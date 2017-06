Toshiba Kiện Ngược Western Digital Đòi Bồi Thường 1 Tỉ MK

Khoảng cuối tháng 06/2017, Western Digital kiện Toshiba vì vi phạm các điều khoản trong liên doanh sản xuất chip nhớ giữa 2 công ty. Trong khi đó, Toshiba cũng đang lên kế hoạch kiện ngược đối tác liên doanh Western Digital, với số tiền bồi thường có thể lên đến 1 tỷ USD.Theo đó, Toshiba cáo buộc Western Digital đã can thiệp vào việc bán lại bộ phận sản xuất bộ nhớ flash của công ty. Theo Toshiba, Western Digital đã liên tục can thiệp vào quá trình đấu thầu, và phóng đại năng lực liên quan của họ đến bất kỳ khách hàng tiềm năng nào của Toshiba.Ngoài ra, Toshiba cũng đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn nhân viên Western Digital từ nhà máy Yokkaichi truy cập vào bất kỳ thông tin liên quan đến quan hệ đối tác giữa hai công ty.Trang Financial Times cho biết, Toshiba đã gần hoàn thành việc bán bộ phận chip nhớ với quỹ hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản - SK Hynix và Bain Capital. Giá trị của thương vụ ước đạt 18 tỷ USD. Tuy nhiên, việc hoàn thành thương vụ đã phải trì hoãn lại vì Western Digital đã phản đối giá thầu, cố gắng nộp một đơn giá khác cho tập đoàn tư nhân của Mỹ là KKR. Công ty cho biết việc bán hàng liên quan đến liên doanh bộ nhớ flash NAND với SanDisk – công ty con của Western Digital. Toshiba vẫn tiếp tục bỏ qua cả hai quyền đồng ý của SanDisk và tiến trình pháp lý song hành đang được tiến hành.Western Digital đã nộp đơn kiện lên tòa án Mỹ để ngăn chặn thương vụ của Toshiba nếu không có sự đồng ý của họ. Steve Milligan, giám đốc điều hành của Western Digital cáo buộc: “Các nỗ lực của Toshiba nhằm phá vỡ các quyền theo hợp đồng của chúng tôi đã khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động kiện cáo. Chúng tôi lo ngại rằng nếu không được kiểm soát, Toshiba sẽ vi phạm và đi ngược lại lợi ích tốt nhất của liên doanh và với những người làm việc chăm chỉ tại công ty NAND Flash của Toshiba ở Nhật Bản”.Là tập đoàn công nghệ khổng lồ nhưng đang phải đối mặt với các khó khăn về tài chính, Toshiba cần bán bớt bộ phận sản xuất chip nhớ để vượt qua cơn khủng hoảng. Công ty đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau sự thất bại của bộ phận điện hạt nhân tại Mỹ là Westinghouse Electric – công ty này đã nộp đơn xin phá sản.Toshiba đã mất ít nhất 6.3 tỷ USD để xây dựng nhà máy, nhưng thiệt hại thực tế ước tính có thể lên đến 9 tỷ USD. Việc bán bộ phận kinh doanh chip nhớ là một quyết định bất đắc dĩ, vì nó là bộ phận mang về nhiều lợi nhuận nhất cho Toshiba. Công ty đã phải đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo trừ khi có thể cải thiện vốn cổ phần vào tháng 03/2018. Theo dự đoán, Toshiba sẽ tiếp tục chịu một khoản lỗ ròng 995 tỷ Yên trong năm 2017. Toshiba cho biết vẫn đang đàm phán với nhà thầu, nhưng hy vọng sẽ ký thỏa thuận cuối cùng trước khi bắt đầu Đại hội cổ đông của Toshiba.Theo: Nguoivietphone.com