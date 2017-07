Hội Tương Trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận Hải Ngoại Đại Hội

Trong Đại Hội.

Westminster (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm Hội Tương Trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận Hải Ngoại đã liên tục tổ chức Đại Hội Ân Tình Lần Thứ XI cũng là dịp: “Hội Ngộ Liên Trường Trung Học Phan Thiết và Anh Chị Em Cựu Tù Nhân Chính Trị thuộc Tỉnh và Tiểu Khu Bình Thuận sau 30-4-1975”.Chương trình tiền hội ngộ bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều Thứ Bảy ngày 24 tháng 6 năm 2017 tại phòng sinh hoạt Thư Viện Việt Nam. Đây là dịp để đồng hương có thời gian hàn huyên tâm sự, các cựu học sinh có dịp gặp lại nhau, trao đổi những tin tức bạn bè sau những năm dài xa cách.Điều hợp chương trình tiền hội ngộ do nhà thơ Mặc Nhân Thế (Cựu Đại Úy Trần Hữu Thân) và 2 Ca sĩ Nguyên Đán và Thảo Ly, với chương trình văn nghệ giúp vui có các Ca sĩ Nguyên Đán, Thảo Ly, Phi Vân, Công Tải, Nguyên Phan với Ban nhạc Queen Bee. Trong dịp nầy Ban tổ chức cũng đã giới thiệu một số tác phẩm đến với đồng hương trong đó có: Tập truyện “Trên Đỉnh Tà Mô” của cựu Trung Úy Cao Hoài Sơn, Hồi ký “Góc Đời Kỷ Niệm” của cựu Trung Úy Ngô Trúc Khánh, Ký sự “Bình Thuận Quê Hương Một Thời Để Nhớ” Biên khảo của Nhà Văn Mường Giang và Đặc San Ân Tình XI.Đặc biệt trong buổi tiền hội ngộ Ban tổ chức đã mời Cụ Dương Quang Thiệt, một trong những vị ân nhân của Thương Phế Binh Bình Thuận đến từ Virginia là chủ tọa danh dự cho buổi họp mặt tiền hội ngộ.Đại Hội Ân Tình chính thức đã diễn ra vào lúc 6 giờ tối Chủ Nhật ngày 25 tháng 6 năm 2017 tại Nhà hàng Paracel Seafood Restaurant.Trước khi lễ chính thức khai mạc có phần trình diễn văn nghệ của các Ca sĩ hát những bản nhạc về Lính.Sau đó ông Phạm Ngọc Cửu, cựu Phó Tỉnh Trưởng Bình Thuận, Hội Trưởng Hội Tương Trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng, cảm ơn quan khách và quý đồng hương. Ông cho biết: “Khởi đi từ năm 2007, khi đó, những anh em chúng tôi, những người di tản từ đầu tháng Tư năm 1975, những người sau đó từ vượt biên, từ chương trình H.O. và từ chương trình đoàn tụ nên vào tháng Tư năm 2007, chúng tôi đã gặp nhau và nghĩ rằng mình còn phải làm một cái gì đó đối với người dân Bình Thuận mà mình không thể quên, đặc biệt với những người chiến hữu của mình thời chinh chiến ở đất Bình Thuận. Nhưng khả năng chúng tôi chỉ có thể dám làm một cái gì nhỏ bé trong phạm vi tỉnh Bình Thuận mà thôi. Do đó, chúng tôi trên danh nghĩa là phục vụ cho các cựu chiến binh, cô nhi quả phụ Bình Thuận. Cho đến ngày hôm nay, trải qua 10 lần tổ chức Đại Hội Ân Tình, chúng tôi đã giải quyết được trên 1,500 đối tượng, và đã gửi ra được số tiền 140,000 đô la. Đó là những thành quả mà chúng tôi thông báo ra đây với mục đích chỉ để nói một cám ơn tất cả quý vị.Nhân dịp nầy, chúng tôi thay mặt tất cả anh chị em cô nhi quả phụ, các cựu chiến binh, những anh em thương phế binh tại quê nhà, xin gửi đến quý vị lời tri ân sâu xa nhất, chúng tôi thay mặt họ làm điều đó cho đến ngày hôm nay. Tối hôm nay, sự hiện diện của qúy vị một lần nữa đã chứng tỏ cái tình ân nghĩa đó...”Nghi thức khai mạc bắt đầu dưới sự điều hợp của chiến hữu Tô Phạm Thái, toán quốc quân kỳ vào vị trí hành lễ.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm, trong phút mặc niệm, ông Trưởng Ban Tổ chức xin mọi người “hãy dành một phút tưởng nhớ các Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã chiến đấu hy sinh bảo vệ miền Nam VN của chúng ta, và để tưởng nhớ Quân, Cán, Chính, đồng bào tử nạn trong các trại lao tù cộng sản trên đường vượt biển, vượt biên tìm tự do, và đặc biệt để tưởng nhớ các tiền nhân, chiến sĩ của tỉnh Bình Thuận từ trên 300 năm lập quốc về trước. Trên con đường Nam tiến đã dựng lên quê hương Bình Thuận.”Sau phần nghi thức,ban hợp ca Bình Thuận cùng các ca sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Đặng Thế Luân, Đang Vũ …lên sân khấu hợp ca nhạc phẩm “Triệu Con Tim.”Tiếp theo, ông Trưởng Ban Tổ Chức giới thiệu thành phần quan khách tham dự, trong đó có các vị mạnh thường quân đã yểm trợ cho Hội từ nhiều năm qua, trong đó có các ông Hội Trưởng Hội Bình Thuận về từ Bắc Cali, Texas, Hội Xây Dựng Nông Thôn Nam Cali, tiệm vàng Kim Mỹ từ San Diego, nhóm thân hữu của ca sĩ Đặng Thế Luân từ Arizona, nhóm thân hữu của ca sĩ Trang Thanh Lan, nhóm đồng hương đảo Phú Quý, một số đồng hương người Chàm…...Ttrong dịp nầy ông David Nguyễn, thay mặt Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Bà Janet Nguyễn trao tặng Hội Tương Trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận một Bằng Tưởng Lục của Thượng Viện Tiểu Bang California ghi nhận những đóng góp hữu ích cho cộng đồng.Tiếp theo, chương trình văn nghệ bắt đầu với phần trình diễn của các ca sĩ: Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Ngọc Đan Thanh, Mai Lệ Huyền, Đặng Thế Luân, Đang Vũ, Tuấn Vũ, Tuấn Châu v.v.Nhân dịp nầy, ban tổ chức cũng đã phát hành Đặc San Ân Tình XI với chủ đề “30-4-1975: Nỗi Đau Và Thảm Họa.”Đặc San dầy 410 trang, với nhiều hình ảnh, tài liệu và bài viết về quê hương Bình Thuận do các cây viết tên tuổi Bình Thuận sưu tầm, đóng góp, trong đó có ông Phạm Ngọc Cửu nguyên Phó Tỉnh Trưởng Tỉnh Bình Thuận (1971 – 1975) đã viết: “Câu khẩu hiệu Bình Thuận Hải Ngoại Không Quên Bình Thuận Quốc Nội nhắc nhở mỗi chúng ta phải làm gì cho quê hương để Hoa Tự Do có thể nở ra, để cho hai chữ Hạnh Phúc có thể hiện diện trên quê hương, bọn cướp ngày không còn hiện diện như ông bà ta nhắc nhở “Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.”Mọi chi tiết liên lạc: Văn phòng hội tại số: 9315 Bolsa Ave, #211, Westminster, CA 92683. Điện Thoại liên lạc: Phạm Ngọc Cửu (407) 921-4280.