Hawaii: Không Thể Cấm Thân Nhân Vào Mỹ Theo Sắc Luật Di Trú; Di Trú: Quy Định Mới Nhập Cảnh Không Gây Hỗn Loạn Ở Phi Trường

WASHINGTON - Phán quyết tạm của Tối Cao Pháp Viện tái sinh 1 phần sắc lệnh di trú do TT Trump ký ban hành ngày 4-3 cho phép nhập cảnh số dân từ 6 nước Hồi Giáo có quan hệ thực sự với cá nhân hay tổ chức tại Hoa Kỳ có hiệu lực từ 8 giờ tối Thứ Năm, theo xác nhận của giới chức di trú.Phát ngôn viên Dan Hetlage của “Customs and Border Protection – CBP” tuyên bố “Mọi việc là bình thường tại phi trường với những người có chiếu khán hợp lệ”.Tuy nhiên, các giới bênh vực di dân và người tị nạn đang tranh đấu trong khi thẩm quyền liên bang tìm cách giải thích thỏa đáng các quy định mới là hữu ích về an ninh quốc gia.Tại thủ đô Iran, ngoại trưởng Javad Zarif lên án các hạn chế của chính quyền Trump là đáng hổ thẹn, là thù địch mù quán với thường dân Iran – twitter của ngoại trưởng Zarif lên án Washington ngăn cấm các bà nội bà ngoại gặp gỡ thăm viếng cháu tại Bắc Mỹ. Gần 26,000 người Iran nhập cảnh Hoa Kỳ năm 2015, theo hồ sơ mới nhất, chiếm phần lớn nhất trong số 65,000 ngoại kiều từ 6 nước Hồi Giáo đến Hoa Kỳ ngắn hạn, bằng visa không di trú.Trong nước, tổ chức dân quyền “American Civil Liberties Union – ACLU” tố cáo các hạn chế của chính quyền Trump là cực kỳ giới hạn, là áp chế, đuợc hoạch định với tinh thần kỳ thị.Hôm Thứ Năm, tiểu bang Hawaii lập kiến nghị khẩn cấp thỉnh cầu quan toà minh định với hành pháp liên bang rằng không thể cưỡng chế lệnh cấm với thân nhân như ông bà nội ngoại, cô dì, chú bác – thành phần này không bao gồm trong giải thích của Bộ ngoại giao về thuật ngữ “bona fide relationship”.TCPV sẽ xét lại toàn bộ sắc lệnh di trú khi trở lại họp vào Tháng 10, nghĩa là các thay đổi có thể phát sinh.