Florida: Hứng Chịu Nặng Nề Tai Họa Của Biến Đổi Khí Hậu

UNION COUNTY, Florida - Tạp chí Nature cho hay: quận Union rộng 250 dặm-vuông tại Florida, cách Jacksonville và cách biên giới phiá nam 1 giờ lái xe, là quận nhỏ nhất tiểu bang, sống bằng 4 nghề chính: nông nghiệp, lâm sản, vận tải, coi tù – địa phương này sẽ chịu ảnh hưởng tai hại nhất của biến đổi khí hậu, căn cứ trên 6 yếu tố, là: nhiệt độ, vũ luợng, ảnh hưởng của khí thải carbon với nông nghiệp, tử suất, tội ác, nhu cầu lao động và năng luợng.Các nhà nghiên cứu ước luợng: mỗi sự tăng nhiệt 1.8 độ F của khí quyển làm giảm 1.2% GDP của tiểu bang Florida. Tệ hại hơn, hậu quả của biến đổi khí hậu có thể tiêu trừ 27% lợi tức của cư dân quận Union, gây ra bởi tội ác và tử suất do thời tiết nóng, phá hoại khả năng tăng trưởng của nông sản.Chuyên gia dẫn đầu khảo sát là giáo sư môi trường James Rising của trường Berkeley danh tiếng nói “Mô hình khảo sát bằng máy điện toán này là 1 đơn vị mẫu, cũng là ươc luợng hậu quả trung bình mà mọi người phải hứng chịu”.Biên bản đăng tạp chí Nature có thể giúp các địa phương hoạch định và điều chỉnh các biện pháp thích ứng.Trong lãnh vực kinh doanh, ngành bảo hiểm đặc biệt quan tâm về khả năng tiên đoán rủi ro, không chỉ về bão lụt mà cả về bảo hiểm muà màng. Nếu kỹ nghệ bảo hiểm không thể tiên đoán rủi ro để nhận việc bảo hiểm, hệ thống kinh tế do chúng ta tạo ra sẽ bắt đầu tan rã !!!! là tai họa.Giáo sư Risng báo động: miền nam (như Florida) nghèo hơn, biến đổi khí hậu sẽ mở rộng hơn bất bình đẳng lợi tức, nghĩa là khó cung cấp đủ giáo dục và việc làm cho cư dân. Giáo sư Rising và 1 số đồng nghiệp đã thành lập 1 tổ hợp nghiên cứu gọi là “Climate Impact Lab” để theo dõi và phân tích các ảnh hưởng toàn cầu, hy vọng có thể giúp các cộng đồng ứng phó.TT Trump phủ nhận biến đổi khí hậu do con người tạo ra, như kết luận của khoa học gia, từ khi vận động tranh cử.