹ ở Vùng ACTBD là vùng phát triển của thế kỷ 21, mà Mỹ là nước bên bờ biển Thái bình dương lớn nhứt với Á châu đông dân nhứt hoàn cầu. Mỹ bắt đầu chiến lược này vào nửa nhiệm kỳ hai của Tổng Thống Obama, nay đã được tân tổng thống và tân chánh quyền Mỹ thích nghi, phát triển với tình hình mới. Và chiến thuật mới ấy sau 6 tháng chấp chánh của tân chánh quyền Mỹ đã thành hình.Phân tích cho thấy khác với dự đoán chiến lược này bắt đầu với TT Obama, TT Trump sẽ không mặn mà, sẽ lơ là; trái lại chiến lược này là chiến lược toàn cầu của Mỹ, nó được tăng cường, tăng quân lực và tuần tra sâu sát hơn để Mỹ chẳng những giữ thế đệ nhứt siêu cường trên năm châu mà còn giữ thế hải thượng trên bốn biển của thế giới, mà Thái bình dương là đại dương và Á châu là châu lục lớn nhứt thế giới.Một, chánh quyền và quân đội Mỹ tập trung chú ý và tăng cường quân lực, thế lực ngoại giao cho Biển Đông. Mỹ thời TT Trump nói ít mà làm nhiều ở đây, nên có người lầm tưởng Mỹ đã thoả hiệp để trống Biển Đông cho TC, bù lại TC sẽ áp lực CS Bắc Hàn giúp Mỹ giải quyết hồ sơ nóng hoả tiễn và nguyên tử của Bắc Hàn gây ra vùng Biển Hoa Đông ở đông bắc Thài bình dương. Nhưng qua nhiều cuộc điều trần ở các uỷ ban Thượng, Hạ viện, qua nhiều hội nghị với các nước đồng minh và đối tác Á, Âu, hai bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Tướng Mattis và Ngoại Trưởng Mỹ Tillerson, hai Ông luôn chống lại hành động của TC ở Biển Đông. Phản đối TC về «mọi thay đổi nguyên trạng» tại Biển Đông và «các đòi hỏi chủ quyền quá đáng không phù hợp với luật pháp quốc tế».Tiêu biểu như mới đây trong phiên họp đầu tiên của cuộc đối thoại cấp bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng Mỹ-Trung mở ra hôm 21/06/2017 tai Washington DC, sự chống đối rất mạnh của hai vị bộ trưởng cột trụ ngoại giao và quốc phòng Mỹ đối với TC về Biển Đông.Và chính TT Trump cũng không chấp nhận thái độ cù cưa, cù nhầy của TC đối với CS Bắc Hàn, Ông tuyên bố Mỹ sẽ làm một mình.Hai, còn lực lượng Quân đội Mỹ ở ACTBD được tăng cường, tăng phái và hoạt động sâu, sát tích cực ở Biển Đông hơn thời TT Obama. Quân đội Mỹ không bị trải mỏng vì cuộc khủng hoảng CS Bắc Hàn, vì quân đội Mỹ được cấu trúc sẵn sàng cho hai ba mặt trận một lượt. Tại vùng biển đảo của Biển Đông, Hải Quân, Không Quân được tăng cường quân số, phương tiện và hoạt động tuần tra sâu sát hơn nhiều. Mỹ thời TT Trump gia tăng các hoạt động tuần tra nhằm bình thường hóa sự hiện diện của Hải quân Mỹ trên toàn bộ vùng biển này, nhưng đặc biệt hạn chế quảng bá như thời TT Obama cần trấn an và lôi kéo thêm đối tác.Lãnh đạo Hạm đội Thái Bình Dương nhấn mạnh là các hoạt động tuần tra tại Biển Đông không những vẫn sẽ tiếp tục như chiến lược đã được vạch ra dưới thời tổng thống tiền nhiệm Obama, mà còn gia tăng về mức độ. Đã dự trù kế hoạch tăng tổng cộng thời gian mà các tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ hiện diện tại Biển Đông trong năm 2017 có thể hơn 900 lần, so với con số trung bình thời trước là từ 600 đến 700 lần một năm thôi.Cụ thể và tiêu biểu, vào tháng 5/2017, hai hải đội hàng không mẫu hạm tấn công của Mỹ đã tới phía tây Thái Bình Dương, và một trong hai hải đội này đã thực hiện các cuộc tập trận đầu tiên ở Biển Đông với tàu Izumo, trực thăng mẫu hạm lớn nhất của Nhật Bản. Ngày 06 tháng 06, Mỹ cho tuần tra trên không bằng hai oanh tạc cơ chiến lược tàng hình B-1B hiện đại nhứt của Mỹ bay đến vùng Biển Đông. Trước đó hai tuần, vào cuối tháng 5 khu trục của Hạm Đội 3, tiến vào tuần tra bên trong vùng 12 hải lý (22 km) của Đá Vành Khăn (Mischief Reef), một hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp tại vùng Trường Sa, gián tiếp thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với các thực thể nửa chìm, nửa nổi ở Biển Đông.Chuyến tuần tra của khu trục hạm Dewey đã được tiếp nối ngay sau đó bằng một bài tập huấn đầy tính thách thức trên Biển Đông, với hai oanh tạc cơ chiến lược hạng nặng B-1B Lancer, kết hợp với tàu khu trục USS Sterett lớp Arleigh Burke có trang bị hoả tiễn dẫn đường.Vì quân lực Mỹ trên Biển Đông thời TT Trump làm nhiệm vụ nhiều mà nói ít nên báo chí lầm tưởng TT Trump “ăn công ký” với Chủ Tịch Tập cận Bình, để trống Biển Đông để TC áp lực tiếp giải quyết cuộc khủng hoảng CS Bắc Hàn.Nhứt là khi TT Trump thấy Chủ Tịch Tập cận Bình không giúp được gì đáng kể, thì TT Trump nói nếu TC không làm thì Mỹ làm một mình.Chớ vấn đề Biển Đông Mỹ có làm, làm rất nhiều mà nói ít thôi, vì tân chánh phủ Mỹ rất dè dặt với truyền thông Mỹ từ khi tranh cử tới giờ. TT Trump dùng Twitter nhiều hơn gặp báo chí.Một số chiến lược gia quốc tế, Mỹ, Úc trung thực từng nhận xét Mỹ làm rất nhiều ở Biển Đông. Theo Giáo sư Mark Valencia, một học giả Hoa Kỳ là giáo sư thỉnh giảng thường xuyên tại Viện Nghiên cứu Biển Đông do Trung Quốc lập ra ở Hải Khẩu, Hải Nam phân tích tân chính quyền Hoa Kỳ tiếp tục đường lối Biển Đông của chính quyền Obama, nhưng tăng cường quân sự hơn lời nói, tăng cường tuần tra sâu sát, chống đối vào cốt lõi vấn đề hơn dùng những lời hoa mỹ chung chung của TT Obama vốn tánh chủ hoà nhưng ưa hùng biện.Có thể thấy qua chiến dịch tuần tra vì quyền tự do hàng hải của Mỹ (FONOP) nhằm chống lại các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông được coi là dấu hiệu thể hiện quyết tâm của Mỹ. Nếu thời TT Obama tuần tra vào bên trong vùng 12 hải lý thì viện lẽ sử dụng quyền qua lại vô hại (innocent passage) theo luật biển. Còn thời TT Trump thì tuần tra vào vùng bên trong 12 hải lý là phủ nhận TC tuyên xưng chủ quyền tại các bãi đá mà TC bồi lấp thành đảo nhân tạo và quân sự hoá phi pháp.Ba và sau rốt, Mỹ không nói mà làm đã biến ACTBD thành chiến trường, Biển Hoa Đông và Biển Đông là chiến trận, và lực lương Mỹ Thái Bình Dương là lực lượng tấn công. Theo Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia phân tích an ninh nhận xét Đô đốc Harris «chính là chất keo duy trì đường lối truyền thống của Mỹ trên toàn châu Á». Chính Đô đốc Harris quan niệm Mỹ «sẽ tiếp tục hợp tác ở những nơi có thể hợp tác, nhưng phải sẵn sàng đối đầu nếu cần.” Riêng tại Biển Đông, hoạt động bảo vệ tự do hàng hải của Hải quân Mỹ là trên toàn khu vực, chứ không chỉ riêng tại một số đảo đá nhân tạo mà Trung Quốc đang nỗ lực quân sự hóa.Việc điều chỉnh chính sách nói trên của Hoa Kỳ cho thấy Washington vừa kiên quyết trong chính sách bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, chống tham vọng độc chiếm của Bắc Kinh, nhưng cũng vừa duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc, bất chấp các căng thẳng chính trị.TT Trump mới lên mấy tháng, chưa ổn định chánh quyền nhưng quân quyền rất vững, Ông tăng ngân sách quân sự lên tới 540 tỷ nên tinh thần sĩ khí lên rất cao. Chánh quyền Trump quan niệm chiến lược chuyển trục quân sự về Á châu Thái bình dương cũng là chiến lược thể hiện Mỹ “trước nhứt”, làm cho Mỹ “vĩ đại trở lại.”(VA)