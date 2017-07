Trump Thúc Nghị Sĩ CH Xóa Obamacare Rồi Thay Thế Sau; Giới Phụ Nữ Mại Dâm Tại Nevada Chống Dự Luật Y Tế Của CH

WASHINGTON - Twitter của TT Trump phóng đi lúc 3 giờ 37 phút sáng Thứ Sáu là “Nếu các nghị sĩ CH không thể thông qua đề luật y tế của mình, nên tức khắc thu hồi ObamaCare để thay thế sau”.Các nỗ lực thương luợng để thông qua dự thảo “Better Reconciliation Care Act - BRCA” tại Thượng Viện trở nên phức tạp hơn với thẩm định của Phòng ngân sách QH (hay CBO) cho hay tài trợ Medicaid giảm 35% từ nay đến năm 2036, cũng là giảm các dịch vụ y tế giúp dân nghèo.Trong phe CH Thượng Viện, nghị sĩ Ben Sasse, là người thường đụng độ ông Trump, đã lên tiếng hoan nghênh. Mới đây, ông Sasse tỏ ý không hài lòng với văn bản BRCA.Liên quan đến dự luật y tế AHCA, một bản tin khác cho biết rằng giới lầu xanh tại Nevada lên tiếng phản đối dự luật này. Bản tin viết như sau.LAS VEGAS - Tiếng nói thường không được báo chí chú ý với những dòng tựa của tin tức quan trọng vừa góp tiếng phản đối đề luật y tế AHCA đã thông qua Hạ Viện, là gái mại dâm tại các nhà chưá hợp pháp của tiểu bang Nevada – họ tin rằng chính sách y tế của đảng CH là tai hại cho họ cũng như đồng nghiệp khắp nước.Thông cáo báo chí của tập thể công nhân tình dục Nevada ghi rõ: với ObamaCare, lần đầu tiên hàng ngàn phụ nữ bán dâm khắp Hoa Kỳ có thể mua bảo hiểm cho mình và gia đình. Họ tự xưng là “Hookers for Health Care” dọa chống lại bằng các vận động chính trị, biểu tình, tranh đấu bằng mạng xã hội…Cô Alice Little 27 tuổi, làm việc tại nhà chưá Dennis Hof, nói với nhà báo qua điện thoại: đa số người soạn luật AHCA là đàn ông, không biết luật ấy ảnh hưởng thế nào với phụ nữ.Khoảng 100 công nhân tình dục làm việc tại 7 cơ sở của Dennis Hof đã ký tên tham gia phong trào.Little có mẹ mắc bệnh ung thư nói “Chúng tôi là người, cần chăm sóc y tế như mọi người” – cô xác nhận lợi tức năm qua là 500,000, là may mắn, là thành công, nhưng vô số đồng nghiệp sống khó khăn.Nhà báo cho hay: chủ nhân Dennis Hof là cảm tình viên tích cực của TT tỉ phú New York, muốn xóa bỏ ObamaCare.