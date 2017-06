Vài Hàng Cùng Các Đồng Môn Thầy NGUYỄN NGỌC HUY: (bài 1)

Vài Hàng Chia Sẻ Cùng Các Đồng Môn Thầy NGUYỄN NGỌC HUY: (bài 1)

Nếu Không Giữ Được Lời Dạy Chánh Trị,

Chớ Phụ Lời Dạy Yêu Nước.

Phan Văn Song

Suốt tháng 6 qua, chúng tôi đã được hân hạnh đi thăm bà con bạn bè xứ Huê kỳ, chúng tôi được diễm phước tiếp xúc nối lại những tình giao hữu đã bị ngắc khoản bởi thời gian và không gian, tham gia các cuộc hôi luận, hội thảo, trao đổi thân tình, thiệt tình cùng các bạn bè, bà con, chiến hữu, thân hữu. Chúng tôi rất cảm động nhận thấy rằng dù đã 42 năm qua, từ ngày bỏ nước ra đi, tất cả chúng ta, những người còn tha thiết với đất nước, tình nghĩa yêu quốc gia Đại Việt, tình yêu dân tộc Đại Việt vẫn còn cao độ, nồng ấm, thống thiết. Tất cả các bà con vừa làm quen, dù thuộc các cộng đồng các thành phố khác nhau, dù thuộc các tổ chức bạn, hay các đồng chí các hệ phái khác nhau của đại gia đình chánh trị chúng tôi, ai ai cũng nói một lòng, cùng một tâm nguyện, một ý chí: giải thể Đảng Cộng Sản Việt Nam, lấy lại Dân chủ và Tự Quyết trả Quyền cho người dân Việt Nam, tất cả đều một quyết tâm, cùng đồng bào trong nước, Chống Bành Trướng Giặc Tàu!



Nói chung ngày nay, phương châm nói rõ ý chí Chống Tàu Diệt Việt Cộng do nhóm bạn bè chiến hữu chúng tôi chủ trương từ mấy năm nay được nhiều ủng hộ và hưởng ứng. Thế nhưng, nếu hướng đấu tranh chung được tích cực hưởng ứng, nôi bộ của mọi gia đình của các tổ chức chánh trị ở hải ngoại chúng ta thường bị chia năm xẻ bảy. Xuất phát thường thường bởi những đụng chạm, bất đồng ý kiến cá nhơn không giải quyết do những tự ái cá nhơn quá đáng, những mâu thuẩn nầy lại bị đối phương, hoặc Công An Việt Cộng hay tổ chức đối nghịch phá hoại, rách nhỏ xé to nên chẳng chốc rất nhiều tổ chức, kể cả những hội ái hữu các trường trung học thuở xưa, cũng bị đổ vỡ, chia hai, chia ba…Tồ chức của gia đình chúng ta cũng ở trong tình trạng nầy! Nhơn danh đa nguyên, đa hướng suy nghĩ, đâm ra đa hướng nghi kỵ, đố kỵ nhau!

Hiện tượng mới, điển hình tình trạng chia rẽ nói trên. Cuối tháng bảy nầy, trong nhóm anhem, cùng đồng môn học trò Thầy Huy, đã từng cùng chìến hữu trong một phong trào liên minh do Thầy Huy thành lập, đã cùng là đồng chí trong một đảng do Thầy Huy sáng lập, thế mà tại Huê Kỳ, chỉ riêng Huê Kỳ thôi, cũng cùng trong ba ngày cuối tuần của cuối tháng bảy… đồng lúc nơi nầy Đại hội Đảng, nơi nọ Họp Phong Trào, nơi kia Giổ Thầy…?? Phân Vân Bối Rối...!



Nói ít anh em hiểu dùm cho nhiều…Chúng tôi không dám chỉ trích, chỉ nêu một hiện tượng! Chúng tôi, chí mong rằng anh chị em chiến hữu đồng chí ta nên mở rộng vòng tay, mở rộng tư tưởng. Thuyết Dân Tộc Sanh Tồn thường nói đến luật biến cải… anh chị em đồng chí chiến hữu chúng ta nên hiểu, biến cải theo môi trường sanh hoạt, môi trường chiến sự… Ngày nay chúng ta nên vượt khỏi những rào cản tổ chức, đảng đoàn, để đi đến đoàn kết quanh một hướng chiến đấu cụ thể Chống Tàu Diệt Việt Cộng! Ngắn gọn! Vì ngày hôm nay, tình hình đất nước dầu sôi lửa bỏng. Tàu, Hán tộc, đang, nếu không là đã một phần quan trọng Hán Hóa Việt Nam rồi! Từ tháng Năm qua trên chục lần biểu tình, dân chúng Việt Nam, người dân Đại Việt đã nắm rõ nguy hiểm ấy và đã chứng minh tỏ tường truyền thống và tinh thần Đại Việt, giữ Nước, giữ Đất, giữ Dân tộc, giữ Truyền Thống, giữ Hồn Việt! Xin mở một dấu ngoặc đôi lời tâm tình giấc mơ:

Đai Việt:

Chúng tôi mong rằng chúng ta ngày mai khi Đuổi được Hán, Dẹp được Cộng sẽ phục lại cái tên nước ngàn xưa là Đại Việt: nuớc Đại Việt, dân tộc ta là dân tộc Đại Việt!

Phải! Mong sao những lãnh đạo tương lai phục hồi lại Tên nước là Đại Việt. Tên Đại Việt có từ đời Đinh Tiên Hoàng dù là với Đại Cồ Việt (năm 936) đến Nhà Lý đồi thành Đại Việt (1009) suốt mãi đến năm 1407, khi nhà Hồ bị quân Minh đánh bại. Tên Đại Việt có suốt 471 năm. Sau 20 năm làm Giao Chỉ Quân, nước Đại Việt được phục hồi với chiến thắng Chi Lăng và Vua Lê Lợi thành công. Suốt triều Lê, suốt thời Trịnh Nguyễn dù phân hai đất nước, Đại Việt vẫn là tên nước, người vẫn là Dân Đại Việt. Tên Việt Nam chỉ đến với Vua Gia Long mà lại do Tàu « ban cho ». Tên Việt Nam với đời Gia Long ngắn ngủi từ1804 đến 1820 (vỏ vẹn có 16 năm), Minh Mạnh lên ngôi đổi thành Đại Nam. Và tên Việt Nam chỉ trở lại ngày 11 tháng ba 1945, khi Vua Bảo Đại nhận lại Độc lập do Nhựt tước của thuộc địa Pháp trao lại cho nhà Vua để thành lập một chế độ Quân chủ Lập Hiến, với Vua Bảo Đại và Thủ tướng Trần Trọng Kim. Nói tóm lại, tên Việt Nam chỉ có 16 tuổi với Vua Gia Long, và cọng thêm 72 năm tính đến nay. Ta nên trở về với cái tên Đại Việt! Trở về với Đại Việt là trở về với quốc hồn quốc túy. Về với một cái tên đã gắn liền với dân tộc suốt gần 7/800 năm!



Quốc Dân Đảng:

Một ý kiến thứ hai nữa, trong phạm vi hạn hẹp của một tên Đảng Cách Mạnh. Cụm từ Quốc Dân Đảng là cụm từ tên của một Đảng Tàu. Lúc bấy giờ, vì cần đồng minh với đám quốc gia Tàu, hai Đảng Cách mạng lớn ở Việt Nam được gắn thêm cái đuôi lòng thòng Quốc Dân Đảng để tìm hậu thuẩn ; Chúng ta nên bỏ cái đuôi Quốc Dân Đảng đi để được độc lập tư tưởng. Chống Tàu mà còn mang tên Tàu thiệt không giống ai!

Giáo sư Huy, Thầy Huy, tiên phuông cùng anh chị em đồng chí Xứ Bộ Nam lấy tên Đảng là Tân Đại Việt không còn tên Tàu nữa!

Đôi lời chia sẻ mong các bà con thông cảm.

Tháng bảy lại về, như mọi tháng bảy ; chúng ta, những học trò Thầy Ba, nao nao nhớ đến người Thầy, người đồng chí Đàn Anh đã dẫn đắt chúng ta suốt bao năm tháng. Cá nhơn chúng có Ba diễm phước. Một, năm 1948, được Thầy Ba, chú Ba dạy đánh vần abc. Thuở ấy, Chú chưa đậu Tú Tài, còn làm Thơ ký Tòa Bố Gia Định, thuở ấy Chú còn ngủ ghế bố ở Chùa, tức là Rạp Chiếu bóng Cinêma Tân Định, đường Paul Blanchy, xế chợ Tân Định, của Thầy Đội Có cho Đảng Đại Việt miền Nam mượn. Thuở ấy chú viết xã luận ký tên là Ba Xạo, làm Thơ đấu tranh với bút hiệt Đằng Phương… Diễm phước lần thứ hai, gặp nhau lại tại Paris năm 1961, thằng tôi được ông đàn anh Nguyễn Ngọc Huy, sanh viênTiến sĩ ở Viện Khoa học Chánh trị-Institut des Études Politiques de Paris- dẫn đắt thằng sanh viên năm thứ nhứt tập tửng nhập môn khoa học Chánh Trị. Hai lần được chú Huy mở lòng mở trí đưa vào đường học vấn, đã dạy đánh vần, còn dạy khoa học chánh trị và diễm phước thứ ba là Thầy giao cho mở Trường. Phải, năm 1973/74 Thầy giao cho Phan Văn Song cùng Trần Minh Xuân, Mã Xái mở Trường Cao Đẳng Thương Mại Minh Trí.



Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, nhà Giáo dục:

Bài viết hôm nay được trích dẫn từ bài đóng góp của chúng tôi vào buổi giổ lần thứ 22, ngày 29 tháng 7 năm 2012, tại Hội trường Robespierre, thành phố Ivry sur Seine, ngoại ô Paris- Pháp do các anh em Đảng Tân Đại Việt-Âu châu tổ chức. Sau phần tự giới thiệu sự liên hệ của chúng tôi với Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, chúng tôi xin trình bày cùng quý thính giả và hôm nay cùng quý độc giả một khía cạnh của con người đầy tài năng của Thầy Nguyễn Ngọc Huy ít được thiên hạ nói tới. Người đời thường biết Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là một nhà Chánh trị, một chuyên viên Chánh trị học và Luật học, một nhà Thơ, một nhà phân tích, bình luận thời sự viết báo và cuối cùng một nhà Giáo, khoa bảng giảng dạy ở rất nhiều trường Đại học ở Việt Nam Cộng hòa và sau ngày mất nước tỵ nạn có cọng tác với ngành Đại học Mỹ. Và đây, chúng tôi xin giới thiệu Thầy Nguyễn Ngọc Huy, nhà Giáo thành lập một trường học chuyên nghiệp, một nhà “trồng người”, một nhà Giáo dục với một tầm nhìn viễn kiến cho tương lai hậu chiến thời Việt Nam Cộng hòa, chúng tôi nghĩ tầm nhìn và chương trình ấy vẫn còn giá trị đến ngày hôm nay:



Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy là một nhà giáo, đó là điều ai cũng biết, người đời gọi ông là Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Ông mang danh ấy, ông có cả chức danh và chức năng Giáo sư. Theo tập tục gọi các danh chức thuộc ngành Giáo dục ở Pháp - và ở Việt Nam thời trước ngày mất nước của mình cũng vậy – danh chức « Giáo sư » khi đặt trước tên và họ và được gọi với cả tên và họ phải là Giáo sư Đại học (cũng vì vậy ở Pháp và ở Việt nam thời trước, không ai gọi hay ghi Giáo sư Tiến sĩ cả, vì khi đã Giáo sư Đại học rồi thì chắc chắn là phải Tiến sĩ - như vậy tại Pháp hay tại Việt Nam hồi đó, Giáo sư, chắc chắn là Tiến sĩ, còn Tiến sĩ chưa chắc đã là Giáo sư! Còn nếu là Thầy giáo ở Trung học và Tiểu học, thì viết tên hay nói tên xong mới trình diện nghề nghiệp: giáo sư trung học, hay giáo sư tiểu học. Tỷ dụ: Ông NVX, giáo sư trung học ( Monsieur NVX professeur des collèges – ou professeur des lycées ; ngày nay người Pháp thường dùng chữ enseignant – giáo chức, cho giản tiện, riêng từ professeur des écoles, có từ 1990 ở Pháp không dành hẳn để thay thế cho danh tự nghề nghiệp instituteur, mà chỉ hẳn một cấp bậc giáo dục, một chuyên ngành riêng dành cho các thầy giáo tiểu học ra trường sau những năm 1990, với những tiêu chuẩn tuyển lựa đặc biệt và được huấn luyện khác hẳn với các instituteurs, kể cả chế độ lương bổng hành chánh hoàn toàn khác với ngành instituteur mà việt ngữ dịch là giáo viên tiểu học…)



Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là một Giáo sư Đại học ở thời Việt Nam chúng ta, ông đã giảng dạy và cộng tác hầu như gần hết tất cả các Trường Đại học công và tư của Việt Nam Cọng Hòa. Nhưng có một khía cạnh ít được người đời biết đến, là ông Khai Sáng và Thành Lập Trường Đại học.

Hành nghề Giáo dục ở Đại học có hai con đường: một làm Thầy Giáo, đi giảng dạy, hai là Thành lập Trường Đại học.

Đi giảng dạy là chia sẻ cái hiểu biết, chia sẻ cái quan niệm, cái nhìn của mình cho thế hệ sau, chỉ vẽ, dẫn dắc, cho con em, học trò, đệ tử chọn con đường, chọn phương thức để tham khảo, nghiên cứu, trau dồi, biện minh, biện chứng, hôi luận đóng góp...trau dồi kiến thức, huấn luyện con người để phục vụ và khai triển tri thức xã hội… Nhưng khi ta đi dạy học ở những Trường Đại học, công lập hay tư thục, ta đều phải theo cái khung chương trình giáo huấn - dỉ nhiên do Bộ Giáo dục và Chánh phủ hoạch định - nhưng cũng phải theo nhơn sanh quan, ý thức, quan niệm chương trình của những Trường Đại học nơi chúng ta cọng tác.



Thành lập một Trường Đại học, cũng là một kỹ thuật trồng người, nhưng với nhơn sanh quan của chúng ta, với phương thức riêng của mỗi chúng ta, hay của nhóm chúng ta. Dưới thời Việt Nam Cộng hòa, dưới con mắt của Giáo sư và của anh em chúng tôi, có rất nhiều Trường Đại học, tất cả đều có những chương trình về hiểu biết rất tổng quát và rất đầy đủ. Nhưng trừ Dược và Y hay Luật rất chuyên khoa phần đông đào tạo những thầy giáo dạy học: Văn Khoa, Khoa học, Sư phạm, … chỉ có Chánh trị Kinh Doanh Đà lạt là có một phương thức tạo những cán bộ đa khoa, đa năng có thể hôi nhập làm việc có các xí nghiệp, doanh nghiệp tư, thương mãi.



Chúng tôi có cái may mắn là đồng môn với Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, chúng tôi cùng tốt nghiệp ở các Viện Khoa học Chánh trị - les Instituts des Études Politiques thường được gọi tắt là SiencesPo - ở Pháp. Viện Khoa học Chánh trị đào tạo những chuyên viên đa dụng, hoặc chọn con đường thi tuyển vào Trường Quốc Gia Hành Chánh Pháp – École Nationale d’Administration - để trở thành những Đại công chức của Pháp, chuyên viên quản trị hành chánh công cộng, nhưng cũng có thể được biệt phái quản trị những công ty tư doanh lớn của Pháp.

1973, cuộc chiến Việt Nam đã qua thời kỳ gay go. Mỹ đã rút quân ra khỏi Việt Nam. Mùa hè đỏ lửa đã đi qua, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chứng minh có thể tự mình đảm nhận được - nhưng phải được sự ủng hộ bằng phương tiện của Mỹ và Đồng Minh!

Mình phải nghĩ đến tương lai, hậu chiến, xây dựng. Anh em Đại Việt chúng tôi mặc dù đã cảm nhận được đồng minh Mỹ có thể cố ý « bắt con bỏ chợ », nhưng vẫn nghĩ rằng « con bài Việt Nam Cọng Hòa », con bài « Quốc Gia » vẫn còn sáng giá trong chiến thuật « be bờ chống bành trướng Cộng sản » của Mỹ. Vã lại, chả nhẻ công trình xây dựng từ 20 năm nay, nhở nào nhẫn tâm vứt bỏ. Thế là thầy trò lao đầu vào giấc mơ giáo dục, giấc mơ xây dựng một tương lai cho Việt Nam. Và thầy Nguyễn Ngọc Huy - người mà anh em đồng chí Đại Việt Quốc Dân Đảng và Tân Đại Việt thường gọi bằng « Anh Ba » - quyết định mở một trường Đại học. Và trường Đại Học ấy sẽ giao cho chúng tôi, Phan Văn Song chủ nhiệm với sự giúp đở của nhiều anh em trong tổ chức (Như anh đàn anh Mã Xái, đương kim Chủ tịch Đảng Tân Đại Việt, và anh bạn tâm huyết Trần Minh Xuân, Giáo Già).

Trường Đại Học tư thục được đặt tên là Trường Cao Đẳng Thương Mại « Minh Trí ».

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là người có cái viễn kiến ấy cho một Việt Nam đang cần sẽ phải xây dựng. Tầm nhìn Chánh trị, tầm nhìn Kinh tế phải đi đôi với một viễn kiến Giáo dục. Xây dựng phát triển một nền chánh trị, một nền kinh tế tương lai, phải có một chương trình giáo dục đào tạo đội ngũ cán bộ để phục vụ đúng với tầm nhìn ấy.

Tiếp theo tuần tới.

Hồi Nhơn Sơn, 30 tháng 6, 2017

Phan Văn Song