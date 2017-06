Bảo Lãnh Gia Đình

Lê Minh Hải

Các công dân Hoa kỳ có thể bảo lãnh cha-mẹ, vợ-chồng, các con độc thân dưới 21 tuổi, và hôn thê-hôn phu (fiancé). Các diện bảo lãnh này không bị giới hạn về số lượng chiếu khán (visa), nên hầu hết người được bảo lãnh đều có thể đến Hoa Kỳ trong vòng một năm.Các công dân Hoa Kỳ còn có thể bảo lãnh các con độc thân trên 21 tuổi, các con đã lập gia đình, và bảo lãnh anh chị em đã có gia đình hoặc độc thân. Mỗi diện bảo lãnh này đều bị giới hạn bởi số chiếu khán được cấp mỗi năm. Vì thế, họ phải chờ đợi lâu hơn, từ 6 hoặc 7 năm cho đến 12 hoặc 13 năm.Thường trú nhân có thể bảo lãnh vợ-chồng và con độc thân dưới 21 tuổi với thời gian chờ đợi hiện nay khỏang 2 năm. Họ cũng có thể bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi và thời gian chờ đợi trên 5 năm.Các Thành Viên Trong Gia Đình: Con Của Họ Thì Sao?Người hôn phối và các con nhỏ của Thường trú nhân có thể được ghi tên chung vào một đơn bảo lãnh và có thể đến Hoa Kỳ cùng thời gian. Khi các công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, hoặc anh chị em đã lập gia đình của họ, cũng chỉ cần một đơn bảo lãnh bao gồm tất cả người hôn phối và các con nhỏ được đi theo. Nếu các con trên 21 tuổi, trong một số trường hợp, những người con này có thể được duyệt xét chung với cha mẹ nếu hội đủ điều kiện xét tuổi theo Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (tức Child Status and Protection Act - CSPA).Những thân nhân trực hệ không thể có người được thụ hưởng khác chung đơn bảo lãnh. Điều này có nghĩa là một đơn bảo lãnh sẽ được nộp cho người phối ngẫu và mỗi người con nhỏ của công dân Hoa Kỳ phải có đơn bảo lãnh riêng. Điều này cũng có nghĩa là khi một công dân Hoa Kỳ muốn bảo lãnh cho cả cha và mẹ thì phải nộp đơn bảo lãnh riêng cho mỗi người. Người bảo lãnh công dân Hoa Kỳ không thể bao gồm các anh chị em vào đơn bảo lãnh cho cha-mẹ. Anh chị em phải có đơn bảo lãnh riêng cho từng người và thời gian chờ đợi sẽ lâu hơn.Có vẻ như ông Trump muốn thay đổi hoặc hủy bỏ bất cứ diện bảo lãnh di dân? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần nghi nhớ một vài điều. Đầu tiên, nếu đơn bảo lãnh di dân đã nộp tại Sở di trú, sẽ không bị hủy bỏ dù có bất cứ luật nào thay đổi. Và nếu qúy vị đã nộp đơn yêu cầu xin miễn áp dụng hình phạt hoặc đang xin giúp đỡ một vấn đề di trú nào đó, thì vẫn có những quy định bảo vệ qúy vị dù qúy vị đang ở Hoa Kỳ không hợp lệ. Thứ hai, không chắc rằng ông Trump sẽ được sự đồng thuận của quốc hội để có thể thay đổi bất cứ luật lệ nào. Thứ ba, ông Trump hiện nay vẫn ưu tiên nhắm vào việc trục xuất những di dân bất hợp pháp có gốc từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha ở Nam Mỹ càng nhiều càng tốt. Điều này hiện đang xảy ra, và cho chúng ta thấy rõ là những di dân bất hợp pháp, có hoặc không phạm tội hình sự, cũng có thể dễ dàng bị bắt và bị trục xuất bởi cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (tức cơ quan Immigration and Custom Enforcement - ICE). Nhưng họ không thể trục xuất tất cả hơn 11 triệu di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.Điều sau cùng cần nhớ là ông Trump đang thiếu tất cả những tài năng chính trị cần có để hòan tất những mục tiêu của mình. Thực tế cho thấy điều rất có thể xảy ra là ông Trump sẽ không thể tại chức đủ lâu để đạt được bất cứ kế họach nào mà ông đề ra.Có Phải Người Hoa Kỳ Gốc Á Châu Đang Chống Lại Việc Cứu Giúp Di Dân Bất Hợp Pháp Không?Điều ngạc nhiên là một vài nhóm di dân là công dân Hoa Kỳ gốc Trung Quốc ở tiểu bang Maryland và ở một số tiểu bang khác đang chống lại bất cứ luật nào sẽ bảo vệ di dân bất hợp pháp bị bắt giữ hoặc có thể bị trục xuất. Những nhóm này, bao gồm Hệ Thống Mỹ-Hoa Maryland và Liên Hiệp Đảng Cộng Hòa Mỹ-Á, đã gây sự chú ý trên mạng truyền thông. Tại sao những người di dân người Mỹ gốc Trung Quốc này không ủng hộ những di dân khác, mặc dù họ sống ở Hoa Kỳ bất hợp pháp?Nhưng cũng có một nghiên cứu mới đây cho thấy những nhóm Mỹ - Hoa này chỉ là thiểu số. Thông tin gần đây cho thấy phần lớn người Mỹ gốc Á Châu đều ủng hộ việc giúp đỡ di dân bất hợp pháp. Trong hồ sơ nghiên cứu này, hơn 4.000 di dân người Mỹ gốc Á Châu trên khắp Hoa Kỳ đã được mời phỏng vấn. Hơn 58% ủng hộ việc cải tổ di trú tòan diện, và điều này có thể là con đường cấp quốc tịch Hoa Kỳ cho các di dân bất hợp pháp đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Và 54% khác cảm thấy di dân bất hợp pháp nên có cơ hội có bằng lái xe.Mặc dù phần lớn di dân người Mỹ gốc Á Châu ủng hộ những phương cách cho phép di dân bất hợp pháp được xây dựng cuộc đời ở Hoa Kỳ, những vẫn còn những khác biệt trong cách ứng xử của các nhóm di dân. Hơn 60% người Mỹ gốc các nước Bangladesh, Ấn Độ và Nhật Bản ủng hộ con đường cấp quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng chỉ có 46% người Mỹ gốc Việt và 44% người Mỹ gốc Trung Quốc có cùng lối suy nghĩ này. Tại sao vậy? Những câu trả lời đều cho thấy có liên hệ đến chính trị. Người gốc Bangladesh, Ấn Độ và Nhật có vẻ thích việc cải tổ di trú hơn và có khuynh hướng ủng hộ Đảng Dân Chủ. Những người gốc Việt và Trung Quốc có vẻ không mặn mà lắm về phương cách ủng hộ con đường cho quốc tịch Hoa Kỳ, và họ có khuynh hướng ủng hộ Đảng Cộng Hòa.Hỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Tôi có thể bảo lãnh bạn bè xin chiếu khán du lịch không?- Đáp: Qúy vị có thể viết một lá thư mời bạn bè sang Hoa Kỳ thăm qúy vị, nhưng trên thực tế qúy vị không "bảo lãnh" bạn bè được. Để có chiếu khán du lịch, bạn của qúy vị phải chứng minh họ có những ràng buộc rất nhiều về mối quan hệ gia đình và tài chánh ở Việt Nam. Nói cách khác, bạn của qúy vị sẽ phải vì quan tâm đến lợi ích tài chánh của mình để trở về Việt Nam trước khi chiếu khán du lịch hết hạn.- Hỏi: Vẫn còn có thể nhận con nuôi ở Việt Nam không?- Đáp: Nhà nước Việt Nam sẽ chọn một trẻ nuôi, tuổi từ 5 đến 15. Qúy vị không có quyền chọn con nuôi. - Hỏi: Những Lý Do Nhân Đạo có còn được áp dụng không?- Đáp: Lý Do Nhân Đạo có thể được áp dụng trong hai trường hợp: (1) Qúy vị muốn tham dự Tang lễ, hoặc muốn sang Hoa Kỳ để Sắp Xếp Công Việc Vì Người Thân Qua Đời ở Hoa Kỳ, hoặc (2) Qúy vị cần điều trị y tế vì tình trạng ngặt nghèo, và việc điều trị này không có ở Việt Nam, và cũng không có tại những nước lân cận khác như Thái Lan hoặc Tân Gia Ba. Lê Minh Hải