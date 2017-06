Khảo Sát: Đa Số Dân Lao Động Không Bầu Trump Làm TT

WASHINGTON - 2 cuộc khảo sát uy tín thực hiện gần đây ám chỉ người lao động không là đa số cử tri bầu ứng viên TT Donald Trump, là trái với niềm tin trong quần chúng.Thay vào đó, cử tri đoàn đưa tỉ phú New York vào chiếm Bạch Ốc là rất giống với liên minh bảo thủ cổ điển của đảng CH.Giới phân tích giải thích: ông Trump là tỉ phú địa ốc, cũng là nhân vật trong chương trình truyền hình thực tế đã có khả năng đánh thức và chính trị hoá 1 nền tảng dân lao động đang ngủ quên bị thu hút bởi các đề tài hấp dẫn trình bày bằng cách ngoài quy ước. Trình tự kể chuyện có vẻ hấp dẫn, nhưng không trung thực – lý do là, theo 2 cuộc khảo sát uy tín thực hiện gần đây, cử tri bầu ứng viên Trump là rất giống cử tri đoàn chuẩn mực trong đó dân lao động đóng 1 vai trò, nhưng không ở quy mô lớn như đa số, theo mô tả bởi ban tranh cử của ông Trump.Giới lao động không là nền tảng hậu thuẫn của ông Trump, như giáo sư chính trị Noam Lupu tại trường đại học Vanderbilt nói “Với các dữ liệu như thế, không có lý do gì để nghĩ rằng cử tri bầu ứng viên Trump là đa số hay gần đa số dân lao động”. Giáo su Lupu là người phân tích các kết quả của American National Election Study, là khảo sát hàng đầu về cử tri Hoa Kỳ. Điều mà giáo sư Lupu và 1 đồng nghiệp nhận diện là yếu tố bảo thủ truyền thống của đảng CH.Phân tích nhận thấy 1/3 cử tri bầu ông Trump là các gia đình có lợi tức dưới mức trung bình toàn quốc, khoảng 1/3 có lợi tức duới 87,000 và 1/3 khác có lợi tức trên 100,000. Vì các phân loại khác không đuợc dùng, giới học giả phải coi lợi tức như là cách để luợng giá vai trò của giới lao động.Theo nhận xét của giáo sư Lupu, vận động thu hồi ObamaCare, cải tổ thuế, là những ý tưởng của phe bảo thủ CH, tuy không nhất thiết đuợc giới lao động cổ vũ.Các học giả nhận thấy ứng viên Hillary Clinton thu đuợc phiếu từ công nhân lao động nhiều hơn, ám chỉ đảng DC được ưa thích hơn – thực tế là bà Clinton hơn đối thủ gần 3 triệu phiếu dân thường.Bà Emily Ekins, giám đốc khảo sát tại Cato Insitute, cũng nhận thấy dân lao động là 1 phần trong đa số cử tri chọn ứng viên Trump - bà Ekins nhận xét: không có 1 kiểu mẫu cử tri bầu ông Trump vì 1 mục đich đơn. Theo lời bà, 1 trong 5 nhóm mà truyền thông mô tả là cảm tình viên của Trump có thể đuợc mô tả là “Preservationist - Thủ Cựu”. Thành phần gọi là Preservationist chỉ là 20% trong khối cử tri chọn tỉ phú New York.Bà cho biết: phe “Free Marketeers - kinh tế thị trường” nồng nhiệt ủng hộ ông Trump chống cựu ngoại trưởng Clinton. Không có hậu thuẫn từ 2 thế lực truyền thống ấy, ông Trump không thể thắng.