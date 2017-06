Hồng Kông Kỷ Niệm 20 Năm Thu Hồi Từ Anh Quốc -- 1997-2017: Tập Cận Bình Đến Chủ Lễ, Hàng Ngàn Người Sẽ Biểu Tình

HONG KONG - Chủ tịch Trung Cộng đã đến Hong Kong để dự lễ kỷ niệm 20 năm vương quốc Anh bàn giao chủ quyền đặc khu, sau khi hàng chục nhà tranh đấu dân chủ bị bắt giữ.Cờ đỏ 5 sao nghênh đón lãnh tụ Tập Cận Bình trong chuyến đi đầu tiên của ông từ khi nắm quyền thượng đỉnh năm 2013.Trong phát biểu ngắn tại phi trường, ông Tập tỏ ý hân hoan trở lại Hong kong sau 9 năm – ông xác nhận vị trí Hong Kong trong trái tim, và chính quốc luôn hậu thuẫn đặc khu. Ông khẳng định ý muốn bảo đảm định hướng “1 đất nước 2 thể chế”.Nhưng, hàng loạt sự kiện gần đây ám chỉ quy chế bán tự trị đang bị Beijing thu hẹp, qua các can thiệp với chính trị, giáo dục và truyền thông.Như để phô diễn khả năng quân sự gia tăng, hàng không mẫu hạm Liaoning trực chỉ Hong Kong như là 1 phần của hải đội đang thao luyện.Trong chương trình củng cố an ninh từ trước, cảnh sát Hong Kong đã giới hạn đi lại tại khu vực bao quan khách sạn mà chủ tịch Tập tạm trú trong 3 ngày viếng thăm đặc khu.26 nhà hoạt động dân chủ hoá bị bắt, theo loan báo hôm Thứ Tư của 3 nhà tranh đấu – qua Thứ Năm, còn hơn 20 người bị giam với lý do “gây rối trật tự xã hội”, trong số này gồm 2 thủ lãnh trẻ Joshua Wong và Nathan Law. 2 chàng này dẫn đầu phong trào Dù 2014 và Law đuợc bầu vào HĐ thành phố trong năm qua. Sau thất bại của phong trào Dù, các nhà tranh đấu hô hào “ly thân hoàn toàn”.Theo chương trình dự kiến, lãnh tụ Tập chứng giám lễ tuyên thệ tân đặc khu trưởng Carrie Lam trong ngày Thứ Bảy tuần này.Biểu tình hô hào dân chủ hoàn toàn sẽ diễn ra sau khi chủ tịch Tập rời đặc khu, có thể thu hút hàng chục ngàn người.