Star Alliance Nhận Danh Hiệu Best Alliance 2 Năm Liền Tại Giải Thưởng Hàng Không Thế Giới Skytrax

PARIS, FRANCE – Ngày 20 tháng 6, 2017 – Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Star Alliance đã giành được danh hiệu “the Best Airline Alliance” tại Giải thưởng hàng không thế giới Skytrax trong năm thứ hai liên tiếp.Liên minh hàng không uy tín Los Angeles Lounge cũng nhận được giải thưởng “the Best Airline Alliance Lounge” năm thứ 3 liên tiếpNhận giải thưởng tại Paris – Le Bourget Air Show, Jeffrey Goh, CEO Star Alliance đã phát biểu: “Đây là một giải thưởng quan trọng mà chúng tôi nhận được nhân kỷ niệm 20 năm thành lập. Điều này một lần nữa cho thấy đầu tư của chúng tôi vào cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin hiện đại đã đạt được kết quả, cho phép hơn 440,000 nhân viên của các hãng hàng không thành viên cung cấp cho hành khách những trải nghiệm du lịch tốt hơn. Các trung tâm công nghệ thông tin của chúng tôi là nền tảng cho phép chúng tôi sử dụng công nghệ kỹ thuật số để cung cấp cho nhiều cá nhân hơn và có những trải nghiệm Alliance du lịch tốt hơn nữa trong tương lai.”Star Alliance là liên minh hàng không đầu tiên nhận được giải thưởng “the Best Alliance” từ Skytrax khi hạng mục này được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2005 và từ đó đến nay đã được tổ chức 8 lần.Giải thưởng “The World Airline Awards” được quản lý bởi tổ chức đánh giá hàng không quốc tế, Skytrax Research of London, UK. Cuộc khảo sát mới nhất được tiến hành từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017, thu hút 19.87 triệu lượt tham dự hợp lệ đến từ 105 quốc gia. Cuộc khảo sát bao gồm hơn 325 hãng hàng không, từ các hãng hàng không quốc tế lớn nhất đến các hãng hàng không nhỏ trong nước, đo lường các tiêu chuẩn chất lượng theo 41 Key Performance Indicators qua các yếu tố sản phẩm, dịch vụ ở sân bay và trên chuyến bay.Thêm vào danh sách giải thưởng, 13 thành viên của Star Alliance đã nhận được sự khác biệt trong 26 hạng mục, với 4 hãng được thành quả xếp hạng Top 10 trong Top Airline Category:Singapore Airlines (2), ANA (3), EVA (6) và Lufthansa (7).Aegean Airlines: Best Regional Airline in EuropeAir Canada: Best Airline in North AmericaANA: World's Best Airport Services, Best Airline Staff in AsiaAustrian Airlines: Best Airline Staff in EuropeAvianca: Best Airline in South America, Best Regional Airline in South AmericaCOPA Airlines: Best Airline in Central America / Caribbean, Best Airline Staff in Central AmericaEthiopian Airlines: Best Airline in AfricaEVA Air: Best Business Class Comfort Amenities, Worlds Best Airline Cabin CleanlinessLufthansa: Best Airline in Europe, Best Airline in Western Europe, Best First Class Lounge DiningSingapore Airlines: Best Airline in Asia, Best Business Class Airline Seat, Best Premium Economy Onboard CateringSouth African Airways: Best Airline Staff in AfricaTHAI: Best Economy Onboard Catering, World's Best Economy Class, Best Airline Lounge Spa FacilitiesTurkish Airlines: Best Airline in Southern Europe, Best Business Class Onboard Catering, Worlds Best Business Class Airline Lounge, Best Business Class Lounge DiningCơ hội của bạn để trở thành miles bay thường xuyên triệu phú!Đối với những người muốn tìm hiểu những trải nghiệm về giải thưởng hàng không Skytrax của chúng, thì đây là cơ hội của bạn. Là một phần của hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập, Star Alliance hiện đang có một cuộc thi toàn cầu, lấy cảm hứng từ chủ “Connecting People and Cultures”. Giải thưởng là một triệu miles bay thường xuyên* và các Alliances 21 Frequent Flyer Programmes đều tham dự.Thật dễ dàng để tham gia, cuộc thi kéo dài đến 31 tháng 7.Vào trang web www.staralliance.com/mileagemillionaire và lựa chọn Star Alliance FFP mà Quý vị muốn dành chiến thắng một triệu miles. Nếu Quý vị chưa là thành viên của Star Alliance FFP, thật đơn giản, hãy sign up và nhận số thành viên online. Tiếp đó, tải ảnh hồ sơ, hay selfie, cùng với một bức ảnh trải nghiệm văn hóa Quý vị yêu thích. Với công cụ sửa ảnh, sẽ giúp merge hai bức ảnh lại với nhau và cung cấp cho Quý vị một lựa chọn với hai ảnh cá nhân, một trong số đó Quý vị có thể sử dụng để tham gia cuộc thi. Sau đó hãy miêu tả ngắn gọn trải nghiệm văn hóa của Quý vị, nêu chi tiết những gì Quý vị đã làm để nó trở nên đặc biệt và liên quan đến chủ đề kỷ niệm thành lập của Star Alliance kết nối mọi người và văn hóa.Cuộc thi áp dụng cho 9 ngôn ngữ nền tảng của liên minh Star Alliance gồm: Tiếng Trung Hoa, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha. Việc dánh giá sẽ tiến hành độc lập, trong số đó có các đối tác kỷ niệm 20 năm của Star Alliance, National Geographic và người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 9, 2017.Tất cả các mục trải qua một quá trình kiểm duyệt ngắn gọn về chất lượng hình ảnh cơ bản và các tiêu chuẩn chung khác được quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện. Sau khi được duyệt, những hình ảnh này sẽ được đưa vào bản đồ trải nghiệm văn hóa để những du khách khác có thể xem và tương tác.Các Star Alliance FFPs cũng cung cấp một số cảm hứng về những gì có thể được thực hiện với một triệu miles và một số kinh nghiệm du lịch độc đáo tại www.staralliance.com/mileagemillionaire Ghi Chú:*Một số FFPs có đưa ra những giải thưởng thay thế/ so sánh. Các Điều Khoản và Điều Kiện đầy đủ có thể tìm thấy tại: www.staralliance.com/mileagemillionaire