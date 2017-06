In Lậu, Dạy Con, Hàng Lậu, Xe Hơi, GDP, Án Oan...

Bên cạnh những tin xe đụng, đánh nhau, kinh tế hàng ngày, vẫn có một nỗi lo của các bậc ba mẹ về cách dạy con sao cho khỏi hoang mang...Báo Tin Tức kể về chuyện in lậu: In sách không phép, một công ty bị phạt hàng trăm triệu đồng.Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Chu Văn Hòa đã ký quyết định xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và in bao bì Hải Chiến số tiền 140 triệu đồng.Công ty này đã in cuốn “My Phonics Grade 1 - Activity book (giáo trình tiếng Anh cho trẻ em) mà không có giấy phép hoạt động in do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.Phạt như thế là nhẹ... Phải tịch thu máy in, truy tố hình sự... vì sách in lậu dần dần khai tử sức sáng tạo văn hóa của xã hội.Báo Dân Trí kê về một cuốn sách báo này gọi là bổ ích cho các bậc cha mẹ.Sách "Dạy con trong hoang mang" được Dân Trí kể là:“...tập hợp 30 bài viết giải đáp những vấn đề về giá trị và phương pháp giáo dục con trẻ của các bố mẹ và thầy cô Việt Nam được lý giải trên nền tảng kiến thức khoa học qua các nghiên cứu của các ngành tâm lý học giáo dục, tham vấn và thần kinh.Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2017), cuốn sách "Dạy con trong hoang mang” của tác giả TS. Lê Nguyên Phương ra mắt như món quà bổ ích dành cho các bậc làm cha mẹ. TS. Lê Nguyên Phương là chuyên gia tâm lý học đường người Việt, với 20 năm kinh nghiệm lâm sàng từ khối mầm non đến đại học tại Mỹ...”Nên quan tâm việc dạy con. Chuyện ba mẹ dạy con cực kỳ quan trọng... chớ nên xem thường.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Bắt container hàng lậu hơn 30 tỉ đồng qua cảng Cát Lái.Ngày 29-6, Đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (Đội 4) thuộc Tổng cục hải quan phối hợp các lực lượng chức năng TP.SG khám xét một container chứa một lượng lớn hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng.Trong container có chứa một lượng lớn phụ kiện thời trang, túi xách, giày, quần áo, linh kiện điện thoại mang các nhãn hiệu cao cấp như Gucci, Adidas, Chanel, Hermes, Apple… Tổng trị giá lô hàng ước tính hơn 30 tỉ đồng.Báo Thanh Niên kể: Nông sản nhập khẩu tăng gần gấp đôi xuất khẩu.Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn cho biết: Giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng hơn 14 tỉ USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2016.Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng 13,1%, tương đương 17 tỉ USD. Như vậy, tốc độ tăng trưởng về nhập khẩu của nhóm hàng nông, lâm, thủy sản tăng gần gấp đôi so với xuất khẩu.Báo Tiền Phong kể về một ước mơ lớn trong lĩnh vực Việt Nam đã thua cả Campuchia:“Phải sớm có ô tô mang thương hiệu Việt Nam với chất lượng tốt, giá cả phù hợp với khả năng chi trả của người dân và cạnh tranh trong thị trường khu vực, thế giới.......cần tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp ô tô trở thành ngành công nghiệp chủ lực, có sức cạnh tranh, góp phần tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; phát huy năng lực của các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước gắn với khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các tập đoàn sản xuất ô tô lớn trên thế giới để phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.”Nổ như pháo, toàn khẩu hiệu... của thời Lê Duẩn xài lại. Trong khi đó, GDP đang chậm lại.Bản tin Infonet ghi nhận: Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm chỉ đạt 5,73%.Tổng cục Thống kê cho biết, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,73%. Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm nhận định, mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2017 là một thách thức. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 6,7% thì tăng trưởng 6 tháng cuối năm phải đạt trên 7,4%. Tuy nhiên, Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia Hà Quang Tuyến nhìn nhận, trong lịch sử số liệu từ năm 2011 đến nay chưa có nửa cuối năm nào đạt được mức tăng cao như vậy. Nghĩa là, thực tế kinh tế chậm lại.VOV kể chuyện Quảng Nam: Xe khách bốc cháy trên quốc lộ 40B.Xe khách biển số 92B- 013.92 bất ngờ bốc cháy, các hành khách trên xe kịp thời thoát ra ngoài. Rất may không có người thương vong.Báo Người Lao Động kể chuyện đụng xe Saà Gòn: Người đàn ông chạy xe máy chậm để chuẩn bị qua đường thì bị một xe container từ phía sau lao tới cán chết.Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 29-6, trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP SG).Bản tin TTXVN kể chuyện Quảng Trị công khai xin lỗi hai người bị kết án oan gần 10 năm.Ngày 29/6, tại Ủy ban Nhân dân phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Phan Chí Lộc (sinh năm 1950) và bà Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1959) đều trú tại khu phố 3, phường 1, thành phố Đông Hà.Ông Lộc và bà Hòa là những người bị kết án oan trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2007 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.Nghĩa là, 10 năm oan khuất, chỉ một lời xin lỗi là huề?Báo Lao Động kể chuyện nữ sinh Quảng Trị đánh nhau: vụ nhóm nữ sinh đánh hội đồng khiến học sinh lớp 9 ngất xỉu, thủng màng nhĩ.Công an TP. Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đến thời điểm này, nạn nhân T.N.N.Q vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Quá trình triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra xác định hành vi của các học sinh trực tiếp tham gia đánh em T.N.N.Q có dấu hiệu của tội “cố ý gây thương tích”...Báo Phụ Nữ Việt Nam kể chuyện Sài Gòn: Nhiều nhà dân nứt, lún do làm công trình chống ngập.Trong thời gian qua, hàng trăm hộ dân ở khu vực phường 7 (Q.8, TPSG) tỏ ra bức xúc vì tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, nhà cửa bị lún, nứt do ảnh hưởng của việc thi công công trình cống kiểm soát triều cường Phú Định...Ngổn ngang thế sự...