New Jersey: Bắt 15 Người Gian Lận Trợ Cấp Xã Hội 2 Triệu Đô

OCEAN COUNTY, New Jersey - 7 gia đình giàu có tại tiểu bang New Jersey, gồm vợ chồng 1 giáo sĩ Jew, bị tố cáo gian lận để lãnh trợ cấp xã hội tổng trị giá 2 triệu MK.Phát ngôn viên của công tố quận hạt Ocean tiết lộ: còn 1 số nghi can sẽ bị bắt đưa ra toà.3 cặp vợ chồng bị bắt chiều Thứ Ba đuợc tạm thích 1 ngày sau - những người này gian lận trên 670,000 MK từ các phúc lợi Medicaid, food-stamp, trợ cấp, và trợ giá gia cư.Họ gian lận bằng cách khai gian lợi tức thấp dưới mức tối thiểu để xin trợ cấp.1 trong 3 cặp vợ chồng này có lợi tức trên 1 triệu MK.Hôm Thứ Hai, 4 cư dân quận Lakewood bị bắt về tố giác gian lận 1.3 triệu MK trợ cấp xã hội.Trong khi đó một bản tin khác của USA Today hôm Thứ Sáu cho biết gần 15 người đã bị bắt trong các vụ bố ráp trong 2 ngày tại một thị trấn ở tiểu bang New Jersey vì cuộc điều tra liên quan đến gian lận tiền trợ cấp xã hội lên tới 2 triệu đô la.Thị trấn Lakewood có hơn 100,000 cư dân theo Phòng Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cho biết. Trong thị trấn này có 32% cư dân sống nghèo khổ.