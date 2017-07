Dân VN Bệnh Nhiều, Khám Ít

HANOI -- Tình hình y tế vẫn là nan đề tại Việt Nam.Bản tin Vietnam+/TTXVN đưa ra những con số đáng lo ngại về điều trị bệnh nhân đái tháo đường.Bản tin nói rằng hiện nay, Việt Nam có khoảng 3,5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên, trong số những người mắc bệnh này, tỷ lệ bệnh nhân chưa được chẩn đoán lên tới 50% và số người chưa kiểm soát được đường huyết chiếm gần 60%.Thông tin trên được đưa ra tại buổi triển khai dự án y tế cộng đồng “Ngày đầu tiên: Đái tháo đường-làm chủ cuộc sống mới,” do Hội nội tiết và đái tháo đường Việt Nam, Đại sứ quán Pháp cùng Viện Nghiên cứu dược phẩm Servier Việt Nam, tổ chức chiều 30/6 tại Hà Nội.Tại cuộc họp, giáo sư Thái Hồng Quang - Chủ tịch Hội Nội tiết và đái tháo đường Việt Nam nhấn mạnh, tại Việt Nam, mặc dù trình độ của cán bộ y tế và nhân viên trong khám chữa bệnh ngày càng cao, phương tiện điều trị ngày càng hiện đại, truyền thông về bệnh ngày càng phát triển, tuy nhiên việc điều trị bệnh nhân đái tháo đường vẫn còn gặp nhiều khó khăn.Nguyên nhân là do vấn đề tự quản lý bệnh của bệnh nhân tại Việt Nam còn chưa tốt. Điều này đã làm ảnh hưởng đến chất lượng điều trị và tăng gánh nặng chi phí.Do vậy, vấn đề nâng cao nhận thức để bệnh nhân tự quản lý bệnh kết hợp điều trị tích cực ngay từ những ngày đầu tiên kết hợp với việc sử dụng các thuốc trong danh mục thuốc thiết yếu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đóng vai trò quan trọng trong cải thiện chất lượng và giảm chi phí điều trị.Dự án trên nhằm cải thiện việc tự quản lý bệnh của bệnh nhân ngay từ những ngày đầu, giúp nâng cao chất lượng điều trị, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh lý đái tháo đường và việc tự quản lý bệnh sớm trong điều trị, giúp giảm gánh nặng chi phí điều trị lên bệnh nhân và bệnh viện.Bản tin TTXVN ghi thêm rằng: “Dự án sẽ triển khai nhiều hoạt động giáo dục bệnh nhân tự quản lý đái tháo đường tại các bệnh viện, cơ sở điều trị…nhằm cung cấp những thông tin hữu ích nhất cho cộng đồng người đái tháo đường cũng như cung cấp cho các bác sỹ thêm một phương pháp tiếp cận hiệu quả đối với bệnh nhân đái tháo đường.”