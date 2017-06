Liên Tôn Kháng Thư Phản Đối VC

Nhiều chức sắc tôn giáo đã cùng ký kháng thư phảnd 9ối CSVN đàn áp người dân, gần nhất là tuyên án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hồ sơ cướp đất Đồng Tâm, trục xuất GS Phạm Minh Hoàng, tấn công Đan viện Thiên An...Bản kháng thư trích như sau:“...Hội đồng Liên tôn Việt Nam lại xin có những nhận định sau đây:Cuộc sống người dân Việt Nam ngày càng khốn đốn vì đồng tiền sụt giá, vật giá leo thang, nợ công chất chồng; vì nạn ô nhiễm thực phẩm, không khí, sông biển nhất là sau vụ Formosa thải độc; vì sự tham nhũng bóc lột của quan chức nhà nước, sự lộng quyền tàn ác của nhân viên công lực; vì sự hiện diện mang tính đe dọa của người Trung Quốc khắp mọi miền đất nước và trong nhiều lãnh vực… Trước cảnh nhiễu nhương như thế, lẽ ra một nhà cầm quyền sáng suốt khôn ngoan và ý thức trách nhiệm phải biết “khoan thư sức dân”. Thế nhưng nhân dân lại chứng kiến những điều trái ngược:1 - Trên phương diện luật pháp:a - Cuộc biểu quyết tại Quốc hội ngày 20-06-2017 về Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, đang gây hoang mang và phẫn nộ khi Điều 19 Bộ luật Hình sự buộc gia đình phải tố cáo người thân và luật sư phải tố giác thân chủ khi biết người thân hoặc thân chủ phạm tội “xâm phạm an ninh quốc gia”… Tội này được nhà cầm quyền hiểu rất rộng, từ chuyện phản bội đất nước, tàn phá Tổ quốc, giết hại Đồng bào… tới chuyện động tới quyền lực độc tôn của đảng và tới chế độ cộng sản dưới mọi hình thức. Được phê chuẩn, điều 19 BLHS nay công an hóa toàn thể xã hội, dựng lại cảnh đấu tố nhau thời Cải cách ruộng đất, nhất là sẽ biến thiên chức bảo vệ thân chủ của luật sư thành vô nghĩa và tiêu diệt sự tin tưởng lẫn nhau trong toàn xã hội.b - Cũng tại kỳ họp Quốc hội khóa 14, một đại biểu đã để xuất ý kiến: việc bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo đảng, quan chức nhà nước phải bị xử lý hình sự, nghĩa là phải ngồi tù. Vị này cho rằng trong điều 155 về tội làm nhục người khác và điều 156 về tội vu khống cần phải bổ sung thêm việc xuyên tạc, bịa đặt, lan truyền những nội dung sai sự thật nhằm bôi nhọ, gây mất uy tín lãnh đạo đảng, chính quyền. Đây là một sự bất công, vì mọi người dân đều phải bình đẳng trước pháp luật. Thứ đến, khái niệm “bôi nhọ, gây mất uy tín” từ lâu đã bị nhà cầm quyền đồng hóa với việc phê bình, chỉ trích chính đáng những những sai lầm, tội ác và thất bại của chế độ, của bộ máy cai trị nói chung và của những viên chức chế độ nói riêng, mà ngày càng chất chồng.2 - Trên phương diện thực tiễn:a - Nhà cầm quyền tiếp tục bảo vệ hoạt động của Formosa và che giấu thảm họa nó gây ra cho đất nước bằng cách đàn áp dữ dội những ai bênh vực quyền sống trong môi sinh an lành. Cụ thể, hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục và giáo hữu của họ thuộc Giáo phận Vinh đang là đối tượng của những âm mưu thâm độc đê hèn: thuê dân đấu tố linh mục, gây căm thù giữa lương và giáo, kích động giáo dân bạo loạn, mướn côn đồ đánh chức sắc, lập Hồng vệ binh kiểu Việt Nam. Đồng thời, việc đưa ra tòa bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một nhà tranh đấu năng động cho môi trường vào ngày 29-06 hôm nay chính là lời kết án của chế độ đối với tất cả những ai chống lại tên tội phạm Formosa cùng các đồng lõa của nó.b - Công an thành phố Hà Nội hôm 13-06 đã ra quyết định khởi tố điều tra hình sự vụ việc xảy ra tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ngày 15/4, "nhằm làm rõ các hành vi bắt giữ người trái pháp luật theo Điều 123 và hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143 BLHS". Việc này đang gây công phẫn trên toàn xã hội vì chính chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung đã long trọng cam kết không truy tố dân bằng thủ bút, dưới sự chứng kiến của nhiều quan chức. Đây vừa là việc áp dụng luật pháp cách vô nguyên tắc. vừa là thói lật lọng lừa đảo nằm trong bản chất chế độ,c - Việc tàn phá cơ sở, cướp đất đai chùa Liên Trì ở khu đô thị mới Thủ Thiêm mà cho đến nay vẫn không bồi thường; việc trại giam Xuân Lộc-Đồng Nai tiếp tục hành hạ tinh thần và thể xác của Mục sư Nguyễn Công Chính; việc công an tỉnh An Giang lập chốt an ninh, chặn các tín hữu vào trụ sở trung ương của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy tại huyện Chợ Mới nhân lễ kỷ niệm ngày khai sáng Phật giáo Hòa Hảo hôm 12-06, tiếp đó hành hung gia đình ông Bùi Văn Trung, một cưu tù nhân lương tâm Hòa Hảo ở An Giang, rồi giam nhốt vô cớ hai cha con hôm 26-06; việc nhà cầm quyền dùng công an côn đồ đàn áp các đan sĩ và đập phá Thánh giá của đan viện Thiên An ở Thừa Thiên-Huế cũng như ngang nhiên mở đường vào nội vi đan viện ngày 28-06… một lần nữa cho thấy các tôn giáo vẫn bị nhà cầm quyền xem là những lực lượng đối kháng, những kẻ thù không đội trời chung, cần phải ngăn chặn hoạt động, đàn áp nhân sự và cướp đoạt tài sản.d - Người dân vô tội tiếp tục chết oan trong đồn công an khi bị gọi đến thẩm vấn. Đó là trường hợp anh Nguyễn Hữu Tấn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, tín đồ Hòa Hảo, bị cắt cổ ngày 03-05 và anh Ngô Chí Tâm, quân Tân Bình, thành phố Sài Gòn, tín đồ Phật giáo, bị giết chết ngày 14-6. Công an cho biết cả hai đều đã tự sát, một điều không ai tin nổi. Giữa lúc đó thì các thủ phạm chính của giới công an vẫn ung dung để tiếp tục đe dọa cuộc sống và sinh mạng dân lành.e - Giáo sư Phạm Minh Hoàng, người đã rời bỏ nước Pháp cách đây nhiều năm để trở về quê hương, cống hiến sức lực xây dựng đất nước qua việc dạy dỗ cho sinh viên lẫn đấu tranh cho dân chủ và đã phải trả giá cho công việc yêu nước này. Ông đã bị nhà cầm quyền tước quốc tịch qua văn thư của chủ tịch nước ngày 19-05 và bị buộc rời VN ngày 25-06, với lời cáo buộc vu vơ của phát ngôn nhân bộ ngoại giao: “vi phạm pháp luật và xâm phạm an ninh quốc gia”. Việc tước quốc tịch của công dân cách tùy tiện như thế vừa trái với luật pháp VN, công pháp quốc tế, vừa là một mối đe dọa cho tất cả đồng bào đang sống trên đất Việt....”Bản Kháng Thư đề ngày 29/6/2017, mang chữ ký đại diện nhiều tôn giáo tại VN.