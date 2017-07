Mỹ Ra Kế Hoạch Đối Phó Bắc Hàn Gồm Quân Sự; Mỹ: Phạt 1 Ngân Hàng, 1 Hãng, 2 Doanh Nhân TQ Làm Ăn Với Bắc Hàn

WASHINGTON - 1 ngân hàng Trung Cộng bị tố cáo giúp Bắc Hàn rửa tiền, 1 công ty hải vận và 2 người Hoa bị chính quyền Trump trừng phạt vì làm ăn với chế độ gây hấn Pyongyang.Trung Cộng phản ứng giận dữ – phát ngôn viên Lục Khảng hô hào Washington ngưng lập tức hành động sai trái để không gây thiệt hại các quan hệ hợp tác.Bộ trưởng ngân khố Hoa Kỳ tuyên bố “Chúng tôi theo dõi nguồn tiền của Pyongyang và cắt” – bộ trưởng Mnuchin nói rõ “Việc này không nhắm chính quyền Beijing”.HĐ Bảo An đã cưỡng chế 5, 6 đợt trừng phạt Pyongyang và Trung Cộng đuợc tin là thế lực có thể ảnh hưởng Pyongyang - Washington vận động Beijing tăng áp lực.Mới đây, TT Trump phát biểu: các hành động gây ảnh hưởng của Trung Cộng đã thất bại.Bộ ngân khố cho hay: Bank of Dandong bị cấm làm ăn tại Hoa Kỳ, vì đã có những hoạt động ngầm hay tạo điều kiện giúp rửa tiền hàng triệu MK cho các doanh nghiệp Bắc Hàn có liên quan với chương trình phát triển vũ khí nguyên tử.2 người Hoa bị tố cáo tổ chức công ty bình phong và 1 công ty hải vận cung cấp hàng hoá xa xỉ cho nhóm lãnh đạo Pyongyang cũng bị trừng phạt.Bộ trưởng Mnuchin báo trước: còn trừng phạt nữa.Cũng tuần này, Washington quyết định bán cho Taiwan 7 loại vũ khí trị giá 1.42 tỉ MK, là thương luợng đầu tiên về vũ khí của chính quyền Trump và Taiwan.Ngoài ra, TT Moon Jae-in của Nam Hàn công du Hoa Kỳ và thảo luận vấn đề an ninh vùng đông bắc Á với TT Trump.ĐS Trung Cộng tuyên bố trong 1 buổi tiếp tân tại sứ quán ở thủ đô Washington: hành động của chính quyền Trump là ngược lại tinh thần của hội đàm thuợng đỉnh Tập-Trump hồi Tháng 4 – cuộc gặp gỡ tại cơ sở an dưỡng Mar-a-Lago ở Florida của tỉ phú Trump đuợc mô tả là thân mật. Nhưng, sau đó, các quan hệ trở nên căng thẳng với 1 số lãnh vực. Hai nguyên thủ sắp gặp lại nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Hamburg.Trong khi đó một bản tin khác của báo Newsweek hôm 29 tháng 6 cho biết rằng TT Trump đã được trao cho các chọn lựa về các cách ứng xử theo mối đe dọa đang gia tăng của Bắc Hàn, ít nhất một trong những chọn lựa này có phản ứng quân sự trong trường hợp một cuộc tấn công vũ khí nguyên tử hay phi đạn chống lại Hoa Kỳ, theo 2 chuyên gia quân sự nói với CNN.Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ McMaster xác nhận rằng quân đội Hoa Kỳ đã sẵn sàng và rằng mối đe dọa từ Bắc Hàn là cấp bách hơn trước đây xa.