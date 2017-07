1 Bác Sĩ Vào Bệnh Viện Bắn Giết, Rồi Tự Tử

NEW YORK -- Một bác sĩ đã dùng loại súng trường tấn công hôm Thứ Sáu bên trong một bệnh viện ở New York City nơi trước kia ông làm việc ở đó, giết một phụ nữ và gây bị thương 6 người trước khi quay súng tự sát, theo lời cảnh sát kể.Cảnh sát cho biết đã thấy sát thủ mang áo trắng loại mặc ở phòng thí nghiệm, mang thẻ ID trước ngực, nằm chết với vết thươbng tự bắn ở tầng lầu thứ 17 của bệnh viện Bronx-Lebanon Hospital, theo lời ủy viên cảnh sát New York City là James O'Neill trong cuộc họp baó.Tay súng là bác sĩ Henry Bello, trứớc kia làm ở bệnh viện này, theo lời cảnh sát.O'Neill nói, xác một phụ nữ nằm gần xác hung thủ. Tên phụ nữ này chưa được tiết lộ.Nơi tầng thứ 16 có 6 người bị thương, và trong đó có 5 người ở tình trạng nghiêm trúng đạn nghiêm trọng.Hệ thống còi cứu hỏa trong bệnh viện rú còi, vì hung thủ tìm cách tự phóng hỏa.Cảnh sát chưa đưa ra động cơ nào.FBI nói vụ nô súng này không liên hệ tới khủng bố.Thị trưởng New York là Bill de Blasio gọi đây là bạo lực liên hệ tới công việc làm.Súng nổ từ trước lúc 3 giờ chiều giờ Miền Đông tại bệnh viện có 972 giường bệnh này.Hình ảnh video cho thâý nhân viên bệnh viện và người khác bước ra khỏi cổng chính bệnh viện, với 2 tay đưa cao lên [để cho thấy không có vũ khí] và bước băng qua đường về hướng cảnh sát đang chờ.