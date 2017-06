Phi: Cảnh Sát Chống Ma Túy Giết Người Rồi Giả Đưa Vô Bệnh Viện Cứu

MANILA - Từ cuối năm 2016, cảnh sát Philippines đã chuyển hàng trăm nghi can phạm tội ma túy vào bệnh viện – đa số tắt thở khi tới phòng cấp cứu, theo kết quả điều tra của thông tấn Reuters.Nhân chứng và thân nhân nói: những người này bị hành quyết, và cảnh sát bưng bít tội ác. Vụ cụ thể xẩy ra tại quận Old Balara của thủ đô Manila hồi Tháng 9 năm ngoái – súng nổ, mọi người núp trong nhà. Họ không thấy cảnh hành quân bắt ma túy, nhưng thấy những hình ảnh ám ảnh lâu ngày. Đó là cảnh xác người bị lôi như heo, để lại máu trên mặt đất. Ít nhất 1 giờ sau mới thấy xác người chất lên xe vận tải, chở vào nhà thương và cảnh sát báo cáo là nỗ lực cứu mạng các nghi can.Nghị viên sở tại Allan Franza nói với phóng viên Reuters: họ đã chết, còn đưa đi bệnh viện làm gì.Reuters phân tích các báo cáo của cảnh sát trong 8 tháng đầu của chiến dịch diệt ma túy, và thấy hàng trăm trường hợp như tại quận Old Balara. Tại 2 quận của thủ đô Manila, 301 người đuợc đưa vào bệnh viện, chỉ 2 người sống sót, 299 người tắt thở khi tới phòng cấp cứu.1 cuộc điều tra trong năm qua của Reuters ghi: khi cảnh sát nổ súng, 97% mục tiêu bị bắn chết.4 trong 5 bác sĩ đuợc phóng viên tiếp xúc xác nhận: các nghi can bị bắn vào đầu hay ngực trái, nhiều khi ở tầm gần. Các thương tích như thế là trái với loan báo của cảnh sát theo đó họ bị thương trong lúc đấu súng với nhân viên công lực.